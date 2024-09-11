Що готувати з баклажанами: 5 рецептів з усього світу

Що ви готуєте з баклажанів? Ікру? Фаршировані лодочки? Або смажите кружальцями та складаєте в башточки, перекладаючи помідорами та щедро змащуючи майонезом з часником і зеленню? Так, це смачно, не сперечаємося. Але цими стравами світ баклажанів не обмежується.

Тримайте п’ять смачних рецептів з баклажанами з різних куточків світу, впевнені, щось із цих страв вам точно буде до душі.

Бадриджані (Грузія)

Фото: Instagram/vidarbergum

Бадриджані в дослівному перекладі з грузинської означають баклажани. Повна назва страви, яку ми пропонуємо приготувати, звучить як бадриджані нігвзит — це ті самі смажені баклажани, в які загортають начинку з подрібнених волоських горішків. Якщо ви бодай раз у житті були в Грузії або відвідували грузинський заклад, ви точно куштували цю страву. Відтворити її вдома на власній кухні дуже просто. Єдиний мінус — час. Готуються ці рулетики легко, проте досить довго. А от зникають з тарілки за одну мить.

Знадобиться:

баклажани — 5 шт.

волоські горіхи (чищені) — 1 склянка

кінза — 1 пучок

хелі-сунелі — 1 ч. л.

часник — 2 зубчики

винний оцет — 1 ст. л.

сіль, перець, чилі — на смак

олія — для смаження

зерна граната — для прикраси

Як готувати:

Баклажани помити, нарізати тонкими пластинами уздовж та обсмажити до золотавого кольору з двох сторін у великій кількості олії. У блендері подрібнити горіхи, додати до них дрібно січену кінзу, хмелі-сунелі, пропущений через прес часник, оцет, трошки олії, сіль, перець. Все добре перемішати, намазати цією сумішшю смажені смужки баклажанів і згорнути їх рулетиками. Прикрасити зернами граната і подавати.

Баба гануш (Близький Схід)

Фото: Instagram/slowly_veggie_official

Баба гануш — популярна закуска в країнах Близького Сходу. Страву із запечених і подрібнених баклажанів, перемішаних з кунжутною пастою тахіні, готують в Ізраїлі, Туреччині, Вірменії, Сирії, Ливані та інших арабських країнах. Набір інгредієнтів у різних країнах може трошки відрізнятися, проте зазвичай основа одна й та сама: баклажани, тахіні, часник, лимон і оливкова олія.

Знадобиться:

великі баклажани — 2 шт.

часник — 1 голівка

зіра — 0.5 ч. л.

кунжутна паста тахіні — 2-4 ст. л.

лимон — половинка

сіль, олія — на смак

свіжа петрушка — для подачі

Як готувати:

Баклажани помити, проткнути їх виделкою або ножем по всій довжині. Наколювати потрібно обов'язково, інакше вони вибухнуть у духовці. Викласти на деко, туди ж покласти цілу голівку часнику. Поставити це все в нагріту на 180 градусів духовку. За 20 хвилин забрати із духовки часник, а баклажани залишити запікатися ще на 20 хвилин. Потім дістати, розрізати вздовж та вийняти з них ложкою м'якуш. Перекласти в блендер, додати печений часник, сіль і мелену зіру. Добре все перемолоти. Додати 3-4 столові ложки тахіні, вичавити сік половинки лимона і знову перемішати. При подачі полити оливковою олією та посипати дрібно рубаною петрушкою.

Кисло-солодкі баклажани (Китай)

Фото: Instagram/sbsfood

Кисло-солодкі овочі з пікантною гостринкою — візитівка китайської кухні. Як правило, овочі проходять мінімальну термічну обробку — легке обсмаження або просто заправка розпеченою олією, оце і все. Фішка смаку полягає в соусах і приправах, якими заправляють вже готові або майже готові страви. Баклажани в кисло-солодкому соусі — одна з таких знакових страв.

Знадобиться:

середній баклажан — 3 шт.

соєвий соус — 3 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

рисовий оцет — 1 ст. л.

пластівці чилі — 1/4 ч. л.

часник — 2 зубчики

олія — для смаження

кунжут, зелена цибуля — для подачі

Як готувати:

Баклажани помити, витерти насухо і порізати уздовж на четвертинки, а потім ще на кілька частин. Баклажани викладати порційно на добре розігріту та змащену олією пательню. Смажити на середньому вогні, додаючи наступну порцію, коли попередня зменшить в обсязі та звільниться простір. Готувати, помішуючи, 6–8 хвилин або поки зрізи баклажанів не стануть золотисто-коричневими, а шкірка стане зморшкуватою. У невеликій мисці змішати соєвий соус, цукор, оцет, пластівці чилі та пропущений через прес часник. Додати соус на сковорідку до вже "засмаглих" баклажанів і готувати, помішуючи, пару хвилин поки соус не загусне. Подавати, посипавши насінням кунжуту та дрібно січеною зеленою цибулею.

