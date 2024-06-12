Що готувати з молодої картоплі: 7 оригінальних страв, які варто скуштувати цього літа
Молода картопля — королева початку літа. Варто її їсти прямо зараз, поки вона ще невеличкого розміру, а шкірка її настільки тоненька та майже невидима, що її можна навіть не чистити.
Але крім того, щоб відварити молоду картоплю та змішати її з вершковим маслом і дрібно січеним кропом, з нею можна робити ще безліч смачних штук. Пропонуємо кілька оригінальних рецептів із молодої картоплі — з маком, з песто, з чебрецем, лимоном і часником та багато іншого.
Молода картопля з маком
Автентичний український рецепт від дослідниці гастрономічної культури та співзасновниці науково-популярного проєкту про гастрономічну культуру їzhakultura Олени Брайченко.
Про поєднання маку і картоплі Олена Брайченко вперше дізналась від своєї мами Люби. Товчену картоплю з маком, часто готували наприкінці літа у містечках і селах на межі Середнього Подніпров’я і Поділля. Потім Олена зустріла рецепти картоплі з маком у книзі Зиновії Клиновецької “Страви й напитки на Україні” за 1913 рік, а також дізналася, що в такий спосіб картоплю з давніх-давен готували і на Вінниччині.
За словами Олени, така картопля ідеально смакує зі свіжими ґрунтовими огірками, помідорами. Запивати таку картоплю вона радить кисляком, кефіром чи айраном.
Знадобиться:
- дрібна молода картопля — 1 кг
- макове насіння — 50 г
- солене сало — 65 г
- соняшникова олія — 30 мл
- часник — 2 великих зубчики
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Картоплю добре промити під холодною водою, можна у рукавичках чи з губкою, аби одразу зняти ніжну шкірку. Залишки шкірки зняти ножем.
- Скласти в каструлю, залити холодною водою, посолити та варити близько 10 хвилин.
- Тим часом суху сковорідку добре розігріти та всипати на неї мак. Помішуючи, просмажити мак 2-3 хвилини на великому вогні. Зсипати підсмажений і хрумкий мак на окрему тарілку.
- У тій самій сковорідці (вона вже мала дуже добре прогрітися) висмажити дрібно порізане сало, щоб вийшли шкварочки.
- Картоплю процідити і викласти на сковорідку з топленим салом чи розігрітою олією. На великому вогні обсмажити картоплю до золотої скоринки 3-4 хвилини, після чого додати до картоплі січений часник, перець і мак.
- Кілька разів струсити картоплю на сковорідці або обережно перемішати, щоб все рівномірно огорнуло картоплю, але бульби при цьому залишились цілими. Викласти на таріль і подавати.
Молода картопля з песто
Соус песто у всіх асоціюється насамперед з пастою, салатом капрезе або канапками. Поєднання ж цього соусу з картоплею в наших краях не дуже популярне. І дарма. Це дуже смачно!
Подавати таку картоплю можна як теплою, так і охолодженою. Їсти можна і як гарнір до м’яса чи риби, і як самостійну страву. Соус песто можна використовувати магазинний, проте для повноти смаку радимо приготувати його власноруч — це дуже просто, до того ж його можна зробити поки вариться картопля.
Знадобиться:
- дрібна картопля — 500 г
- зелений базилік — 1 пучок
- часник — 1 зубчик
- улюблені горіхи або насіння — 1/2 склянки
- тертий пармезан — 1/2 склянки
- оливкова олія — 2/3 склянки
- сіль — на смак
Як готувати:
- Картоплю добре помити, шкірку можна не чистити. На бажання можна розрізати на 2 або 4 частини.
- Скласти в каструлю, залити водою. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити приблизно 15 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Після цього злити воду й охолодити.
- З базиліка обірвати листочки, скласти в блендер, додати всі інші інгредієнти. Збити до однорідності.
- Отриманий соус песто додати у відварену картоплю й добре перемішати.
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Розчавлена хрустка картопля
Хрустка розчавлена картопля — одна з найкращих закусок. М’яка і пухка всередині, з хрусткою скоринкою, вона стане як чудовим гарніром, так і самостійною закускою.
Картоплю найкраще подавати гарячою, прямо з дека, коли вона ще приємно хрустить після духовки. Перш ніж почати їсти, її можна посипати тертим пармезаном, пластівцями чилі, копченою сіллю, дрібно рубаною петрушкою чи кропом. Абож нічим не посипати, а подати до неї улюблений соус — підійде як звичайна сметана чи домашній майонез, так і сирний соус, песто або тартар.
Знадобиться:
- дрібна картопля — 500-700 г
- часник — 2 зубчики
- сіль, перець, улюблені сухі трави — на смак
- олія — 4 ст. л.
- улюблений соус — для подачі
Як готувати:
- Картоплю помити, покласти у каструлю з підсоленою та киплячою водою. Варити 15–20 хвилин поки картопля не стане м’якою. Готову картоплю відкинути на друшляк, обсушити і отсудити.
- Деко застелити пергаментом. Охолоджену картоплю викласти на деко і притиснути склянкою, щоб кожна бульба розчавилася та стала пласкою.
- У чашці змішати олію, сіль, перець і улюблені сухі духмяні трави. Додати пропущений через прес часник, добре перемішати. Ароматною олію змастити кожну катоплину за допомогою кулінарного пензлика.
- Поставити в нагріту до 200°С духовку. Запікати 25-35 хвилин, поки картопля зверху не набуде апетитної засмаглої скоринки.
- Подавати з улюбленим соусом.
