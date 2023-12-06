«Захований український скарб»: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Бессарабії

Ресторатор Міша Кацурін та блогер Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Бессарабії.

Блогери відвідали Вилкове, Котловину, Болград, Криничне, Ізмаїл, Приморське, Сарату та Фрумушику-Нову.

Там вони скуштували киирму (тонкий пиріг на основі лаваша, який поливають сметаною чи кефіром), мамалигу з бринзою, манджу (пиріжок із пшеничного, гречаного або рисового борошна з начинкою з анко із цукром) та багато інших страв.

За словами Міші Кацуріна, їжа Бессарабії — це скарб.

«Ця історія не про модні ресторани й кумедні генделики. Вона про їжу, яку ми не їли, народи про які ми навіть не чули й міста про існування яких не знали. І це все в Україні й це, блін, шок! Як я міг усього цього не знати? У нас прямо біля Одеси заховалися маленькі українські Балкани, у яких мешкають гагаузи, липовани, болгари, молдовани, албанці й ще десятки етносів, кожен із яких готує свою їжу і вона неймовірна!», — розповів про випуск Міша Кацурін.

Раніше ми писали, що Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра.

Фото: скриншот відео