Що готувати в жовтні: 5 рецептів із сезонних продуктів

Другий місяць осені тішить розмаїттям сезонних продуктів. Продовжується сезон цвітної капусти та груш, ще можна знайти баклажани та інжир. А також вривається сезон гарбузів, який триватиме аж до весни.

Разом із гарбузами радимо купувати в цьому місяці ріпу, виноград, порей і броколі та готувати з ними смачні закуски, салати, супи та основні страви.

Гарбуз

Крем-суп — перша асоціація, що виникає, коли мова йде про страви з гарбузом. А ще — оладки, чизкейк, кекс і хумус. Усі ці страви можна легко приготувати вдома, покрокові рецепти можна почитати тут . Крім того, з гарбузом можна приготувати тирамісу і торт, маємо для вас відеоінструкції від італійського шефа Марко Черветті.

Та сьогодні ми пропонуємо приготувати ризото з гарбузом — вершкове і ніжне, воно чудово зігріє в осінню днину та подарує відчуття затишку. Радимо готувати велику порцію та покликати друзів у гості.

Фото: Instagram/cooking_with_wine

Ризото з гарбузом

Знадобиться:

рис арборио — 160 г

гарбузове пюре — 200 г

овочевий бульйон — 500 мл

вершкове масло — 50 г

біла цибуля — 1/2 шт.

біле сухе вино — 1/2 склянки

тертий пармезан — 40 г

вершки — 100 мл

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Приготувати гарбузове пюре. Для цього потрібно почистити гарбуз, нарізати його невеликими шматочками, скласти в сотейник і залити водою так, що вона покривала гарбуз на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і тушкувати, поки гарбуз не стане м'якеньким і не вбере майже всю воду. Готовий гарбуз перебити блендером до стану гладкого пюре та остудити. Відкласти 200 грамів для ризото, іншу частину можна заморозити та розморожувати за необхідності. Дуже дрібно нашаткувати цибулю. У сковороді з високими бортами розігріти вершкове масло, на середньому вогні пасерувати цибулю. Вона має стати дуже м’якою, але не позолотитися. Коли цибуля буде готова, додати рис і дати йому ввібрати в себе масло, постійно помішуючи протягом 2–3 хвилин. Влити вино, коли воно википить, додати гарбузове пюре і перемішати. Потім почати підливати порціями гарячий бульйон. Наливати по черпаку за раз і давати йому википіти, помішуючи. Рис має постійно бути в рідині, але не плавати у ній. Він поступово почне виділяти крохмаль, стане кремовим. Готувати в такий спосіб приблизно 25 хвилин. Вимкнути вогонь. Додати вершки кімнатної температури, пармезан, сіль і перець. Енергійно перемішати, щоб трохи «збити» рис. Консистенція на цьому етапі має бути трохи рідкою. Поки ви подасте ризото, воно загусне.

Ріпа

Ріпа — не такий популярний коренеплід, як, скажімо, картопля, морква чи буряк, проте ми вважаємо, що її незаслужено оминають увагою. Адже як і картопля цей овоч є дуже ситним і абсолютно універсальним. Як і картоплю, її можна розминати, запікати, тушкувати або смажити, а кожен її шматочок наповнений трошки солодким, горіховим смаком. Ми пропонуємо приготувати ріпу фрі — як альтернативу картоплі. Можна запікати або смажити та подавати з домашнім майонезом або з будь-яким іншим улюбленим соусом.

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Фото: Instagram/eatingbirdfood

Ріпа фрі

Знадобиться:

ріпа — 2 шт.

сіль, перець — на смак

спеції та духмяні трави — на смак

олія — 3 ст. л.

Як готувати:

Ріпу помити й почистити, нарізати брусочками завтовшки з палець. Скласти в миску, додати сіль, перець і улюблені спеції та духмяні трави — це може бути сушений часник, солодка або копчена паприка, італійські чи прованські трави. Добре перемішати, додати олію та знову перемішати — олія та спеції мають добре огорнути кожен шматочок ріпи. Викласти на застелене пергаментом деко та поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 25–30 хвилин. В середині запікання дістати деко, перемішати все та повернути в духовку — щоб шматочки рівномірно засмагли з усіх боків.

Виноград

Що можна приготувати з винограду? Вино? Так! Але це дуже довгий і складний процес, тому пропонуємо не заморочуватися. Страви з виноградом — не менш цікаві, ніж напої, виноград можна додавати у випічку, з нього можна робити варення та соуси, а ще він чудово почуває себе в салатах — разом із м'ясом і сирами. Ми пропонуємо приготувати теплий салат з виноградом, сиром халумі та цвітною капустою — ідеальна комфортна їжа на осінь.

