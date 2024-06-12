Що готувати з молодої картоплі: 7 оригінальних страв, які варто скуштувати цього літа

Молода картопля — королева початку літа. Варто її їсти прямо зараз, поки вона ще невеличкого розміру, а шкірка її настільки тоненька та майже невидима, що її можна навіть не чистити.

Але крім того, щоб відварити молоду картоплю та змішати її з вершковим маслом і дрібно січеним кропом, з нею можна робити ще безліч смачних штук. Пропонуємо кілька оригінальних рецептів із молодої картоплі — з маком, з песто, з чебрецем, лимоном і часником та багато іншого.

Молода картопля з маком

Фото: yizhakultura.com

Автентичний український рецепт від дослідниці гастрономічної культури та співзасновниці науково-популярного проєкту про гастрономічну культуру їzhakultura Олени Брайченко.

Про поєднання маку і картоплі Олена Брайченко вперше дізналась від своєї мами Люби. Товчену картоплю з маком, часто готували наприкінці літа у містечках і селах на межі Середнього Подніпров’я і Поділля. Потім Олена зустріла рецепти картоплі з маком у книзі Зиновії Клиновецької “Страви й напитки на Україні” за 1913 рік, а також дізналася, що в такий спосіб картоплю з давніх-давен готували і на Вінниччині.

За словами Олени, така картопля ідеально смакує зі свіжими ґрунтовими огірками, помідорами. Запивати таку картоплю вона радить кисляком, кефіром чи айраном.

Знадобиться:

дрібна молода картопля — 1 кг

макове насіння — 50 г

солене сало — 65 г

соняшникова олія — 30 мл

часник — 2 великих зубчики

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Картоплю добре промити під холодною водою, можна у рукавичках чи з губкою, аби одразу зняти ніжну шкірку. Залишки шкірки зняти ножем. Скласти в каструлю, залити холодною водою, посолити та варити близько 10 хвилин. Тим часом суху сковорідку добре розігріти та всипати на неї мак. Помішуючи, просмажити мак 2-3 хвилини на великому вогні. Зсипати підсмажений і хрумкий мак на окрему тарілку. У тій самій сковорідці (вона вже мала дуже добре прогрітися) висмажити дрібно порізане сало, щоб вийшли шкварочки. Картоплю процідити і викласти на сковорідку з топленим салом чи розігрітою олією. На великому вогні обсмажити картоплю до золотої скоринки 3-4 хвилини, після чого додати до картоплі січений часник, перець і мак. Кілька разів струсити картоплю на сковорідці або обережно перемішати, щоб все рівномірно огорнуло картоплю, але бульби при цьому залишились цілими. Викласти на таріль і подавати.

Молода картопля з песто

Фото: instagram/5adaynz

Соус песто у всіх асоціюється насамперед з пастою, салатом капрезе або канапками. Поєднання ж цього соусу з картоплею в наших краях не дуже популярне. І дарма. Це дуже смачно!

Подавати таку картоплю можна як теплою, так і охолодженою. Їсти можна і як гарнір до м’яса чи риби, і як самостійну страву. Соус песто можна використовувати магазинний, проте для повноти смаку радимо приготувати його власноруч — це дуже просто, до того ж його можна зробити поки вариться картопля.

Знадобиться:

дрібна картопля — 500 г

зелений базилік — 1 пучок

часник — 1 зубчик

улюблені горіхи або насіння — 1/2 склянки

тертий пармезан — 1/2 склянки

оливкова олія — 2/3 склянки

сіль — на смак

Як готувати:

Картоплю добре помити, шкірку можна не чистити. На бажання можна розрізати на 2 або 4 частини. Скласти в каструлю, залити водою. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити приблизно 15 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Після цього злити воду й охолодити. З базиліка обірвати листочки, скласти в блендер, додати всі інші інгредієнти. Збити до однорідності. Отриманий соус песто додати у відварену картоплю й добре перемішати.

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Розчавлена хрустка картопля

Фото: instagram/loveandlemons

Хрустка розчавлена картопля — одна з найкращих закусок. М’яка і пухка всередині, з хрусткою скоринкою, вона стане як чудовим гарніром, так і самостійною закускою.

Картоплю найкраще подавати гарячою, прямо з дека, коли вона ще приємно хрустить після духовки. Перш ніж почати їсти, її можна посипати тертим пармезаном, пластівцями чилі, копченою сіллю, дрібно рубаною петрушкою чи кропом. Абож нічим не посипати, а подати до неї улюблений соус — підійде як звичайна сметана чи домашній майонез , так і сирний соус, песто або тартар.

Знадобиться:

дрібна картопля — 500-700 г

часник — 2 зубчики

сіль, перець, улюблені сухі трави — на смак

олія — 4 ст. л.

улюблений соус — для подачі

Як готувати:

Картоплю помити, покласти у каструлю з підсоленою та киплячою водою. Варити 15–20 хвилин поки картопля не стане м’якою. Готову картоплю відкинути на друшляк, обсушити і отсудити. Деко застелити пергаментом. Охолоджену картоплю викласти на деко і притиснути склянкою, щоб кожна бульба розчавилася та стала пласкою. У чашці змішати олію, сіль, перець і улюблені сухі духмяні трави. Додати пропущений через прес часник, добре перемішати. Ароматною олію змастити кожну катоплину за допомогою кулінарного пензлика. Поставити в нагріту до 200°С духовку. Запікати 25-35 хвилин, поки картопля зверху не набуде апетитної засмаглої скоринки. Подавати з улюбленим соусом.

