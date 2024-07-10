Що пити в спеку — 5 ідей від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Літня спека диктує власні правила та вимагає відмовитися від гарячих страв і напоїв. Готувати холодні супи замість борщу та каву з льодом замість гарячого фільтру. А до них — смачне домашнє морозиво.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, в спекотні дні пропонує готувати та холодні літні десерти, а до них — освіжальні напої з алкоголем та без. Зібрали для вас п’ять рецептів холодних напоїв від Марко Черветті — насолоджуйтеся!

Кава-тонік

Знадобиться на 1 порцію:

  • тонік — 200 мл
  • еспресо — 1 порція

Як готувати:

  1. У склянку з льдом налити тонік.
  2. Зварити еспресо. Перелити в склянку з тоніком.

Для більш насиченого смаку Марко Черветті пропонує настояти тонік на травах: у пляшку з тоніком додати гілочку-дві розмарина та м’яти, додати трошки оливкової олії, ніби "запечатавши" тонік. Залишити на 12 годин в холодильнику, потім профільтрувати через сито або марлю та подавати цей тонік з кавою.

Полуничний лимонад

Знадобиться:

  • полуниця – 500 г
  • розмарин – 2-3 гілочки
  • мед – 100 г
  • мінеральна вода – 200 мл

Як готувати:

  1. Полуницю помити, обрізати хвостики. Скласти в блендер, додати листочки розмарина, мед і мінеральну воду. Добре збити.
  2. Отриману суміш процідити через сито, і перелити в глечик наповнений льодом. На бажання можна додати ще мінеральної води.

Піна Колада

Знадобиться:

  • ананасовий сік — 90 мл
  • темний ром — 30 мл
  • кокосове молоко — 50 мл
  • лід — 40 г

Як готувати:

  1. Сік, ром і кокосове молоко налити в глечик.
  2. Додати кубики льоду та ретельно перемішати. Якщо у вас є шейкер. можна збити всі інгредієнти в ньому.
  3. Перелити в келих для коктейлю, прикрасити шматочком ананаса. Пити тільки через коктейльну трубочку!

Белліні

Знадобиться:

  • персики — 2 шт.
  • сухе ігристе вино — 0.5 пляшки
  • малиновий сироп — 1 ст. л.

Як готувати:

  1. Персики очистити від шкірки й видалити кісточку. Подрібнити блендером. Отримане пюре процідити через сто.
  2. Додати в персикове пюре малиновий сироп (можна замінити лікером або звичайним соком) і добре розмішати, аби пюре стало ніжно-рожевим.
  3. До пюре влити ігристе вино, перемішати і розлити коктейль у келихи флюте, вузькі високі келихи для ігристого вина.

Персики можна замінити персиковим соком, а кількість ігристого можна регулювати на власний смак.

Апероль Шприц

Знадобиться:

  • апельсин
  • біле сухе вино
  • лікер Aperol
  • газована мінеральна вода
  • лід
  • оливки

Покроковий рецепт приготування коктейлю “Апероль Шприц” можна подивитися за цим посиланням.

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Опубліковано: 10 липня 2024
рецепт марко черветті
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