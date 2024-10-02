Що готувати в жовтні: 5 рецептів із сезонних продуктів
Другий місяць осені тішить розмаїттям сезонних продуктів. Продовжується сезон цвітної капусти та груш, ще можна знайти баклажани та інжир. А також вривається сезон гарбузів, який триватиме аж до весни.
Разом із гарбузами радимо купувати в цьому місяці ріпу, виноград, порей і броколі та готувати з ними смачні закуски, салати, супи та основні страви.
Гарбуз
Крем-суп — перша асоціація, що виникає, коли мова йде про страви з гарбузом. А ще — оладки, чизкейк, кекс і хумус. Усі ці страви можна легко приготувати вдома, покрокові рецепти можна почитати тут. Крім того, з гарбузом можна приготувати тирамісу і торт, маємо для вас відеоінструкції від італійського шефа Марко Черветті.
Та сьогодні ми пропонуємо приготувати ризото з гарбузом — вершкове і ніжне, воно чудово зігріє в осінню днину та подарує відчуття затишку. Радимо готувати велику порцію та покликати друзів у гості.
Ризото з гарбузом
Знадобиться:
- рис арборио — 160 г
- гарбузове пюре — 200 г
- овочевий бульйон — 500 мл
- вершкове масло — 50 г
- біла цибуля — 1/2 шт.
- біле сухе вино — 1/2 склянки
- тертий пармезан — 40 г
- вершки — 100 мл
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Приготувати гарбузове пюре. Для цього потрібно почистити гарбуз, нарізати його невеликими шматочками, скласти в сотейник і залити водою так, що вона покривала гарбуз на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і тушкувати, поки гарбуз не стане м'якеньким і не вбере майже всю воду. Готовий гарбуз перебити блендером до стану гладкого пюре та остудити. Відкласти 200 грамів для ризото, іншу частину можна заморозити та розморожувати за необхідності.
- Дуже дрібно нашаткувати цибулю. У сковороді з високими бортами розігріти вершкове масло, на середньому вогні пасерувати цибулю. Вона має стати дуже м’якою, але не позолотитися.
- Коли цибуля буде готова, додати рис і дати йому ввібрати в себе масло, постійно помішуючи протягом 2–3 хвилин. Влити вино, коли воно википить, додати гарбузове пюре і перемішати.
- Потім почати підливати порціями гарячий бульйон. Наливати по черпаку за раз і давати йому википіти, помішуючи. Рис має постійно бути в рідині, але не плавати у ній. Він поступово почне виділяти крохмаль, стане кремовим. Готувати в такий спосіб приблизно 25 хвилин.
- Вимкнути вогонь. Додати вершки кімнатної температури, пармезан, сіль і перець. Енергійно перемішати, щоб трохи «збити» рис. Консистенція на цьому етапі має бути трохи рідкою. Поки ви подасте ризото, воно загусне.
Ріпа
Ріпа — не такий популярний коренеплід, як, скажімо, картопля, морква чи буряк, проте ми вважаємо, що її незаслужено оминають увагою. Адже як і картопля цей овоч є дуже ситним і абсолютно універсальним. Як і картоплю, її можна розминати, запікати, тушкувати або смажити, а кожен її шматочок наповнений трошки солодким, горіховим смаком. Ми пропонуємо приготувати ріпу фрі — як альтернативу картоплі. Можна запікати або смажити та подавати з домашнім майонезом або з будь-яким іншим улюбленим соусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найкращі рецепти соусів від Марко Черветті
Ріпа фрі
Знадобиться:
- ріпа — 2 шт.
- сіль, перець — на смак
- спеції та духмяні трави — на смак
- олія — 3 ст. л.
Як готувати:
- Ріпу помити й почистити, нарізати брусочками завтовшки з палець.
- Скласти в миску, додати сіль, перець і улюблені спеції та духмяні трави — це може бути сушений часник, солодка або копчена паприка, італійські чи прованські трави. Добре перемішати, додати олію та знову перемішати — олія та спеції мають добре огорнути кожен шматочок ріпи.
- Викласти на застелене пергаментом деко та поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 25–30 хвилин. В середині запікання дістати деко, перемішати все та повернути в духовку — щоб шматочки рівномірно засмагли з усіх боків.
Виноград
Що можна приготувати з винограду? Вино? Так! Але це дуже довгий і складний процес, тому пропонуємо не заморочуватися. Страви з виноградом — не менш цікаві, ніж напої, виноград можна додавати у випічку, з нього можна робити варення та соуси, а ще він чудово почуває себе в салатах — разом із м'ясом і сирами. Ми пропонуємо приготувати теплий салат з виноградом, сиром халумі та цвітною капустою — ідеальна комфортна їжа на осінь.