Гратен з молодої картоплі
Гратен — це по факту картопляна запіканка. Її можна подавати як самостійну страву або як гарнір до смаженого м’яса або запеченої риби. Рецепт — універсальний, його можна підлаштовувати під себе. На бажання картоплю можна “розбавити” іншими овочами як от морквою або коренем селери. Головне, аби всі овочі були порізані однакового розміру й товщини, так вони запікатимуться рівномірно.
Знадобиться:
- молода картопля — 1 кг
- молоко — 1 склянка
- часник — 2 зубчики
- вершкове масло — 100 г
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Картоплю помити, зі шкіркою нарізати тоненькими кружальцями. Скласти в каструлю із холодною водою, щоб прибрати зайвий крохмаль. За 15 хвилин злити воду.
- У глибоку сковороду, що придатна для запікання (це важливий момент!) налити молоко, додати пропущений через прес часник і довести до кипіння.
- Викласти картоплю в один-два шари. Картопля має бути на 3/4 вкрита молоком. Вершкове масло нарізати рівномірними шматочками та розкласти зверху на картоплю.
- Поставити в нагріту до 200°C духовку та запікати 20-30 хвилин. Готовність страви буде видно по картоплі: вона має підрум’янитися, а молоко має випаруватися.
Тарт з молодою картоплею
Тарт, французький відкритий пиріг, — справжній патичок-рятівничок, якщо готувати його з готового тіста. Начинка може будь-якою, як солодкою, так і солоною. Ми пропонуємо приготувати тарт з молодою картоплею.
Знадобиться:
- молода картопля — 400 г
- тісто листкове бездріжджове — 500 г
- крем-сир — 200 г
- часник — 2-3 зубчики
- чебрець — 2 гілочки
- яйце — 1 шт.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Картоплю добре помити, нарізати тоненькими кружальцями. Опустити у киплячу підсолену воду та варити 2-3 хвилини. Дістати з води, обсушити на паперових рушниках.
- Тісто розгорнути та розкачати на пергаменті завтовшки 2,5 мм. Перекласти разом із пергаментом на деко. Кінцем ножа промалювати рамку, відступивши від краю 1,5-2 см. Тісто всередині рамки наколоти виделкою.
- Часник почистити, пропустити через прес. Додати в крем-сир і добре вимішати. Змастити часниковим крем-сиром тісто до надрізаної рамки. Зверху викласти кружальця картоплі внахлест. Посолити й поперчити. Бортики тіста змастити збитим яйцем.
- Поставити деко в нагріту до 200°С. Випікати тарт приблизно 15-20 хвилин. Точний час можна визначати по бортикам: вони мають піднятися і стати золотистим. Перед подачею посипати листочками чебрецю.
Німецький салат з молодої картоплі
Картопляний салат — справжня перлина німецької кухні. Німці подають його до смажених ковбасок, шніцелів і тушкованої свинини. Єдиного рецепту не існує, готувати можна на власний розсуд, заправляти майонезом, йогуртом, сметаною або салатними заправками. Єдине правило полягає в тому, що для таких салатів зазвичай використовуються сорти картоплі, які не розварюються, аби при змішуванні шматочки картоплі не втрачали форму.
Картоплю можна відварити як заздалегідь (і подавати салат охолодженим), так і різати її одразу після варіння, оскільки вона так краще вбирає соус. Ми пропонуємо приготувати картопляний салат з соусом вінегрет — класичною французькою заправкою.
Знадобиться:
- молода картопля — 500 г
- гірчиця — 1 ч. л.
- оцет — 2 ст. л.
- олія — 4 ст. л.
- часник — 1 зубчик
- петрушка — 2-3 гілочки
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Картоплю помити, відварити в підсоленій воді 15-20 хвилин, поки вона не стане м’якою. Коли буде готова, злити воду, остудити і розрізати навпіл.
- У невелику миску налити оцет, додати гірчицю і сіль та перемішати.
- Влити олію, поперчити, додати дрібно січену петрушку і пропущений через прес часник. Знову добре перемішати. Або можна скласти всі інгредієнти для соусу в банку, закрити щільною кришкою і добре потрусити банку.
- Отриманою заправкою полити варену картоплю й обрежено перемішати, щоб не роздавити бульби.
Молода картопля з чебрецем, лимоном і часником
І наостанок — варіація вареною молодої картопельки з вершковим маслом і часником. Точніше, не вареної, а тушковано-підсмаженої. І не просто з маслом і часником, а ще й з лимонним соком і чебрецем.
Знадобиться:
- дрібна молода картопля — 700 г
- вода — 2 склянки
- вершкове масло — 3 ст. л.
- часник — 3 зубчики
- свіжий чебрець — 3 гілочки
- лимонний сік — 1 ст. л.
- сіль — 3/4 ч. л.
- перець — 1/4 ч. л.
- зелень — для подачі
Як готувати:
- Картоплю помити, витерти насухо, розрізати кожну навпіл. Викласти зрізом вниз в один шар у глибоку сковорідку з антипригарним покриттям.
- Додати воду, масло, очищені зубчики часнику, чебрець і сіль. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до середнього, накрити кришкою і тушкувати, поки картопля не стане м’якою, приблизно 15 хвилин.
- Зняти кришку, дістати шумівкою гілочки чебрецю і зубчики часнику. Чебрець викинути, асник дрібно посікти ножем, щоб вийшла така собі паста. Перекласти часник у миску, додати лимонний сік і перець. Перемішати.
- Збільшити вогонь і кип’ятити картоплю на сковороді, час від часу помішуючи, поки вода не випарується, масло не почне шипіти, а картопля не стане засмаглого кольору.
- Вимкнути вогонь, додати часниково-лимонну суміш і дрібно рубану зелень. Перемішати, щоб соус і зелень добре огорнули картоплю й одразу подавати.