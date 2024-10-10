Як зварити каву в гейзерній кавоварці — покрокова інструкція від Марко Черветті

Мешканці Італії як ніхто знаються на добрій каві, цей напій тут практично зведено в культ. Добру каву тут можна знайти як у першому-ліпшому закладі, так і вдома в якоїсь італійської господині чи модного хіпстера. І якщо в закладах для приготування кави використовують професійні кавові машини, то вдома зазвичай всі варять каву в гейзерній кавоварці. Або, як її ще називають, мока-пот чи мока-експрес.

Секретами приготування смачної кави в гейзерній кавоварці ми попросили поділитися італійського шефа і бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті .

Принцип роботи кавоварки мока наступний: пара від води, що закипає в нижній частині кавоварки, під тиском потрапляє у верхню частину, попутно насичуючись смаком і ароматом меленої кави, через яку вона проходить.

Цей вид кавоварки називається кавоварка гейзерного типу. Якщо зазирнути в неї в процесі приготування, то ви побачите, як кава підіймається вгору, наче невеликий гейзер.

Кавоварку 1833 року винайшов британець Самюель Паркер. За сто років, 1933-го італійський промисловець Альфонсо Біалетті запатентував її, закріпивши за нею італійське походження, і дав їй офіційну назву "мока-експрес". Перші кавоварки мока були з алюмінію і мали характерний незграбний дизайн з кутами. З того часу зовнішній вигляд кавоварки не змінився.

Нижче даємо покрокову інструкцію від Марко Черветті щодо приготування кави в такій кавоварці. А до кави радимо приготувати смачний пиріг, Марко раніше ділився рецептами осінніх пирогів.

Як приготувати каву в мока-експрес

Знадобиться:

свіжомелена кава

вода

цукор

Як готувати:

Нижня частина кавоварки — це бак. Залити в нього воду під самий клапан. Зверху встановити ще один бак, вже для кави. Насипати туди каву з гіркою. Закрити кавоварку, обережно прикрутивши верхню частину до нижньої. Закручувати треба якомога тугіше. Поставити кавоварку на плиту на середній вогонь. Відкрити верхню кришечку. Потрібно, щоб кава трохи подихала, а вологість — випарувалася. Поки вода закипає, зробити суто італійську фішку: цукровий крем. У чашку насипати 2-3 чайні ложки цукру. Додати туди найперші краплі кави з кавоварки (після цього кришечку можна закрити). Ці краплі — найгіркіші. Розтерти їх із цукром до стану крему. Приблизно в цей же час почне булькотіти кава. Вимкнути її та розмішати: внизу — найбільш смачний і насичений концентрат кави, зверху — слабкіший. Окрему чашку попередньо прогріти гарячою водою і додати ложку цукрового крему.Потім налити кави і подавати.

За словами Марко, в Італії є приказка: "Жінка — як кава: спочатку гірка, а потім солодка". Тому що в Неаполі є традиція класти цукор у каву, але не розмішувати. Саме тому, смакуючи гарячий напій, ви можете відчути всі відтінки кави по-італійськи: гіркоту, терпкість, кислинку і, нарешті, солодкість.