Фото: Instagram/aussiegrapes

Теплий салат з виноградом

Знадобиться:

виноград — 200 г

цвітна капуста — половинка

сир халумі — 200 г

синя цибуля — 1 шт

м'ята — 2-3 гілочки

олія — 2 ст. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

улюблені горіхи — на смак

олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

Цвітну капусту помити, нарізати шматочками, посолити. На сковорідці розігріти вершкове масло та столову ложку олії. Обсмажити капусту до золотистого кольору. Готову капусту перекласти на паперові рушники, щоб прибрати залишки жиру. Халумі нарізати шматочками завтовшки з палець, викласти на ту ж саму сковорідку, де смажилася капуста, додати столову ложку олії. Смажити, поки сир не засмагне з обох сторін. Цибулю почистити, нашаткувати півкільцями, з м'яти обірвати листочки. Скласти все в миску, додати капусту, сир і виноград. Збризнути олією та лимонним соком, посипати горішками та подавати.

Порей

На відміну від звичайної цибулі порей має більш м'який цибулевий смак. Їсти можна як білу, так і зелену частину порею, головне треба пам'ятати, що перед вживанням його треба добре промивати водою, щоб вимити залишки землі, що може ховатися поміж зеленого листя. Що стосується страв, то цей овоч — ідеальний додаток до омлетів і начинок для пирогів. А ще на його основі можна приготувати смачний суп. Що і ми і пропонуємо вам зробити.

Фото: Іnstagram/mamaghanouj_kitchen

Суп з пореєм

Знадобиться:

цибуля порей — 500 г

картопля — 1 кг

часник — 3 зубчики

овочевий бульйон — 2 л

вершки — 1 склянка

лавровий лист — 1 шт.

чебрець 3 гілочки

вершкове масло — 3 ст. л.

олія — 3 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Часник почистити, пропустити через прес. Порей добре помити, нарізати невеличкими шматочками. Викласти в каструлю, додати подрібнений часник, обсмажити в суміші олії та вершкового масла. Картоплю помити, почистити, нарізати невеликими кубиками. Додати в каструлю, коли цибуля стане м’якою. Додати чебрець і лавровий листочок, посолити, поперчити, залити бульйоном і довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити до готовності картоплі. Прибрати лавр і чебрець, подрібнити суп блендером. Влити вершки і знову збити блендером. Скуштувати та за необхідності додати ще солі й перцю.

Броколі

Броколі — це той чудовий овоч, який чудовий абсолютно в будь-якому вигляді, навіть сирому. Її можна готувати на пару, так вона збереже майже всі свої корисні властивості. Варену броколі можна використовувати як гарнір для м'яса або риби, додавати в салати разом з іншими овочами, овочеві супи та смузі. Також броколі чудово підійде для приготування овочевого рагу чи запіканки. Ми пропонуємо приготувати пасту орзо з броколі та куркою — ця паста формою нагадує рис, але ви можете замінити її будь-якими іншими короткими макаронами.

Фото: Іnstagram/saltandlavender

Паста орзо з куркою та броколі

Знадобиться:

паста орзо — 1 склянка

куряче філе — 1 шт.

курячий бульйон — 2 склянки

маленька броколі — 1 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

часник — 2-3 зубчики

вершки — 1 склянка

твердий тертий сир — 1 склянка

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Куряче філе відварити в трошки підсоленій воді приблизно 40 хвилин, воно має стати м'яким. Коли буде готове, дістати його з бульйону, розібрати на волокна. Бульйон не виливати, нам знадобиться приблизно 2 склянки для приготування пасти. Цибулю та часник почистити й дрібно нашаткувати. Викласти цибулю з часником у змащену олією глибоку пательню та обсмажити до прозорості. Потім всипати пасту та смажити, помішуючи, поки масло повністю не огорне пасту з усіх боків. Броколі розібрати на суцвіття і додати на сковорідку з пастою. Влити бульйон і довести до кипіння. Щойно суміш почне кипіти, зменшити вогонь до мінімуму і продовжувати готувати 10 хвилин, не накриваючи кришкою, часто помішуючи. Суміш не має кипіти, але при цьому тихенько, стабільно булькати. Додати курку, вершки, сіль і перець, добре перемішати. Потім всипати тертий сир і знову перемішати, поки сир повністю не розплавиться. Якщо потрібно, накрити кришкою і дати пасті постояти кілька хвилин, щоб соус загус.

Фото на обкладинці: Aesthetes ID/Unsplash