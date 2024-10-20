Біля ботсаду Гришка запрацювало кафе “Звіринецька” зі сніданками протягом дня та десертами
Біля Ботанічного саду імені Гришка відкрили кафе “Звіринецька” у форматі від One Love Coffee.
Про це пише The Village Україна.
“Назва закладу — це передусім данина назві району. Ми сподіваємося, що кафе стане ще однією причиною повертатися сюди, насолоджуватися краєвидами й архітектурою та смакувати спешелті каву зі сніданками”, — коментують у команді.
Сніданки в кафе можна замовити протягом усього дня. Можна скуштувати сирники, деруни, яйця “Бенедикт”, вівсянку й інші позиції. Також у кафе готують сендвічі з різними начинками й боули.
З напоїв можна обрати класичну й альтернативну каву на “спешелті” зерні, листові чаї. Серед десертів є круасани, “равлики”, трубочки, брауні й інші тістечка. Окремо доступні веганські позиції.
Також у закладі з 8:00 до 21:00 можна замовити вино.
У кафе можна прийти з домашніми улюбленцями. Також є літня тераса.
Ціни: зелений боул з гранолою — 219 грн, бенедикт з лососем — 289 грн, сендвіч “4 сири” — 159 грн, круасан мигдалевий — 139 грн, брауні — 85 грн, медівник — 155 грн, веганський малиновий байт — 159 грн, американо — 50 грн, флет вайт — 79 грн, айс Капуоранж — 120 грн, чай матча — 80 грн
Адреса: вул. Бастіонна, 10
Режим роботи: щодня з 7:30 до 21:00