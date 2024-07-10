Що пити в спеку — 5 ідей від Марко Черветті
Літня спека диктує власні правила та вимагає відмовитися від гарячих страв і напоїв. Готувати холодні супи замість борщу та каву з льодом замість гарячого фільтру. А до них — смачне домашнє морозиво.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, в спекотні дні пропонує готувати та холодні літні десерти, а до них — освіжальні напої з алкоголем та без. Зібрали для вас п’ять рецептів холодних напоїв від Марко Черветті — насолоджуйтеся!
Кава-тонік
Знадобиться на 1 порцію:
- тонік — 200 мл
- еспресо — 1 порція
Як готувати:
- У склянку з льдом налити тонік.
- Зварити еспресо. Перелити в склянку з тоніком.
Для більш насиченого смаку Марко Черветті пропонує настояти тонік на травах: у пляшку з тоніком додати гілочку-дві розмарина та м’яти, додати трошки оливкової олії, ніби "запечатавши" тонік. Залишити на 12 годин в холодильнику, потім профільтрувати через сито або марлю та подавати цей тонік з кавою.
Полуничний лимонад
Знадобиться:
- полуниця – 500 г
- розмарин – 2-3 гілочки
- мед – 100 г
- мінеральна вода – 200 мл
Як готувати:
- Полуницю помити, обрізати хвостики. Скласти в блендер, додати листочки розмарина, мед і мінеральну воду. Добре збити.
- Отриману суміш процідити через сито, і перелити в глечик наповнений льодом. На бажання можна додати ще мінеральної води.
Піна Колада
Знадобиться:
- ананасовий сік — 90 мл
- темний ром — 30 мл
- кокосове молоко — 50 мл
- лід — 40 г
Як готувати:
- Сік, ром і кокосове молоко налити в глечик.
- Додати кубики льоду та ретельно перемішати. Якщо у вас є шейкер. можна збити всі інгредієнти в ньому.
- Перелити в келих для коктейлю, прикрасити шматочком ананаса. Пити тільки через коктейльну трубочку!
Белліні
Знадобиться:
- персики — 2 шт.
- сухе ігристе вино — 0.5 пляшки
- малиновий сироп — 1 ст. л.
Як готувати:
- Персики очистити від шкірки й видалити кісточку. Подрібнити блендером. Отримане пюре процідити через сто.
- Додати в персикове пюре малиновий сироп (можна замінити лікером або звичайним соком) і добре розмішати, аби пюре стало ніжно-рожевим.
- До пюре влити ігристе вино, перемішати і розлити коктейль у келихи флюте, вузькі високі келихи для ігристого вина.
Персики можна замінити персиковим соком, а кількість ігристого можна регулювати на власний смак.
Апероль Шприц
Знадобиться:
- апельсин
- біле сухе вино
- лікер Aperol
- газована мінеральна вода
- лід
- оливки
Покроковий рецепт приготування коктейлю “Апероль Шприц” можна подивитися за цим посиланням.