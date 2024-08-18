Апероль шприц, і не тільки — 5 рецептів літніх коктейлей

Коктейль Spritz — синонім літа. Проте апероль шприц — не єдина його версія. Поки літо ще не добігло кінця, пропонуємо вам пʼять рецептів цього міксу. А також цікаву історію виникнення коктейлів під загальною назвою spritz.

Коктейль шприц (або, як його ще називають, спрітц) народився у 1800-х роках у королівстві Ломбардія і Венеція, яке в ті часи входили до складу Австрійської імперії. Тамтешні солдати, купці, дипломати та службовці дуже полюбили місцеве вино. Проте міцність цього вина їм була доволі незвична, адже вміст алкоголю у венеційських винах був значно вищим, ніж у тих, що вони пили до цього.

Австрійці почали просити місцевих господарів вприснути у вино пару крапель води, щоб зробити вино легшими. Німецькою мовою "вприснути" звучить як spritzen, і це, власне, і дало назву коктейлю.

Найперший оригінальний шприц складався лише з ігристого вина, розведеного джерельною водою. Трохи згодом італійці придумали додавати в цю суміш біттер — Campari чи Aperol — який не лише надавав напою яскравого кольору, а й дарував приємну гірчинку.

Ми пропонуємо вам 5 рецептів шприца — від класичного з лікером Aperol до лавандового, що має красивий бузковий відтінок.

Апероль шприц

Фото: Instagram/aperolspritzofficial

Знадобиться:

лікер Aperol — 100 мл

просекко — 100 мл

газована мінералка — на смак

апельсин — 2 скибочки

лід кубиками — для подачі

Як приготувати Апероль Шприц

У великий келих покласти кубики льоду та скибочки апельсину. Налити апероль і просеко. Додати трошки газованої мінеральної води і подавати.

Кампарі Шприц

Фото: Instagram/campariofficial

Знадобиться:

лікер Campari — 25 мл

біле сухе вино — 100 мл

газована мінералка — 50 мл

апельсинова цедра — 1 шт

апельсин — 1 шматочок

лід — для подачі

Як приготувати Кампарі Шприц

У великий келих покласти кубики льоду та шматочок апельсину. Налити кампарі та вино. Зверху налити газовану мінеральну воду. Прикрасити смужкою апельсинової цедри і подавати.

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Лавандовий шприц

Фото: Instagram/the_margarita_mum

Знадобиться:

фіолетовий джин — 30 мл

лавандовий сироп — 15 мл

ігристе вино — 120 мл

лимонний сік — 30 мл

газована мінералка — на смак

лід, гілочка лаванди — для подачі

Як приготувати Лавандовий Шприц

Джин, сироп, ігристе та лимонний сік змішати. Перелити у великий келих, наповнений льодом. Прикрасити гілочкою лаванди і подавати.

Лимончелло шприц

Фото: Instagram/godare

Знадобиться:

ігристе вино — 90 мл

лікер лимончелло — 60 мл

газована мінералка — 30 мл

лід, лимон — для подачі

Як приготувати Лимончелло Шприц

Великий келих наповнити кубиками льоду. Додатие ігристе та лікер. Потім влити газовану мінеральну воду тонкою цівкою та акуратно перемішати ложкою. Готовий коктейль прикрасити скибочкою лимона та подавати.

Яблучний шприц

Фото: Instagram/kristallhuette

Знадобиться:

кальвадос — 50 мл

лікер Triple sec — 15 мл

лимонний сік — 20 мл

яблучний сироп — 15 мл

яблучний сік — 50 мл

газована мінералка — 30 мл

лід, яблуко — для подачі

Як приготувати яблучний шприцер