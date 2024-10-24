5 супів для холодної погоди — прості рецепти від Марко Черветті

Осінь — найкраща пора для гарячих, наваристих супчиків. Пропонуємо вам рецепти зігрівальних перших страв від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті — від легкого сирного супу до суперситного смаженого супу з азійськими нотками.

Спойлер: гарбузового супу в цій добірці нема. Якщо ви шукаєте, як приготувати гарбузовий крем-суп, покрокову інструкцію можна подивитися тут . А також ми маємо чудовий рецепт італійського супу мінестроне з гарбузом .

Сирний суп

Знадобиться:

часник – 1 зубчик

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

картопля – 1 шт.

олія – 3 ст. л.

бульйон овочевий або курячий – 1 л.

твердий сир – 250 г

вершки – 250 мл

сіль, перець – на смак

петрушка – для подачі

Як готувати

Підготувати овочі: часник почистити і подрібнити, цибулю нашаткувати, моркву і картоплю натерти. Прогріти в каструлі оливкову олію, додати часник і цибулю, обсмажити до м'якості. Додати моркву, перемішати і смажити все разом 2-3 хвилинки. Додати картоплю, знову перемішати і тримати все разом одну хвилину. Влити бульйон, довести до кипіння, потім зменшити вогонь і тушкувати овочі в бульйоні 10 хвилин. Натерти улюблений твердий сир — сир має добре плавитися. Наприклад, чудово підійде чедер, гауда чи едам. Перебити овочі з бульйоном до стану пюре прямо у каструлі. Додати вершки, тертий сир і добре перемішати все, поки сир не розплавиться. Скуштувати на смак, за необхідності додати солі й перцю (нагадуємо, що сир і так солоний, тому солити напочатку не варто). При подачі посипати дрібно січеною петрушкою.

Цибулевий суп

Знадобиться:

ріпчаста цибуля — 1 кг

стебло селери — 150 г

морква — 150 г

сало — 150 г

часник — 6 зубчиків

розмарин — 2 гілочки

лавровий лист — 2 шт.

оливкова олія — 100 мл

вино — 250 мл

вода — 1 л

сіль, перець — на смак

Як готувати

Стебло селери нарізати невеликими шматочками, моркву натерти на грубій тертці. Крупно нарізати часник і сало. У сотейник налити оливкову олію, додати сало та розмарин. Обсмажити до золотистого кольору, потім додати часник. За кілька хвилин — моркву і селеру. Смажити все разом, помішуючи, 2-3 хвилини. Цибулю тонко нашаткувати, додати в сотейник. Поперчити. Додати вино і перемішати. Тримати на вогні, поки алкоголь не випарується. Додати воду і лаврове листя. Томити на повільному вогні 2,5 години.

Мінестроне

Знадобиться:

ріпа — 150 г

редька — 150 г

цвітна капуста — 200 г

броколі — 400 г

капуста білокачанна — 350 г

зелений горошок — 200 г

фенхель — 200 г

стебло селери — 300 г

корінь селери — 300 г

петрушка — 50 г

брюссельська капуста — 150 г

сочевиця (різних видів) — 2 види по 50 г

квасоля (різних видів) — 3 види по 100 г

гарбуз — 350 г

картопля — 250 г

топінамбур — 70 г

морква — 300 г

цибуля — 100 г

скоринка з пармезану — 70 г

шкура з хамону — 130 г

сіль, перець — на смак

сода — 50 г на 3 л води

оливкова олія

Як готувати

У мисці з холодною водою і содою ретельно помити всі овочі. Цибулю, картоплю, топінамбур, корінь селери, фенхель, капусту броколі, гарбуз, ріпу — все розрізати навпіл. Петрушку посікти ножем. У велику каструлю з водою скласти всі овочі, додати брюссельську капусту, моркву, зелений горошок, сочевицю, квасолю, петрушку, скоринку сиру. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити кілька годин. Викласти варені овочі, подрібнити ножем. Бульйон залишити. У маленькій каструлі змішати подрібнені овочі з бульйоном, додати сіль, перець, варити все разом ще 5 хвилин. Викласти на тарілку, додати оливкову олію.

Картопляний суп пармантьє

Знадобиться:

цибуля-порей — 1 шт.

картопля — 500 г

бульйон (овочевий або м'ясний) — 500 мл

вершки — 200 мл

вершкове масло — 60 г

оливкова олія — 5 г

сіль, перець — на смак

Як готувати

Порей помити, порізати великими шматками. Картоплю почистити й нарізати невеликими кубиками. У каструлі розтопити вершкове масло, додати порей, смажити, помішуючи. Коли порей стане м'яким, додати картоплю і бульйон — його треба стільки, що він на два пальці вкривай усі овочі. Посолити, поперчити, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і залишити варитися на 10-15 хвилин, картопля має стати м'якою. Збити суп занурювальним блендером. Потім додати вершки і знову збити. Подавати гарячим, прикрасивши краплями оливкової олії та грубо мелений чорним перцем.

Смажений суп

Знадобиться:

цибуля — 50 г

часник — 30 г

імбир — 30 г

свіжий чилі — 20 г

м'ята — 2 г

кінза — 2 г

зелена цибуля — 10 г

м'ясо — 250 г

олія — 5 г

яйце — 1 шт.

овочевий бульйон — 200 мл

Для соусу:

рисовий оцет — 10 г

соєвий соус — 20 г

цукор — 2 г

крохмаль — 2 г

Як готувати