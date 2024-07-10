Що пити в спеку — 5 ідей від Марко Черветті

Літня спека диктує власні правила та вимагає відмовитися від гарячих страв і напоїв. Готувати холодні супи замість борщу та каву з льодом замість гарячого фільтру. А до них — смачне домашнє морозиво .

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, в спекотні дні пропонує готувати та холодні літні десерти , а до них — освіжальні напої з алкоголем та без. Зібрали для вас п’ять рецептів холодних напоїв від Марко Черветті — насолоджуйтеся!

Кава-тонік

Знадобиться на 1 порцію:

тонік — 200 мл

еспресо — 1 порція

Як готувати:

У склянку з льдом налити тонік. Зварити еспресо. Перелити в склянку з тоніком.

Для більш насиченого смаку Марко Черветті пропонує настояти тонік на травах: у пляшку з тоніком додати гілочку-дві розмарина та м’яти, додати трошки оливкової олії, ніби "запечатавши" тонік. Залишити на 12 годин в холодильнику, потім профільтрувати через сито або марлю та подавати цей тонік з кавою.

Полуничний лимонад

Знадобиться:

полуниця – 500 г

розмарин – 2-3 гілочки

мед – 100 г

мінеральна вода – 200 мл

Як готувати:

Полуницю помити, обрізати хвостики. Скласти в блендер, додати листочки розмарина, мед і мінеральну воду. Добре збити. Отриману суміш процідити через сито, і перелити в глечик наповнений льодом. На бажання можна додати ще мінеральної води.

Піна Колада

Знадобиться:

ананасовий сік — 90 мл

темний ром — 30 мл

кокосове молоко — 50 мл

лід — 40 г

Як готувати:

Сік, ром і кокосове молоко налити в глечик. Додати кубики льоду та ретельно перемішати. Якщо у вас є шейкер. можна збити всі інгредієнти в ньому. Перелити в келих для коктейлю, прикрасити шматочком ананаса. Пити тільки через коктейльну трубочку!

Белліні

Знадобиться:

персики — 2 шт.

сухе ігристе вино — 0.5 пляшки

малиновий сироп — 1 ст. л.

Як готувати:

Персики очистити від шкірки й видалити кісточку. Подрібнити блендером. Отримане пюре процідити через сто. Додати в персикове пюре малиновий сироп (можна замінити лікером або звичайним соком) і добре розмішати, аби пюре стало ніжно-рожевим. До пюре влити ігристе вино, перемішати і розлити коктейль у келихи флюте, вузькі високі келихи для ігристого вина.

Персики можна замінити персиковим соком, а кількість ігристого можна регулювати на власний смак.

Апероль Шприц

Знадобиться:

апельсин

біле сухе вино

лікер Aperol

газована мінеральна вода

лід

оливки