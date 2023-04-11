Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu

Заклад з авторською шаурмою від Юрія Нікітюка nunu розпочав роботу в приміщенні ресторану Beef. Це вже третя локація мережі, пише The Village.Україна.

В nunu можна спробувати три види шаурми (зі свининою, яловичиною та куркою), бабагануш із лимонним джемом, мухаммару, хумус та мезе. Із напоїв пропонують айран, фільтр і травʼяний чай.

Шаурма в закладі Юрія Нікітюка — це томлене мʼясо, яке готують 10 годин, лаваш власного приготування, а також овочева сальса, горіхова тхіна й кінза замість класичних соусів.

В nunu впевнені, що незабаром шаурма стане повноцінною класикою в ресторанних меню разом із піцою, суші й бургерами.

Перший заклад nunu в серпні 2022 року відкрився на Позняках, другий — нещодавно на Центральному вокзалі в кав’ярні ONE LOVE.

Адреса: вулиця Шота Руставелі, 11

Години роботи: 10:00-22:00

Ціни: шаурма з куркою – 149 грн, шаурма зі свининою – 149 грн, шаурма з яловичиною – 170 грн, хумус – 120 грн, бабагануш із лимонним джемом – 120 грн, айран – 30 грн, фільтр – 40 грн

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Раніше ми писали, що на Троєщині розпочала роботу піцерія «Моко піца» від переселенців із Маріуполя.

Фото: The Village.Україна