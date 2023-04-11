На Арт-заводі «Платформа» відкрили сезонну гастролокацію «Вхід 6» із різними кухнями світу

Гастролокацію «Вхід 6» на Дарниці, де поєднали кілька кухонь світу, відкрили на новий сезон.

Фудзона розташована між Арт-заводом «Платформа» і ТЦ «Даринок», пише The Village.Україна.

«Вхід 6» має сезонний формат. Фудзона працюватиме вже другий рік поспіль, однак у 2023-му тут оновили список закладів. Зокрема, на гастролокації можна буде спробувати:

корейські роли, смажений рис із кімчі, бібімпаби та боули — від Asian Bowl;

ізраїльські страви — від PITA KYIV;

американські бургери, картоплю фрі й діпи — від The Wall Street Burger;

близько-східну кухню — від «Центр плову».

Також на фудзоні працюватимуть кав’ярня BREWSELL, мангальна Papa Grey, бар із настоянками «Чашка та Пляшка» та кальяни від Smoky Box.

Ціни: плов – 100 грн, бургер з куркою – 185 грн, шашлик – 80 грн за 100 г, хумус на тарілці – 159 грн, боул з хрусткою корейською курочкою – 180 грн

Адреса: вулиця Магнітогорська, 1А

Режим роботи: 11:00–21:00 (по буднях); 11:00–22:00 (у вихідні)

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Фото: The Village.Україна