Гратен з молодої картоплі

Фото: instagram/deliciousaus

Гратен — це по факту картопляна запіканка. Її можна подавати як самостійну страву або як гарнір до смаженого м’яса або запеченої риби. Рецепт — універсальний, його можна підлаштовувати під себе. На бажання картоплю можна “розбавити” іншими овочами як от морквою або коренем селери. Головне, аби всі овочі були порізані однакового розміру й товщини, так вони запікатимуться рівномірно.

Знадобиться:

молода картопля — 1 кг

молоко — 1 склянка

часник — 2 зубчики

вершкове масло — 100 г

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Картоплю помити, зі шкіркою нарізати тоненькими кружальцями. Скласти в каструлю із холодною водою, щоб прибрати зайвий крохмаль. За 15 хвилин злити воду. У глибоку сковороду, що придатна для запікання (це важливий момент!) налити молоко, додати пропущений через прес часник і довести до кипіння. Викласти картоплю в один-два шари. Картопля має бути на 3/4 вкрита молоком. Вершкове масло нарізати рівномірними шматочками та розкласти зверху на картоплю. Поставити в нагріту до 200°C духовку та запікати 20-30 хвилин. Готовність страви буде видно по картоплі: вона має підрум’янитися, а молоко має випаруватися.

Тарт з молодою картоплею

Фото: instagram/potatoes_za

Тарт, французький відкритий пиріг, — справжній патичок-рятівничок, якщо готувати його з готового тіста. Начинка може будь-якою, як солодкою, так і солоною. Ми пропонуємо приготувати тарт з молодою картоплею.

Знадобиться:

молода картопля — 400 г

тісто листкове бездріжджове — 500 г

крем-сир — 200 г

часник — 2-3 зубчики

чебрець — 2 гілочки

яйце — 1 шт.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Картоплю добре помити, нарізати тоненькими кружальцями. Опустити у киплячу підсолену воду та варити 2-3 хвилини. Дістати з води, обсушити на паперових рушниках. Тісто розгорнути та розкачати на пергаменті завтовшки 2,5 мм. Перекласти разом із пергаментом на деко. Кінцем ножа промалювати рамку, відступивши від краю 1,5-2 см. Тісто всередині рамки наколоти виделкою. Часник почистити, пропустити через прес. Додати в крем-сир і добре вимішати. Змастити часниковим крем-сиром тісто до надрізаної рамки. Зверху викласти кружальця картоплі внахлест. Посолити й поперчити. Бортики тіста змастити збитим яйцем. Поставити деко в нагріту до 200°С. Випікати тарт приблизно 15-20 хвилин. Точний час можна визначати по бортикам: вони мають піднятися і стати золотистим. Перед подачею посипати листочками чебрецю.

Німецький салат з молодої картоплі

Фото: instagram/budgetbytes

Картопляний салат — справжня перлина німецької кухні. Німці подають його до смажених ковбасок, шніцелів і тушкованої свинини. Єдиного рецепту не існує, готувати можна на власний розсуд, заправляти майонезом, йогуртом, сметаною або салатними заправками. Єдине правило полягає в тому, що для таких салатів зазвичай використовуються сорти картоплі, які не розварюються, аби при змішуванні шматочки картоплі не втрачали форму.

Картоплю можна відварити як заздалегідь (і подавати салат охолодженим), так і різати її одразу після варіння, оскільки вона так краще вбирає соус. Ми пропонуємо приготувати картопляний салат з соусом вінегрет — класичною французькою заправкою.

Знадобиться:

молода картопля — 500 г

гірчиця — 1 ч. л.

оцет — 2 ст. л.

олія — 4 ст. л.

часник — 1 зубчик

петрушка — 2-3 гілочки

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Картоплю помити, відварити в підсоленій воді 15-20 хвилин, поки вона не стане м’якою. Коли буде готова, злити воду, остудити і розрізати навпіл. У невелику миску налити оцет, додати гірчицю і сіль та перемішати. Влити олію, поперчити, додати дрібно січену петрушку і пропущений через прес часник. Знову добре перемішати. Або можна скласти всі інгредієнти для соусу в банку, закрити щільною кришкою і добре потрусити банку. Отриманою заправкою полити варену картоплю й обрежено перемішати, щоб не роздавити бульби.

Молода картопля з чебрецем, лимоном і часником

Фото: instagram/cooksillustrated

І наостанок — варіація вареною молодої картопельки з вершковим маслом і часником. Точніше, не вареної, а тушковано-підсмаженої. І не просто з маслом і часником, а ще й з лимонним соком і чебрецем.

Знадобиться:

дрібна молода картопля — 700 г

вода — 2 склянки

вершкове масло — 3 ст. л.

часник — 3 зубчики

свіжий чебрець — 3 гілочки

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль — 3/4 ч. л.

перець — 1/4 ч. л.

зелень — для подачі

Як готувати: