Літні десерти: 5 освіжальних рецептів від Марко Черветті
Спекотним літнім днем якщо і хочеться солоденького, то обоʼязково холодного й освіжального. Морозиво — це, звісна річ, добра ідея, але крім нього є ще кілька варіантів десертів, які не лише задовольняють жагу до солодкого, а й подарують моменти бажаної прохолоди.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати смачні десерти для спекотних літніх днів: фрукти у вині, афогато, баварезе з персиками, пана-коту з ягідним кюлі та натуральне смачне морозиво лише із трьох інгредієнтів.
Фрукти у вині
Знадобиться:
- персики — 300 г
- біле сухе вино — 200 мл
- цукор — 25 г
- полуниця — 200 г
- червоне сухе вино — 200 мл
Як готувати:
- Персики розрізати навпіл, видалити кісточку та нарізати скибочками.
- Скласти шматочки персиків у миску, додати цукор і перемішати.
- Залити персики білим вином, відставити ра 5–10 хвилин, нехай промаринуються, після чого можна подавати до столу.
- Полуницю почистити від хвостиків і покласти у миску. Почавити ягоди руками, додати цукор і перемішати.
- Залити червоним вином і перемішати. Дати настоятися перед подачею 5–10 хвилин.
Афогато
Знадобиться:
- еспресо — 15 г
- мед — 25 г
- улюблені горіхи — 50 г
- родзинки — 30 г
- згущене молоко — 50 г
- улюблене морозиво — 50 г
- ягоди — 50 г
- коньяк або ром — на бажання
Як готувати:
- На пательню вилити мед і поставити на повільний вогонь. Коли мед стане рідким і трошки почне кипіти, додати горіхи і родзинки. Добре перемішати.
- Після того, як мед стане коричневим, зняти суміш з вогню.
- На дно склянки покласти згущене молоко. Далі — ложку горіхово-медової суміші та морозиво.
- Зверху розкласти улюблені ягоди та видити шот еспресо. На бажання можна додати кілька грамів рому чи коньяку.
Бананове морозиво
Знадобиться:
- банани — 5-7 штук
- мигдальне молоко — 200 мл
- цукор — 50 г
Як готувати:
- Банани почистити, порізати шматочками. Скласти в пакет і заморозити.
- Дістати банани з морозильної камери, перекласти в глибоку тарілку, додати цукор і мигдальне молоко. Збити до однорідності.
- На бажання морозиво можна прикрасити тертим шоколадом, збитими вершками тощо.
Лайфхак від Марко: мигдальне молоко можна приготувати власноруч. Для цього потрібно замочити 100 грамів мигдалю на ніч і почистити його від шкірки. Змішати мигдаль з літром води, перебити у блендері та процідити. Все, мигдальне молоко готове.
Баварезе з персиками
Знадобиться:
- інжирні персики — 3 шт.
- лимон — 1 шт.
- персиковий лікер — 50 мл
- вершки — 400-450 г
- цукор — 150 г
- листи желатину — 6 шт (10 г)
- оливкова олія — 5 г
- малина, лохина, м’ята — для подачі
Як готувати:
- Персики почистити, залишаючи зовсім трішки шкірки для аромату. Дістати кісточки, покласти персики в миску й полити соком лимона, щоб персики не потемнішали. Перемішати, додати персиковий лікер і цукор, перебити все блендером.
- Залити желатин водою кімнатної температури. Трохи персикового лікеру налити в сотейник і поставити на вогонь. Додати желатин, почекати, доки він розчиниться на слабкому вогні.
- Потроху додавати розтоплений в лікері желатин до персикового пюре. Збити масу міксером.
- Збити міксером вершки, додати їх до персикового пюре. Перемішати, взбити міксером.
- Змастити форму оливковою олією. Вилити туди готову суміш із персиків і вершків, накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 24 години.
- За добу дістати готове баварезе, обережно дістати з форми й відрізати шматочок. Прикрасити його перетертою з цукром малиною, додати кілька ягід лохини та гілочку м’яти.
Пана-кота з ягідним кюлі
Знадобиться:
- вершки 30% — 800 мл
- цукор — 100 г
- агар-агар — 8 г
- кориця мелена — 5 г
- ожина — 60 г
- малина — 60 г
- лохина — 60 г
- цукор — 30 г
Як готувати:
- У каструлю вилити вершки, додати агар-агар і цукор. Варити на маленькому вогні кілька хвилин, помішуючи до однорідної консистенції. Довести до кипіння, але не кип’ятити! Щойно з’являться перші дрібні бульбашки на поверхні, одразу вимкнути вогонь.
- Форми посипати корицею, налити в них крем та поставити на кілька годин у холодильник для охолодження.
- Для приготування ягідного кюлі помити ягоди, викласти на сковороду, додати цукор, перемішайте. Тушкувати кілька хвилин.
- Охолоджений десерт викласти із форми на тарілку, прикрасити ягідним соусом.