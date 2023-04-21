Кафе й гастромаркет із екзотичними фруктами та делікатесами: на Печерську відкрили заклад «Артішок»

У Печерському районі на території ЖК «Французький квартал 2» запрацював заклад «Артішок».
Засновники позиціонують його як «простір відбірних продуктів» із гастромаркетом, кафе та спотом зі спешелті-кавою, пише The Village.Україна.
У маркеті продають овочі, екзотичні фрукти й делікатеси. Також туди щодня доставляють хліб із пекарні «Спельта» та макарони від Cakelab.
На другому поверсі розташувалося кафе зі сніданками, пастами, гарячими м’ясними та рибними стравами, супами й бургерами.
У закладі можна спробувати і придбати понад 500 видів вин.
Ціни: сирники — 160 грн, омлет із фетою — 220 грн, салат із тунцем — 290 грн, паста з грибами — 250 грн, стейк із лосося — 350 грн, чизбургер — 220 грн, еспресо — 65 грн
Адреса: ЖК «Французький квартал 2», вулиця Предславинська, 42
Режим роботи: 08:00-23:00
Раніше ми писали, що на Саксаганського відкрили ресторан турецької кухні Bayraktar.
Фото: «Артішок»