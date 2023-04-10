На Подолі відкрили арт-простір «Інформатика» з кавою та десертами

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Марія Іващук
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На Костянтинівський відкрили мистецький простір “Інформатика”, де проводитимуть виставки, лекції та музичні заходи.

Як повідомляє The Village Україна, в “Інформатиці” можна буде придбати речі від локальних брендів, а митці можуть виставляти свої роботи на продаж.

Офіційне відкриття простору заплановане на 7 травня.

«Однак, ми вже пригощаємо бажаючих задонейтити на розвиток проекту кавовими напоями, традиційним китайським чаєм та смачненьким», – кажуть у команді закладу.

До офіційного відкриття в “Інформатиці” хочуть запустити алкогольну карту з авторськими коктейлями.

Ціни: кава – від 45 грн, фільтр – від 60 грн, чай улун – 80 грн, матча – від 85 грн, десерти (є веганські та дієтичні) – від 50 грн
Адреса: вул. Костянтинівська, 16
Режим роботи: 10:00-22:00
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Раніше ми писали, що в Софіївській Борщагівці розпочав роботу рибний заклад «Оселедцева» від мережі гастролавок «Чорноморка».

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 10 квітня 2023
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