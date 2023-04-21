На Саксаганського відкрили ресторан турецької кухні Bayraktar

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Саксаганського відкрили новий ресторан турецької кухні під назваою Bayraktar.

Про це пише The Village Україна.

У закладі можна скуштувати шашлик, кебаби, традиційну турецьку страву “Сач тава”, а також пахлаву.

Ціни: яєчня з турецькою ковбасою – 125 грн, кашарлі-тост із суджуком – 250 грн, теплий салат із телятиною – 295 грн, борщ – 155 грн, кебаб-асорті – 1770 грн (1500 г), бургер “Байрактар” з печі – 290 грн, піде з сиром – 170 грн, адана кебаб – 260 грн, аліназік – 350 грн, шашлик із баранини – 320 грн, лукум із телятини – 400 грн.

Адреса: вулиця Саксаганського, 87

Графік роботи: 09:00-22:00

Раніше ми писали, що на вулиці Січових Стрільців запрацював ресторан «Наші» з авторськими стравами.

Фото: Ресторан Bayraktar

Опубліковано: 21 квітня 2023
Ресторан київ відкриття
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