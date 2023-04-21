Кафе й гастромаркет із екзотичними фруктами та делікатесами: на Печерську відкрили заклад «Артішок»

36
Ірина Маймур
share share

У Печерському районі на території ЖК «Французький квартал 2» запрацював заклад «Артішок».

Засновники позиціонують його як «простір відбірних продуктів» із гастромаркетом, кафе та спотом зі спешелті-кавою, пише The Village.Україна.

У маркеті продають овочі, екзотичні фрукти й делікатеси. Також туди щодня доставляють хліб із пекарні «Спельта» та макарони від Cakelab.

На другому поверсі розташувалося кафе зі сніданками, пастами, гарячими м’ясними та рибними стравами, супами й бургерами.

У закладі можна спробувати і придбати понад 500 видів вин.

Ціни: сирники — 160 грн, омлет із фетою — 220 грн, салат із тунцем — 290 грн, паста з грибами — 250 грн, стейк із лосося — 350 грн, чизбургер — 220 грн, еспресо — 65 грн

Адреса: ЖК «Французький квартал 2», вулиця Предславинська, 42

Режим роботи: 08:00-23:00

Instagram

Раніше ми писали, що на Саксаганського відкрили ресторан турецької кухні Bayraktar.

Фото: «Артішок»

Опубліковано: 21 квітня 2023
share share
Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime Заряджається 5 годин та проїжджає більше 100 кілометрів: Львівський музикант власноруч виготовляє електромобілі Заряджається 5 годин та проїжджає більше 100 кілометрів: Львівський музикант власноруч виготовляє електромобілі Парк біля Совських ставків передадуть «Київзеленбуду» на збереження Парк біля Совських ставків передадуть «Київзеленбуду» на збереження Українець створив дрон, який можна зібрати самостійно за 5 години Українець створив дрон, який можна зібрати самостійно за 5 години Дивіться, як відновили стару хату біля села Олесько на Львівщині: фото Дивіться, як відновили стару хату біля села Олесько на Львівщині: фото У центрі Парижа з’явиться Київський сквер У центрі Парижа з’явиться Київський сквер З’явився новий рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи З’явився новий рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи У Львові відреставрували історичні двері біля Винниківського ринку: фото У Львові відреставрували історичні двері біля Винниківського ринку: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.