Теплий салат з виноградом
Знадобиться:
- виноград — 200 г
- цвітна капуста — половинка
- сир халумі — 200 г
- синя цибуля — 1 шт
- м'ята — 2-3 гілочки
- олія — 2 ст. л.
- вершкове масло — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- улюблені горіхи — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати:
- Цвітну капусту помити, нарізати шматочками, посолити. На сковорідці розігріти вершкове масло та столову ложку олії. Обсмажити капусту до золотистого кольору. Готову капусту перекласти на паперові рушники, щоб прибрати залишки жиру.
- Халумі нарізати шматочками завтовшки з палець, викласти на ту ж саму сковорідку, де смажилася капуста, додати столову ложку олії. Смажити, поки сир не засмагне з обох сторін.
- Цибулю почистити, нашаткувати півкільцями, з м'яти обірвати листочки. Скласти все в миску, додати капусту, сир і виноград. Збризнути олією та лимонним соком, посипати горішками та подавати.
Порей
На відміну від звичайної цибулі порей має більш м'який цибулевий смак. Їсти можна як білу, так і зелену частину порею, головне треба пам'ятати, що перед вживанням його треба добре промивати водою, щоб вимити залишки землі, що може ховатися поміж зеленого листя. Що стосується страв, то цей овоч — ідеальний додаток до омлетів і начинок для пирогів. А ще на його основі можна приготувати смачний суп. Що і ми і пропонуємо вам зробити.
Суп з пореєм
Знадобиться:
- цибуля порей — 500 г
- картопля — 1 кг
- часник — 3 зубчики
- овочевий бульйон — 2 л
- вершки — 1 склянка
- лавровий лист — 1 шт.
- чебрець 3 гілочки
- вершкове масло — 3 ст. л.
- олія — 3 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Часник почистити, пропустити через прес. Порей добре помити, нарізати невеличкими шматочками. Викласти в каструлю, додати подрібнений часник, обсмажити в суміші олії та вершкового масла.
- Картоплю помити, почистити, нарізати невеликими кубиками. Додати в каструлю, коли цибуля стане м’якою. Додати чебрець і лавровий листочок, посолити, поперчити, залити бульйоном і довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити до готовності картоплі.
- Прибрати лавр і чебрець, подрібнити суп блендером. Влити вершки і знову збити блендером. Скуштувати та за необхідності додати ще солі й перцю.
Броколі
Броколі — це той чудовий овоч, який чудовий абсолютно в будь-якому вигляді, навіть сирому. Її можна готувати на пару, так вона збереже майже всі свої корисні властивості. Варену броколі можна використовувати як гарнір для м'яса або риби, додавати в салати разом з іншими овочами, овочеві супи та смузі. Також броколі чудово підійде для приготування овочевого рагу чи запіканки. Ми пропонуємо приготувати пасту орзо з броколі та куркою — ця паста формою нагадує рис, але ви можете замінити її будь-якими іншими короткими макаронами.
Паста орзо з куркою та броколі
Знадобиться:
- паста орзо — 1 склянка
- куряче філе — 1 шт.
- курячий бульйон — 2 склянки
- маленька броколі — 1 шт.
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- часник — 2-3 зубчики
- вершки — 1 склянка
- твердий тертий сир — 1 склянка
- олія — для смаження
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Куряче філе відварити в трошки підсоленій воді приблизно 40 хвилин, воно має стати м'яким. Коли буде готове, дістати його з бульйону, розібрати на волокна. Бульйон не виливати, нам знадобиться приблизно 2 склянки для приготування пасти.
- Цибулю та часник почистити й дрібно нашаткувати. Викласти цибулю з часником у змащену олією глибоку пательню та обсмажити до прозорості. Потім всипати пасту та смажити, помішуючи, поки масло повністю не огорне пасту з усіх боків.
- Броколі розібрати на суцвіття і додати на сковорідку з пастою.
- Влити бульйон і довести до кипіння. Щойно суміш почне кипіти, зменшити вогонь до мінімуму і продовжувати готувати 10 хвилин, не накриваючи кришкою, часто помішуючи. Суміш не має кипіти, але при цьому тихенько, стабільно булькати.
- Додати курку, вершки, сіль і перець, добре перемішати. Потім всипати тертий сир і знову перемішати, поки сир повністю не розплавиться. Якщо потрібно, накрити кришкою і дати пасті постояти кілька хвилин, щоб соус загус.
Фото на обкладинці: Aesthetes ID/Unsplash