Мусака (Греція)

Фото: Instagram/pita.grchefthassos

Мусака традиційно асоціюється з Грецією, проте запіканка з картоплі, баклажанів і м'ясного фаршу популярна також і в країнах Близького Сходу та Балканського півострова. В кожній країні цю страву готують з певними нюансами (у Туреччині, наприклад, інгредієнти не перекладають шарами, а тушкують наче рагу), проте ми хочемо поділитися саме грецьким рецептом цієї страви — коли шари картоплі й баклажанів перекладаються двома видами соусу — томатно-м'ясним типу болоньєзе і вершковим бешамелем.

Знадобиться:

середні баклажани — 3 шт.

картопля — 5 шт.

яловичий фарш — 700 г

ріпчаста цибуля — 1 шт. (велика)

часник — 3-4 зубчики

червоне сухе вино — 0.5 склянки

томатна паста — 1 ст. л.

томатний сік — 1 склянка

сушене орегано — 1 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

вершкове масло — 5 ст. л.

борошно — 5 ст. л.

молоко — 1 л

тертий пармезан — 0.5 склянки

мускатний горіх — щіпка

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Баклажани помити, нарізати пластинками, обсмажити в олії до золотавого кольору з обох боків. Готові баклажани викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію та присолити. Картоплю почистити, нарізати кружальцями завтовшки з палець і опустити в киплячу підсолену воду. Варити приблизно 10 хвилин – картопля має стати м'якою, але не розваритися й зберегти форму. Цибулю дрібно нашаткувати, викласти в глибоку сковорідку та смажити в олії, помішуючи до прозорості. Потім додати фарш, пропущений через прес часник, сіль, перець і орегано. Смажити, помішуючи та розбиваючи грудочки, поки фарш з червоного не перетвориться на сіро-коричневий. Додати у фарш томатну пасту й перемішати. Влити вино, тушкувати на середньому вогні хвили 7-10, поки вино трошки не випарується. Потім додати томатний сік і цукор, перемішати, довести до кипіння. Зменшити вогонь і тушкувати під кришкою поки соус не загусне. Приготувати бешамель. У сотейнику розтопити вершкове масло, в яке поступово додавати борошно. Борошно додавати частинами, постійно помішуючи, щоб маса вийшла гладка й однорідна. Потім так само поступово додавати молоко, постійно помішуючи вінчиком — мішати треба без упину, інакше утворяться грудочки. Молоко додаємо доти, поки не отримаємо бажану консистенцію соус, він має бути наче жирний кефір. Духовку нагріти до 180 градусів. Форму для запікання трошки змастити олією, на дно викласти шматочки вареної картоплі щільно одна до одної, поки не використаєте всі скибочки картоплі. Наступним шаром викладіть половину баклажанів, зверху посипте пармезано, а зверху викладіть половину м'ясного соусу. Зверху знову викласти баклажани щільним шаром і посипати їх тертим пармезаном. Залити все залишками м’ясного соусу, рівномірно розподілити. Поверх м’ясного соусу вилити бешамель і також рівномірно його розподілити. Запікати приблизно 40-45 хвилин. Готову мусаку дістати з духовки і дати охолонути принаймні годину, поки вона не стане теплою, а верхній шар бешамелю повністю не застигне.

Парміджана алла пармезана (Італія)

Фото: Instagram/swissmilk_official

Ще одна запіканка з баклажанів, цього разу — з сонячної Італії. Італійці готують її зі смажених, нарізаних скибочками баклажанів, які викладають шарами, щедро вкриваючи кожен сиром і томатним соусом, а потім все це запікають. Походженням страви вважають південні регіони Калабрії, Кампанії, Апулії та Сицилії. Інші варіації, знайдені за межами Італії, можуть включати курку, яловичину або інший тип м’ясної чи овочевої начинки.

Знадобиться:

великі баклажани — 4 шт.

томатний соус — 1 склянка

моцарела — 200 г

тертий пармезан — 100 г

свіжий базилік — 4-5 гілочок

сіль — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Баклажани помити, відрізати хвостики, поставити вертикально як бочечку та нарізати пластами середньої товщини. Викласти на розігріту й змащену олією пательню, смажити до золотистого кольору з обох боків. Готові баклажани трошки посолити та викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. У форму для запікання щільно викласти шар із баклажанових слайсів, додати трошки томатного соусу. Зверху викласти шматочки моцарели та кілька листочків базиліку, посипати трошки тертим пармезаном. Викласти другий шар баклажанових слайсів і повторити всю процедуру поки не закінчаться всі інгредієнти. Останній шар — щедра шапочка сиру. Поставити форму в нагріту до 180 градусів духовку, запікати 15-20 хвилин.

До речі, томатний соус можна приготувати власноруч, маємо перевірений рецепт від італійського шефа Марко Черветті.

Фото на кавері: Yuri Krupenin/Unsplash