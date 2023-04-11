На Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя

На Троєщині розпочала роботу піцерія «Моко піца» від переселенців із Маріуполя.

Власники «Моко піца» мали дві піцерії в Маріуполі й декілька закладів у інших містах Донецької області, пише The Village Україна . Наразі продовжує працювати лише одна піцерія, у Покровську, за 40 кілометрів від лінії активних бойових дій.

У київському закладі готують американську піцу, піцу-пиріг із брусницею, піцу з лососем і соусом теріякі, а також піцу з грушею і сиром дор блю.

У «Моко піца» також працює доставка .

Адреса: вулиця Данькевича, 14

Години роботи: 10:00 – 21:00

Ціни: піца «Чотири сири» – 220 грн, піца «Баварська» – 220 грн, вегетаріанська піца – 260 грн, піца з лососем і соусом теріякі – 310 грн, піца-пиріг із брусницею – 170 грн. Капучино – 35 грн, лате – 40 грн.

Читайте також: 5 закладів у Києві, які відкрили переселенці під час війни.