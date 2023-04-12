Крафтове пиво і стритфуд путін: на Подолі запрацював артбар «Офензива»

Біля станції метро «Контрактова площа» розпочав роботу патріотично-мемний артбар «Офензива», пише The Village.Україна.

В оформленні інтер’єру закладу використали «крило від збитого ворожого СУ-34, меми, оптику від БМП-1 і трофейну форму від окупантів», зазначають власники бару.

У меню «Офензива» є сніданки, супи, гарніри, гарячі страви, салати та напої.

До крафтового пива й сидру тут можна замовити 4 види канадського стритфуду путін (традиційний, з куркою, рибою чи грибами), рульку по-баварськи й ірландське рагу.

Вечорами в закладі проводитимуть концерти, поетичні вечори, відкриті мікрофони й лекції.

Раніше в приміщенні «Офензива» розташовувався паб Chicagos, потім — заклад «Божевільні».

Адреса: вулиця Межигірська, 20

Години роботи: 16:00–22:00 (будні), 14:00–22:00 (вихідні)

Ціни: путін традиційний — 150 грн, путін із куркою — 200 грн, рулька по-баварськи — 100 грн (за 100 грамів), ірландське рагу — 200 грн, свиняче ребро — 300 грн, крафтове пиво — від 70 грн до 120 грн, сидр сухий і грейпфрутовий — 70 грн

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Раніше ми розповідали, що заклад з авторською шаурмою від Юрія Нікітюка nunu розпочав роботу в приміщенні ресторану Beef.

Фото: The Village.Україна