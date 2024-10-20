Їжа міст, лісів та озер: Птушкін і Кацурін зняли гід їжею Волині

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Наталія Габрух
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Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Волині.

У випуску Птушкін і Кацурін скуштували варених раків з медом. Також побували на волинських пляжах і спробували пончики з малиною та чорницею, які продають дівчата на велосипедах.

Крім цього, ведучі скуштували волинського вугря, тушкованого у сметані в печі на березових дровах. На місцевому ринку вони купили бичків гарячого копчення, варені креветки і карасів.

Також ведучі скуштували вареники з локальним коропом у ресторані готелю. Ще спробували місцеві хотдоги та піцу, автентичні ягідні супи та восьминога на грилі.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 20 жовтня 2024
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