Біля ботсаду Гришка запрацювало кафе “Звіринецька” зі сніданками протягом дня та десертами

Біля Ботанічного саду імені Гришка відкрили кафе “Звіринецька” у форматі від One Love Coffee.

Про це пише The Village Україна.

“Назва закладу — це передусім данина назві району. Ми сподіваємося, що кафе стане ще однією причиною повертатися сюди, насолоджуватися краєвидами й архітектурою та смакувати спешелті каву зі сніданками”, — коментують у команді.

Сніданки в кафе можна замовити протягом усього дня. Можна скуштувати сирники, деруни, яйця “Бенедикт”, вівсянку й інші позиції. Також у кафе готують сендвічі з різними начинками й боули.

З напоїв можна обрати класичну й альтернативну каву на “спешелті” зерні, листові чаї. Серед десертів є круасани, “равлики”, трубочки, брауні й інші тістечка. Окремо доступні веганські позиції.

Також у закладі з 8:00 до 21:00 можна замовити вино.

У кафе можна прийти з домашніми улюбленцями. Також є літня тераса.

Ціни: зелений боул з гранолою — 219 грн, бенедикт з лососем — 289 грн, сендвіч “4 сири” — 159 грн, круасан мигдалевий — 139 грн, брауні — 85 грн, медівник — 155 грн, веганський малиновий байт — 159 грн, американо — 50 грн, флет вайт — 79 грн, айс Капуоранж — 120 грн, чай матча — 80 грн

Адреса: вул. Бастіонна, 10

Режим роботи: щодня з 7:30 до 21:00