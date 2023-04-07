У Софіївській Борщагівці запрацює “Оселедцева” від “Чорноморки”

7 квітня в Софіївській Борщагівці розпочне роботу рибний заклад “Оселедцева” від мережі гастролавок “Чорноморка”, пише The Village.Україна.

У ресторані подаватимуть різноманітні рибні страви: понад 30 видів солінь, устриці, мідії, оселедець у булці, форшмаки й салати.

Заклад відкриють сьогодні о 18.00. Гостей «Оселедцевої» будуть пригощати рибною юшкою, устрицями, ігристим та святковим тортом.

Адреса: Софіївська Борщагівка, вулиця Щаслива, 11

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

Ціни: хот-дог із філе оселедця – 128 грн, устриці Фін де Клер №1 – 95 грн, олівʼє з креветками – 218 грн, рапани з грибами й томатами чері – 268 грн, солянка – 268 грн, мʼясо мідій – 83 грн

Instagram

Раніше ми писали, що на бульварі Тараса Шевченка розпочав роботу ресторан-бар французької кухні “Бульвар” .

Фото: The Village.Україна