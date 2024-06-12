Літні десерти: 5 освіжальних рецептів від Марко Черветті

Спекотним літнім днем якщо і хочеться солоденького, то обоʼязково холодного й освіжального. Морозиво — це, звісна річ, добра ідея, але крім нього є ще кілька варіантів десертів, які не лише задовольняють жагу до солодкого, а й подарують моменти бажаної прохолоди.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати смачні десерти для спекотних літніх днів: фрукти у вині, афогато, баварезе з персиками, пана-коту з ягідним кюлі та натуральне смачне морозиво лише із трьох інгредієнтів.

Фрукти у вині

Знадобиться:

персики — 300 г

біле сухе вино — 200 мл

цукор — 25 г

полуниця — 200 г

червоне сухе вино — 200 мл

Як готувати:

Персики розрізати навпіл, видалити кісточку та нарізати скибочками. Скласти шматочки персиків у миску, додати цукор і перемішати. Залити персики білим вином, відставити ра 5–10 хвилин, нехай промаринуються, після чого можна подавати до столу. Полуницю почистити від хвостиків і покласти у миску. Почавити ягоди руками, додати цукор і перемішати. Залити червоним вином і перемішати. Дати настоятися перед подачею 5–10 хвилин.

Афогато

Знадобиться:

еспресо — 15 г

мед — 25 г

улюблені горіхи — 50 г

родзинки — 30 г

згущене молоко — 50 г

улюблене морозиво — 50 г

ягоди — 50 г

коньяк або ром — на бажання

Як готувати:

На пательню вилити мед і поставити на повільний вогонь. Коли мед стане рідким і трошки почне кипіти, додати горіхи і родзинки. Добре перемішати. Після того, як мед стане коричневим, зняти суміш з вогню. На дно склянки покласти згущене молоко. Далі — ложку горіхово-медової суміші та морозиво. Зверху розкласти улюблені ягоди та видити шот еспресо. На бажання можна додати кілька грамів рому чи коньяку.

Бананове морозиво

Знадобиться:

банани — 5-7 штук

мигдальне молоко — 200 мл

цукор — 50 г

Як готувати:

Банани почистити, порізати шматочками. Скласти в пакет і заморозити. Дістати банани з морозильної камери, перекласти в глибоку тарілку, додати цукор і мигдальне молоко. Збити до однорідності. На бажання морозиво можна прикрасити тертим шоколадом, збитими вершками тощо.

Лайфхак від Марко: мигдальне молоко можна приготувати власноруч. Для цього потрібно замочити 100 грамів мигдалю на ніч і почистити його від шкірки. Змішати мигдаль з літром води, перебити у блендері та процідити. Все, мигдальне молоко готове.

Баварезе з персиками

Знадобиться:

інжирні персики — 3 шт.

лимон — 1 шт.

персиковий лікер — 50 мл

вершки — 400-450 г

цукор — 150 г

листи желатину — 6 шт (10 г)

оливкова олія — 5 г

малина, лохина, м’ята — для подачі

Як готувати:

Персики почистити, залишаючи зовсім трішки шкірки для аромату. Дістати кісточки, покласти персики в миску й полити соком лимона, щоб персики не потемнішали. Перемішати, додати персиковий лікер і цукор, перебити все блендером. Залити желатин водою кімнатної температури. Трохи персикового лікеру налити в сотейник і поставити на вогонь. Додати желатин, почекати, доки він розчиниться на слабкому вогні. Потроху додавати розтоплений в лікері желатин до персикового пюре. Збити масу міксером. Збити міксером вершки, додати їх до персикового пюре. Перемішати, взбити міксером. Змастити форму оливковою олією. Вилити туди готову суміш із персиків і вершків, накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 24 години. За добу дістати готове баварезе, обережно дістати з форми й відрізати шматочок. Прикрасити його перетертою з цукром малиною, додати кілька ягід лохини та гілочку м’яти.

Пана-кота з ягідним кюлі

Знадобиться:

вершки 30% — 800 мл

цукор — 100 г

агар-агар — 8 г

кориця мелена — 5 г

ожина — 60 г

малина — 60 г

лохина — 60 г

цукор — 30 г

Як готувати: