Що готувати у вересні — 5 рецептів із сезонних продуктів

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Марія Сердюк
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Розпочинаємо осінній сезон цвітною капустою, баклажанами, солодкими грушами та інжиром, а також фенхелем, чий смак має яскраві нотки анісу.

Також варто зазначити, що у вересні ще триває сезон дині й кавуна. З динею радимо шейк з вином і морозивом, а також класну закуску з прошуто. А з кавуном приготуйте барбекю стейк і смачний салат за рецептом італійського шефа Марко Черветті, який у цій страві поєднав кавун із фенхелем.

Цвітна капуста

Цвітна капуста — той овоч, який попри свій невиразний смак стане дуже яскравим, якщо її правильно приготувати. Шматочками в клярі, в крем-супах і пюре, в оладках або в маринованому виді — вона смакує завжди. Однак ми пропонуємо приготувати цілу запечену цвітну капусту. Ця страва дуже проста (як і все геніальне), але при цьому неймовірно смачна. Спеції та соус можуть бути на ваш смак.

Запечена ціла цвітна капуста

Фото: Instagram/enjoy.cleaneating

Знадобиться:

  • цвітна капуста — 1 шт.
  • олія — 4 ст. л.
  • кунжутний соус тхіна — 100 г
  • вода — 100 мл
  • лимон — 1/3 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • сіль, перець, спеції — на смак

Як готувати:

  1. Капусту помити, покласти в киплячу підсолену воду та варити 10 хвилин. Краще взяти велику каструлю та налити води стільки, щоб вона повністю покривала капусту.
  2. Злити воду, дати капусті вистигнути. Перекласти у форму, в якій будемо запікати капусту. Добре змастити олією по всій поверхні, посипати сіллю та улюбленими спеціями.
  3. Поставити капусту в нагріту до 200°C духовку і запікати з нижнім і верхнім обдувом 10-15 хвилин до яскраво-золотистої скоринки та чітких підпалених країв.
  4. Поки капуста запікається, приготувати соус. Часник почистити й подрібнити часникочавкою. З лимона вичавити сік. У мисці змішати вінчиком часник, лимонний сік, воду, тахіні й дрібку солі. Отриманий соус подавати до запеченої капусти.

Фенхель

Фенхель — не дуже популярний овоч у наших краях. І дарма. Його можна їсти в будь-якому виді — сирим, вареним, запеченим, смаженим — його можна додавати в супи й салати, його можна фарширувати або подавати як гарнір. Загалом, непахане поле експериментів. Ми пропонуємо вам легкий салат з фенхелем і апельсинами — чудова самостійна страва або доповнення до запеченої риби або птиці.

Цитрусовий салат з фенхелем

Фото: Instagram/dantebeverlyhills

Знадобиться:

  • фенхель — 1 шт.
  • апельсин — 1 шт.
  • улюблені горішки – на смак
  • сіль, перець — на смак
  • олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

  1. Фенхель помити й нарізати ножем тонкими слайсами.
  2. Апельсин почистити від шкірки і білих плівок, щоб було філе.
  3. Викласти на тарілку шматочки фенхелю та апельсина, додати улюблені горішки.
  4. Посолити, поперчити, збризнути олією та лимонним соком.

Груші

Груші також беріть у вересні, поки їх багато різних. Їжте їх просто так, додавайте в салати. Наприклад, наріжте грушу скибочками, додайте хамон і жменю улюбленого салатного листя — руколу, шпинат, латук, фризе. Або замість хамона м'який сир — бринзу, фету, блакитний або козячий. Заправте олією та збризніть лимонним соком чи бальзамічним оцтом і буде клас. А якщо ви хочете клас у квадраті, то приготуйте Gin Fizz з грушею — чудовий коктейль для осіннього вечора.

