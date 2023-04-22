У Вроцлаві відкрився український “Білий налив”

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Валерія Гуржий
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Biały Nalew від Дмитра Борисова відкрили у польському Вроцлаві. Заклад працює на умовах франшизи, власниками якої теж є українці.

Про це пише The Village Україна.

У закладі є 60 посадкових місць та дворівневе планування. На першому поверсі панорамні вікна з видом на площу Ринок, на вулиці планують облаштувати літній майданчик. На нижньому поверсі – DJ-зона та майданчик для вечірок.

В інтер'єрі – люстри із келихів, картини української художниці Ірини Писанко, неонові написи та зелені рослини.

Основні позиції з меню бару – це натуральні сидри та наливки. Є також подарункові набори в стилізованій сумці-сітці.

У меню закладу є також свіжі устриці, хот-доги в класичній булочці та масляному французькому бріоші, що випікають спеціально для закладу, розповідають власники.

Biały Nalew у Вроцлаві – перший заклад бренду за кордоном. Протягом року заклади мережі відкриють в Польщі, Німеччині та Чехії.

Ціни: сидр “Яблуко” на розлив – 9 злотих (приблизно 79 гривень), яблучна наливка на розлив – 9,90 (приблизно 87 гривень), класичний хот-дог – 8 злотих (приблизно 70 гривень).

Адреса: м. Вроцлав, Rynek 44, 50-116

Графік роботи: 12:00–02:00

Раніше ми писали, що у Кракові відкриють київський салон Priton Krasy.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 22 квітня 2023
Бар Білий налив Польща
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