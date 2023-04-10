Біля ВДНГ відкрили кавʼярню Pixel із кавою, десертами й настолками

На вулиці Васильківській біля станції метро «Виставковий центр» відкрили кавʼярню Pixel, пише The Village. Україна.

Наразі тут пропонують каву, кавові напої, авторські чаї та десерти. Однак незабаром у меню Pixel з’являться страви фаст-фуду, зокрема декілька видів бургерів, хот-доги, сендвічі та закуски.

Заклад пропонує постійну акцію — кожну сьому каву гостям готують безкоштовно.

У кав’ярні можна пограти в настільні ігри: «Монополію», «Уно», «Ерудит», «Стрімкі слова», шахи, шашки й доміно.

До Великодня тут печуть паски на замовлення: класичні з глазурʼю і безе, шоколадні й полуничні. Їх можна замовити на сайті закладу.

Адреса: вулиця Васильківська, 53 К1

Режим роботи: щодня з 09:00 до 21:00

Ціни: американо – 35 грн, капучино – 40 грн, матча лате – 60 грн, раф – 70 грн, какао – 45 грн, імбирний чай – 40 грн, чизбургер – 110 грн, хот-доги – 90 грн, картопля фрі – 45 грн, гамбургер – 100 грн, сирні кільця – 130 грн.

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Раніше ми писали, що в Софіївській Борщагівці розпочав роботу рибний заклад «Оселедцева» від мережі гастролавок «Чорноморка».

Фото: Pixel