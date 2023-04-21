На Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників «Пиріжкова Тітка Клара»

Суші-кіоск Shibuya від Klara Group («Пиріжкова Тітка Клара», Simona Ristorante) розпочав роботу на Ярославовому Валу.

Це вже третя локація мережі Shibuya. Суші-кіоски працюють також на Великій Васильківській та Нижньому Валу.

У закладі можна придбати суші та роли за демократичними цінами. Мережу назвали на честь району Шібуя в Токіо. Там «завжди людно, гамірно та смачно», розповідають власники.

Окрім суші та ролів, у закладі пропонують закуски, супи, салати та десерти. Серед напоїв є кава, чай, сік, вина, пиво й міцний алкоголь.

Ціни: «Філадельфія» з лососем — 398 грн, «Філадельфія» з вугрем — 479 грн, рол Shibuya з лососем — 389 грн, рол із феліксом лосося та вугря — 399 грн, сет авторських ролів — 1700 грн, поке-боул із лососем, авокадо та манго — 335 грн, місо-суп — 110 грн, моті — 90 грн

Адреса: вулиця Ярославів Вал, 20

Режим роботи: 11:00 — 22:30

Instagram

Раніше ми писали, що в Печерському районі на території ЖК «Французький квартал 2» запрацював заклад «Артішок».