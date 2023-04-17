Кава, десерти і продукти від українських майстрів: на Осокорках відкрили кав’ярню-крафтшоп Pantone coffee

На вулиці Княжий Затон відкрилася кав’ярня із кавою та десертами Pantone coffee.
Там можна придбати крафтові вироби і продукти від українських майстрів, пише Posteat.
У приміщенні Pantone coffee поєднали бар, місця для роботи за ноутбуком, стіл для компанії друзів та куточок для дітей.
У великій залі є стіл, за яким можна і попрацювати, і зібратися компанією на сніданок, зустріч чи бранч. Над столом встановили інтер’єрну конструкцію. На ній змінюватимуть декор залежно від сезону.
Замість стільців у закладі поставили пуфи. Вікна тут панорамні. За ними розташовані окремі арки всередині: їх облаштували як місця для розсадки.
До кавових напоїв в Pantone coffee пропонують торти, макарони, круасани, паштейші, сендвічі, кіші та тарти. Окремо в кав’ярні працює крамниця зі смаколиками, чаями, корисними батончиками та приємними дрібницями на подарунок чи для себе.
Наразі Pantone coffee працює в тестовому режимі.
Адреса: вулиця Княжий Затон, 14В
Режим роботи: пн-пт з 8:00 до 20:00 та сб-нд з 9:00 до 20:00
Ціни: еспресо — 45 грн, капучино — 55 грн/70 грн, матча лате — 85 грн, чаї — 45 грн/80 грн, фреш — 95 грн
Раніше ми писали, що біля станції метро «Контрактова площа» розпочав роботу патріотично-мемний артбар «Офензива».
Фото: Pantone coffee