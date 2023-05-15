Де купити веганське м'ясо та рибу в Україні: рослинні альтернативи від локальних брендів

Рослинні альтернативи м’яса та риби представлені в Україні не лише популярними американськими брендами Beyond Meat та Good Catch, чимало українців самі почали виробляти веганські котлети для бургерів, альтернативи тунцю та кальмарів.

Дізнайтеся, де придбати вегетаріанське м'ясо, рибу та морепродукти від локальних брендів.

Eat Me At

Підприємець і засновник компанії Etnodim Андрій Черуха запустив в Україні виробництво рослинного фаршу Eat Me At у 2020 році, надихнувшись американським Impossible Food. Підприємець хотів створити альтернативу м’ясу з етичних причин, адже він виступає проти жорстокого поводження з тваринами.

Так він заглибився у вивчення теми виробництва м’яса без тварин і більше двох років намагався винайти вдалий рецепт продукту. В той час, як багато виробників пропонують вже готові продукти - котлети чи нагетси, Eat Me At обрав фарш для більшої варіативності. З нього можна приготувати лазанью, пельмені, голубці чи макарони з соусом болоньєзе. На сайті можна знайти декілька десятків рецептів з продуктом.

Вартість: фарш 350 г – 190 грн, 1400 г – 740 грн

Де замовити: сайт

Vegetus

Харківський бренд Vegetus вже 15 років представлений на українському ринку. Засновник компанії Олексій Гонський зазначає, що Vegetus ніколи не позиціювала свої вироби як замінники м’яса. Компанія більше позиціонує себе, як бренд веганських продуктів через етичні міркування. У лінійці Vegetus можна знайти ковбаси, сосиски й котлети для бургерів.

В основі котлет – сейтан (пшеничний білок) та соєвий білок.

Вартість: сервелат пшеничний – 133 грн, котлети для бургеру – 155 грн

Де замовити: сайт

GreenGo

Українська компанія веганських продуктів GreenGo у 2021 році представила свою першу розробку – рослинні котлети для бургерів GreenBeef. З того часу асортимент розширився і тепер виробник пропонує рослинні креветки GreenShrimps, кальмари, лосось, тунець, фарш “курячий”, “рибний” та “яловичий й бокси для барбекю.

До складу рослинного стейку входить соєвий білок, кукурудзяний крохмаль, пшеничний білок, соняшникова та кокосова олії.

Вартість: рослинні креветки – 107 грн, бургерна котлета – 220 грн/2 шт

Де замовити: сайт

Vega’s

Рослинні веган альтернативи від українського виробника Vega’s використовують, зокрема, мережі “Білий Налив” Дмитра Борисова та стріт-фуд мережа “ШоШо Vegan”. У лінійці м’ясних альтернатив можна знайти сосиски з сиром, мисливські сосиски, сервелат, соєвий паштет та альтернативу вареної ковбаси.

Вартість: ковбаса класична – 90 грн, соєві сосиски – 90 грн

Де замовити: сайт

Wanted Vegan

Компанія Wanted Vegan випускає рослинні котлети (для бургерів та по-київськи), нагетси й фарш. Також виробник має лінійку рибних альтернатив – сашимі зі смаком лосося та тунця.

Продукція Wanted Vegan містить виключно рослинні компоненти: горохові та пшеничні текстуровані білки.

Вартість: котлета по-київськи – 200 грн/2 шт., сашимі зі смаком лосося – 160 грн

Де замовити: сайт

Vegurman

Київський виробник Vegurman створив рослинну альтернативу червоного та білого м’яса на основі соєвого та пшеничного білків. Рослинне м’ясо пропонують використовувати для бургерів, плову, пасти, піци тощо. Також Vegurman у своїй лінійці має готові страви - мітболи у соусі, веган болон’єзе та снеки джерки із сої.

Вартість: філе – 180 грн, веган кебаб – 99 грн

Де замовити: сайт

Хорс

“Хорс” пропонує м’ясні альтернативи із сейтану. Тут можна замовити сейтановий шашлик, амарантову бастурму, сейтан в’ялений у лляній олії, люля-кебаб з сиром тофу та овочами.