На Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя

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Анна Григораш
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На Троєщині розпочала роботу піцерія «Моко піца» від переселенців із Маріуполя.

Власники «Моко піца» мали дві піцерії в Маріуполі й декілька закладів у інших містах Донецької області, пише The Village Україна. Наразі продовжує працювати лише одна піцерія, у Покровську, за 40 кілометрів від лінії активних бойових дій.

У київському закладі готують американську піцу, піцу-пиріг із брусницею, піцу з лососем і соусом теріякі, а також піцу з грушею і сиром дор блю.

У «Моко піца» також працює доставка.

Адреса: вулиця Данькевича, 14
Години роботи: 10:00 – 21:00
Ціни: піца «Чотири сири» – 220 грн, піца «Баварська» – 220 грн, вегетаріанська піца – 260 грн, піца з лососем і соусом теріякі – 310 грн, піца-пиріг із брусницею – 170 грн. Капучино – 35 грн, лате – 40 грн.

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Фото: The Village Україна

Опубліковано: 11 квітня 2023
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