Джин фіз з грушею

Фото: Instagram/shortgirltallorder

Знадобиться:

  • джин — 50 мл
  • газована мінералка — 3/4 склянки
  • грушевий сироп — 2 ст. л.
  • лід, шматочки груші — для подачі

Для грушевого сиропу:

  • порізана кубиками груша — 1 склянка
  • цукор — 1/2 склянки
  • вода — 1/2 склянки

Як готувати:

  1. Зварити сироп. Груші порізати дрібними кубиками, скласти в сотейник. Додати цукор і воду, довести до кипіння і зменшити вогонь.
  2. Варити приблизно 5-8 хвилин, постійно помішуючи, поки рідина не стане бурштинового кольору, а груші не розваряться.
  3. Зняти грушеве пюре з вогню і процідити сироп у чашку через сито, ложкою вичавлюючи залишки рідини з твердих частинок груші. Пюре груші викинути, а для приготування коктейлю використовувати лише проціджений сироп. Охолодити сироп до кімнатної температури перед використанням.
  4. Приготувати коктейль. Додати джин і грушевий сироп у склянку і перемішати (або скористатися шейкером).
  5. Долити в склянку газовану мінералку. Додати лід і скибочку груші для прикраси.

Інжир

Інжир обов'язково беріть у вересні. Сезон у нього геть короткий, якщо зараз не наїстися їм зараз, доведеться чекати аж до наступного року. Їсти його можна вприкуску як завгодно — хоч просто так, хоч у салатах, хоч вприкуску з прошуто і м’яким сиром. Або можна робити з ним канапки: нарізати шматочками та викласти на підсушений та змащений крем-сиром хліб. А коли набридне все це (хоча ми маємо сумніви щодо цього), то радимо запекти з інжиром курячі стегенця — дуже смачна й оригінальна страва.

Курячі стегенця з інжиром

Фото: Instagram/theoliveandmango

Знадобиться:

  • курячі стегна — 7 шт.
  • інжир — 7 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • цукор — 3 ст. л.
  • винний оцет — 4 ст. л.
  • вода — 4 ст. л.
  • сіль, перець, олія — на смак

Як готувати:

  1. Курячі стегна помити, витерти насухо паперовими рушниками, викласти в миску. Посолити, поперчити, полити олією.
  2. З лимона вичавити сік, змішати його з цукром, оцтом, цукром і водою. Отриманою сумішшю полити курку і добре перемішати м’ясо, щоб соус рівномірно вкрив стегенця з усіх боків.
  3. Інжир нарізати на дві або чотири частини, викласти на дно замащеної олією форми. Зверху розкласти курку. Полити зверху маринадом, що залишився.
  4. Накрити кришкою або фольгою і поставити в нагріту до 200°C духовку. Запікати 40 хвилин. Потім зняти фольгу або кришку, полити курку рідиною, яка виділиться під час запікання, та повернути в духовку ще на 10-15 хвилин, поки курка не стане золотисто-коричневою.

Баклажани

Баклажани потроху здають позиції, проте у вересні вони ще доступні, і ними можна досхочу поласувати. Готуйте з баклажанів ікру, салати і соте, маринуйте їх, смажте, запікайте, робіть з них котлетки — цей овоч також чудовий в будь-якому вигляді. Ми пропонуємо приготувати баклажанові піци без тіста — ідеальна страва для тих, хто має не переносимість глютену або слідкує за фігурою.

Баклажанова піца без тіста

Фото: Instagram/daisybeet

Знадобиться:

  • великі баклажани — 2 шт.
  • соус для піци — 1 склянка
  • моцарела — 150 г
  • томати чері — 10 шт.
  • свіжий базилік — 5 гілочок
  • сіль, перець — на смак
  • олія

Як готувати:

  1. Баклажани помити, нарізати товстенькими кружальцями, посолити, поперчити та викласти на застелене пергаментом деко. Запікати 20-25 хвилин при 180 градусах.
  2. Дістати, змастити соусом для піци, викласти шматочки моцарели та помідори чері, розрізані на 2-4 частини.
  3. Повернути деко в духовку на 5-10 хвилин, поки не розплавиться не сир. Готову піцу прикрасити листочками базиліку.

До речі, соус для піци можна приготувати власноруч, маємо перевірений рецепт від італійського шефа Марко Черветті.

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Опубліковано: 02 вересня 2024
рецепт Їжа
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