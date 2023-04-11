На Арт-заводі «Платформа» відкрили сезонну гастролокацію «Вхід 6» із різними кухнями світу

132
Ірина Маймур
share share

Гастролокацію «Вхід 6» на Дарниці, де поєднали кілька кухонь світу, відкрили на новий сезон.

Фудзона розташована між Арт-заводом «Платформа» і ТЦ «Даринок», пише The Village.Україна.

«Вхід 6» має сезонний формат. Фудзона працюватиме вже другий рік поспіль, однак у 2023-му тут оновили список закладів. Зокрема, на гастролокації можна буде спробувати:

  • корейські роли, смажений рис із кімчі, бібімпаби та боули — від Asian Bowl;
  • ізраїльські страви — від PITA KYIV;
  • американські бургери, картоплю фрі й діпи — від The Wall Street Burger;
  • близько-східну кухню — від «Центр плову».

Також на фудзоні працюватимуть кав’ярня BREWSELL, мангальна Papa Grey, бар із настоянками «Чашка та Пляшка» та кальяни від Smoky Box.

Ціни: плов – 100 грн, бургер з куркою – 185 грн, шашлик – 80 грн за 100 г, хумус на тарілці – 159 грн, боул з хрусткою корейською курочкою – 180 грн

Адреса: вулиця Магнітогорська, 1А

Режим роботи: 11:00–21:00 (по буднях); 11:00–22:00 (у вихідні)

Instagram

Раніше ми писали, що на Подолі відкрили арт-простір «Інформатика» з кавою та десертами.

Фото: The Village.Україна

Опубліковано: 11 квітня 2023
Платформа арт-завод Дарниця
share share
“Укрпошта” планує випускати NFT-марки “Укрпошта” планує випускати NFT-марки Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu На Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією На Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією Вручати повістки тепер можуть незалежно від місця військового обліку Вручати повістки тепер можуть незалежно від місця військового обліку На Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя На Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя Будівництво ЖК Fresco Sofia у Києві остаточно визнали незаконним Будівництво ЖК Fresco Sofia у Києві остаточно визнали незаконним Дивіться проєкт реконструкції гуртожитку для переселенців у Дніпрі від архітектурного бюро Archobraz Дивіться проєкт реконструкції гуртожитку для переселенців у Дніпрі від архітектурного бюро Archobraz В Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню В Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.