Апероль шприц, і не тільки — 5 рецептів літніх коктейлей
Коктейль Spritz — синонім літа. Проте апероль шприц — не єдина його версія. Поки літо ще не добігло кінця, пропонуємо вам пʼять рецептів цього міксу. А також цікаву історію виникнення коктейлів під загальною назвою spritz.
Коктейль шприц (або, як його ще називають, спрітц) народився у 1800-х роках у королівстві Ломбардія і Венеція, яке в ті часи входили до складу Австрійської імперії. Тамтешні солдати, купці, дипломати та службовці дуже полюбили місцеве вино. Проте міцність цього вина їм була доволі незвична, адже вміст алкоголю у венеційських винах був значно вищим, ніж у тих, що вони пили до цього.
Австрійці почали просити місцевих господарів вприснути у вино пару крапель води, щоб зробити вино легшими. Німецькою мовою "вприснути" звучить як spritzen, і це, власне, і дало назву коктейлю.
Найперший оригінальний шприц складався лише з ігристого вина, розведеного джерельною водою. Трохи згодом італійці придумали додавати в цю суміш біттер — Campari чи Aperol — який не лише надавав напою яскравого кольору, а й дарував приємну гірчинку.
Ми пропонуємо вам 5 рецептів шприца — від класичного з лікером Aperol до лавандового, що має красивий бузковий відтінок.
Апероль шприц
Знадобиться:
- лікер Aperol — 100 мл
- просекко — 100 мл
- газована мінералка — на смак
- апельсин — 2 скибочки
- лід кубиками — для подачі
Як приготувати Апероль Шприц
- У великий келих покласти кубики льоду та скибочки апельсину.
- Налити апероль і просеко.
- Додати трошки газованої мінеральної води і подавати.
Кампарі Шприц
Знадобиться:
- лікер Campari — 25 мл
- біле сухе вино — 100 мл
- газована мінералка — 50 мл
- апельсинова цедра — 1 шт
- апельсин — 1 шматочок
- лід — для подачі
Як приготувати Кампарі Шприц
- У великий келих покласти кубики льоду та шматочок апельсину.
- Налити кампарі та вино.
- Зверху налити газовану мінеральну воду. Прикрасити смужкою апельсинової цедри і подавати.
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Лавандовий шприц
Знадобиться:
- фіолетовий джин — 30 мл
- лавандовий сироп — 15 мл
- ігристе вино — 120 мл
- лимонний сік — 30 мл
- газована мінералка — на смак
- лід, гілочка лаванди — для подачі
Як приготувати Лавандовий Шприц
- Джин, сироп, ігристе та лимонний сік змішати.
- Перелити у великий келих, наповнений льодом.
- Прикрасити гілочкою лаванди і подавати.
Лимончелло шприц
Знадобиться:
- ігристе вино — 90 мл
- лікер лимончелло — 60 мл
- газована мінералка — 30 мл
- лід, лимон — для подачі
Як приготувати Лимончелло Шприц
- Великий келих наповнити кубиками льоду.
- Додатие ігристе та лікер. Потім влити газовану мінеральну воду тонкою цівкою та акуратно перемішати ложкою.
- Готовий коктейль прикрасити скибочкою лимона та подавати.
Яблучний шприц
Знадобиться:
- кальвадос — 50 мл
- лікер Triple sec — 15 мл
- лимонний сік — 20 мл
- яблучний сироп — 15 мл
- яблучний сік — 50 мл
- газована мінералка — 30 мл
- лід, яблуко — для подачі
Як приготувати яблучний шприцер
- Змішати кальвадос, лікер, сироп, яблучний і лимонний сік.
- Перелити у келих з льодом, долити газовану мінеральну воду.
- Прикрасити шматочком яблука і подавати.