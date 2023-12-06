«Захований український скарб»: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Бессарабії

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Ірина Маймур
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Ресторатор Міша Кацурін та блогер Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Бессарабії.

Блогери відвідали Вилкове, Котловину, Болград, Криничне, Ізмаїл, Приморське, Сарату та Фрумушику-Нову.

Там вони скуштували киирму (тонкий пиріг на основі лаваша, який поливають сметаною чи кефіром), мамалигу з бринзою, манджу (пиріжок із пшеничного, гречаного або рисового борошна з начинкою з анко із цукром) та багато інших страв.

За словами Міші Кацуріна, їжа Бессарабії — це скарб.

«Ця історія не про модні ресторани й кумедні генделики. Вона про їжу, яку ми не їли, народи про які ми навіть не чули й міста про існування яких не знали. І це все в Україні й це, блін, шок! Як я міг усього цього не знати? У нас прямо біля Одеси заховалися маленькі українські Балкани, у яких мешкають гагаузи, липовани, болгари, молдовани, албанці й ще десятки етносів, кожен із яких готує свою їжу і вона неймовірна!», — розповів про випуск Міша Кацурін.

Раніше ми писали, що Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра.

Фото: скриншот відео

Уже бачили відео про їжу Бессарабії?
Опубліковано: 06 грудня 2023
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