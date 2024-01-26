ДНК української кухні: Птушкін і Кацурін зняли гід їжею Полтавщини

Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Полтавщини.

У випуску Птушкін і Кацурін скуштували безліч страв із галушками, зокрема боул та борщ. Також блогери дослідили місця із кращим стритфудом і шашликом Полтавщини.

У відео приділили увагу сучасним полтавським смаколикам, зокрема розповіли, що їдять у Verholy Relax Park та як виглядає карбонара по-полтавськи. Також блогери скуштували страви автентичної української кухні родом із Полтавщини. Це шпундра, качана каша, лизень тощо.

Раніше ми писали, «Захований український скарб»: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Бессарабії .

Фото: скриншот відео