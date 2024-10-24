5 супів для холодної погоди — прості рецепти від Марко Черветті
Осінь — найкраща пора для гарячих, наваристих супчиків. Пропонуємо вам рецепти зігрівальних перших страв від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті — від легкого сирного супу до суперситного смаженого супу з азійськими нотками.
Спойлер: гарбузового супу в цій добірці нема. Якщо ви шукаєте, як приготувати гарбузовий крем-суп, покрокову інструкцію можна подивитися тут. А також ми маємо чудовий рецепт італійського супу мінестроне з гарбузом.
Сирний суп
Знадобиться:
- часник – 1 зубчик
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- картопля – 1 шт.
- олія – 3 ст. л.
- бульйон овочевий або курячий – 1 л.
- твердий сир – 250 г
- вершки – 250 мл
- сіль, перець – на смак
- петрушка – для подачі
Як готувати
- Підготувати овочі: часник почистити і подрібнити, цибулю нашаткувати, моркву і картоплю натерти.
- Прогріти в каструлі оливкову олію, додати часник і цибулю, обсмажити до м'якості. Додати моркву, перемішати і смажити все разом 2-3 хвилинки. Додати картоплю, знову перемішати і тримати все разом одну хвилину.
- Влити бульйон, довести до кипіння, потім зменшити вогонь і тушкувати овочі в бульйоні 10 хвилин.
- Натерти улюблений твердий сир — сир має добре плавитися. Наприклад, чудово підійде чедер, гауда чи едам.
- Перебити овочі з бульйоном до стану пюре прямо у каструлі. Додати вершки, тертий сир і добре перемішати все, поки сир не розплавиться. Скуштувати на смак, за необхідності додати солі й перцю (нагадуємо, що сир і так солоний, тому солити напочатку не варто). При подачі посипати дрібно січеною петрушкою.
Цибулевий суп
Знадобиться:
- ріпчаста цибуля — 1 кг
- стебло селери — 150 г
- морква — 150 г
- сало — 150 г
- часник — 6 зубчиків
- розмарин — 2 гілочки
- лавровий лист — 2 шт.
- оливкова олія — 100 мл
- вино — 250 мл
- вода — 1 л
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Стебло селери нарізати невеликими шматочками, моркву натерти на грубій тертці. Крупно нарізати часник і сало.
- У сотейник налити оливкову олію, додати сало та розмарин. Обсмажити до золотистого кольору, потім додати часник. За кілька хвилин — моркву і селеру. Смажити все разом, помішуючи, 2-3 хвилини.
- Цибулю тонко нашаткувати, додати в сотейник. Поперчити. Додати вино і перемішати. Тримати на вогні, поки алкоголь не випарується.
- Додати воду і лаврове листя. Томити на повільному вогні 2,5 години.
Мінестроне
Знадобиться:
- ріпа — 150 г
- редька — 150 г
- цвітна капуста — 200 г
- броколі — 400 г
- капуста білокачанна — 350 г
- зелений горошок — 200 г
- фенхель — 200 г
- стебло селери — 300 г
- корінь селери — 300 г
- петрушка — 50 г
- брюссельська капуста — 150 г
- сочевиця (різних видів) — 2 види по 50 г
- квасоля (різних видів) — 3 види по 100 г
- гарбуз — 350 г
- картопля — 250 г
- топінамбур — 70 г
- морква — 300 г
- цибуля — 100 г
- скоринка з пармезану — 70 г
- шкура з хамону — 130 г
- сіль, перець — на смак
- сода — 50 г на 3 л води
- оливкова олія
Як готувати
- У мисці з холодною водою і содою ретельно помити всі овочі.
- Цибулю, картоплю, топінамбур, корінь селери, фенхель, капусту броколі, гарбуз, ріпу — все розрізати навпіл. Петрушку посікти ножем.
- У велику каструлю з водою скласти всі овочі, додати брюссельську капусту, моркву, зелений горошок, сочевицю, квасолю, петрушку, скоринку сиру. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити кілька годин.
- Викласти варені овочі, подрібнити ножем. Бульйон залишити.
- У маленькій каструлі змішати подрібнені овочі з бульйоном, додати сіль, перець, варити все разом ще 5 хвилин.
- Викласти на тарілку, додати оливкову олію.
Картопляний суп пармантьє
Знадобиться:
- цибуля-порей — 1 шт.
- картопля — 500 г
- бульйон (овочевий або м'ясний) — 500 мл
- вершки — 200 мл
- вершкове масло — 60 г
- оливкова олія — 5 г
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Порей помити, порізати великими шматками. Картоплю почистити й нарізати невеликими кубиками.
- У каструлі розтопити вершкове масло, додати порей, смажити, помішуючи. Коли порей стане м'яким, додати картоплю і бульйон — його треба стільки, що він на два пальці вкривай усі овочі.
- Посолити, поперчити, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і залишити варитися на 10-15 хвилин, картопля має стати м'якою.
- Збити суп занурювальним блендером. Потім додати вершки і знову збити. Подавати гарячим, прикрасивши краплями оливкової олії та грубо мелений чорним перцем.
Смажений суп
Знадобиться:
- цибуля — 50 г
- часник — 30 г
- імбир — 30 г
- свіжий чилі — 20 г
- м'ята — 2 г
- кінза — 2 г
- зелена цибуля — 10 г
- м'ясо — 250 г
- олія — 5 г
- яйце — 1 шт.
- овочевий бульйон — 200 мл
Для соусу:
- рисовий оцет — 10 г
- соєвий соус — 20 г
- цукор — 2 г
- крохмаль — 2 г
Як готувати
- Цибулю нарізати півкільцями, відкласти. Розчавити кілька зубчиків часнику, нарізати корінь імбиру та чилі. Часник та імбир мають бути в рівних пропорціях.
- Дрібно порізати кінзу та м'яту. Великими шматками порізати зелену цибулю.
- Для соусу змішати рисовий оцет, соєвий соус, цукор, крохмаль.
- М'ясо нарізати невеликими тонкими слайсами.
- У сковороду налити олію, розбити яйце і підсмажити його. Жовток можна змішати з білком на сковорідці. Коли яйце підсмажиться, його треба прибрати зі сковороди.
- Підсмажити на сковороді м'ясо до напівготовності, потім додати цибулю, суміш імбиру, часнику та чилі, перемішати.
- Через кілька хвилин повернути на сковороду яйце, перемішати та продовжувати смажити. Додати зелену цибулю, соус та зелень, перемішати.
- У сковороду налити овочевий бульйон та перемішати. Страва готова, можна подавати.
Опубліковано: 24 жовтня 2024
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