На Саксаганського відкрили ресторан турецької кухні Bayraktar

У Києві на вулиці Саксаганського відкрили новий ресторан турецької кухні під назваою Bayraktar.

Про це пише The Village Україна .

У закладі можна скуштувати шашлик, кебаби, традиційну турецьку страву “Сач тава”, а також пахлаву.

Ціни: яєчня з турецькою ковбасою – 125 грн, кашарлі-тост із суджуком – 250 грн, теплий салат із телятиною – 295 грн, борщ – 155 грн, кебаб-асорті – 1770 грн (1500 г), бургер “Байрактар” з печі – 290 грн, піде з сиром – 170 грн, адана кебаб – 260 грн, аліназік – 350 грн, шашлик із баранини – 320 грн, лукум із телятини – 400 грн.

Адреса: вулиця Саксаганського, 87

Графік роботи: 09:00-22:00

Раніше ми писали , що на вулиці Січових Стрільців запрацював ресторан «Наші» з авторськими стравами.

Фото: Ресторан Bayraktar