Літні десерти: 5 освіжальних рецептів від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Спекотним літнім днем якщо і хочеться солоденького, то обоʼязково холодного й освіжального. Морозиво — це, звісна річ, добра ідея, але крім нього є ще кілька варіантів десертів, які не лише задовольняють жагу до солодкого, а й подарують моменти бажаної прохолоди.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати смачні десерти для спекотних літніх днів: фрукти у вині, афогато, баварезе з персиками, пана-коту з ягідним кюлі та натуральне смачне морозиво лише із трьох інгредієнтів.

Фрукти у вині

Знадобиться:

  • персики — 300 г
  • біле сухе вино — 200 мл
  • цукор — 25 г
  • полуниця — 200 г
  • червоне сухе вино — 200 мл

Як готувати:

  1. Персики розрізати навпіл, видалити кісточку та нарізати скибочками.
  2. Скласти шматочки персиків у миску, додати цукор і перемішати.
  3. Залити персики білим вином, відставити ра 5–10 хвилин, нехай промаринуються, після чого можна подавати до столу.
  4. Полуницю почистити від хвостиків і покласти у миску. Почавити ягоди руками, додати цукор і перемішати.
  5. Залити червоним вином і перемішати. Дати настоятися перед подачею 5–10 хвилин.

Афогато

Знадобиться:

  • еспресо — 15 г
  • мед — 25 г
  • улюблені горіхи — 50 г
  • родзинки — 30 г
  • згущене молоко — 50 г
  • улюблене морозиво — 50 г
  • ягоди — 50 г
  • коньяк або ром — на бажання

Як готувати:

  1. На пательню вилити мед і поставити на повільний вогонь. Коли мед стане рідким і трошки почне кипіти, додати горіхи і родзинки. Добре перемішати.
  2. Після того, як мед стане коричневим, зняти суміш з вогню.
  3. На дно склянки покласти згущене молоко. Далі — ложку горіхово-медової суміші та морозиво.
  4. Зверху розкласти улюблені ягоди та видити шот еспресо. На бажання можна додати кілька грамів рому чи коньяку.

Бананове морозиво

Знадобиться:

  • банани — 5-7 штук
  • мигдальне молоко — 200 мл
  • цукор — 50 г

Як готувати:

  1. Банани почистити, порізати шматочками. Скласти в пакет і заморозити.
  2. Дістати банани з морозильної камери, перекласти в глибоку тарілку, додати цукор і мигдальне молоко. Збити до однорідності.
  3. На бажання морозиво можна прикрасити тертим шоколадом, збитими вершками тощо.

Лайфхак від Марко: мигдальне молоко можна приготувати власноруч. Для цього потрібно замочити 100 грамів мигдалю на ніч і почистити його від шкірки. Змішати мигдаль з літром води, перебити у блендері та процідити. Все, мигдальне молоко готове.

Баварезе з персиками

Знадобиться:

  • інжирні персики — 3 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • персиковий лікер — 50 мл
  • вершки — 400-450 г
  • цукор — 150 г
  • листи желатину — 6 шт (10 г)
  • оливкова олія — 5 г
  • малина, лохина, м’ята — для подачі

Як готувати:

  1. Персики почистити, залишаючи зовсім трішки шкірки для аромату. Дістати кісточки, покласти персики в миску й полити соком лимона, щоб персики не потемнішали. Перемішати, додати персиковий лікер і цукор, перебити все блендером.
  2. Залити желатин водою кімнатної температури. Трохи персикового лікеру налити в сотейник і поставити на вогонь. Додати желатин, почекати, доки він розчиниться на слабкому вогні.
  3. Потроху додавати розтоплений в лікері желатин до персикового пюре. Збити масу міксером.
  4. Збити міксером вершки, додати їх до персикового пюре. Перемішати, взбити міксером.
  5. Змастити форму оливковою олією. Вилити туди готову суміш із персиків і вершків, накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 24 години.
  6. За добу дістати готове баварезе, обережно дістати з форми й відрізати шматочок. Прикрасити його перетертою з цукром малиною, додати кілька ягід лохини та гілочку м’яти.

Пана-кота з ягідним кюлі

Знадобиться:

  • вершки 30% — 800 мл
  • цукор — 100 г
  • агар-агар — 8 г
  • кориця мелена — 5 г
  • ожина — 60 г
  • малина — 60 г
  • лохина — 60 г
  • цукор — 30 г

Як готувати:

  1. У каструлю вилити вершки, додати агар-агар і цукор. Варити на маленькому вогні кілька хвилин, помішуючи до однорідної консистенції. Довести до кипіння, але не кип’ятити! Щойно з’являться перші дрібні бульбашки на поверхні, одразу вимкнути вогонь.
  2. Форми посипати корицею, налити в них крем та поставити на кілька годин у холодильник для охолодження.
  3. Для приготування ягідного кюлі помити ягоди, викласти на сковороду, додати цукор, перемішайте. Тушкувати кілька хвилин.
  4. Охолоджений десерт викласти із форми на тарілку, прикрасити ягідним соусом.
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Опубліковано: 12 червня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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