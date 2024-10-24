5 супів для холодної погоди — прості рецепти від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Осінь — найкраща пора для гарячих, наваристих супчиків. Пропонуємо вам рецепти зігрівальних перших страв від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті — від легкого сирного супу до суперситного смаженого супу з азійськими нотками.

Спойлер: гарбузового супу в цій добірці нема. Якщо ви шукаєте, як приготувати гарбузовий крем-суп, покрокову інструкцію можна подивитися тут. А також ми маємо чудовий рецепт італійського супу мінестроне з гарбузом.

Сирний суп

Знадобиться:

  • часник – 1 зубчик
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • картопля – 1 шт.
  • олія – 3 ст. л.
  • бульйон овочевий або курячий – 1 л.
  • твердий сир – 250 г
  • вершки – 250 мл
  • сіль, перець – на смак
  • петрушка – для подачі

Як готувати

  1. Підготувати овочі: часник почистити і подрібнити, цибулю нашаткувати, моркву і картоплю натерти.
  2. Прогріти в каструлі оливкову олію, додати часник і цибулю, обсмажити до м'якості. Додати моркву, перемішати і смажити все разом 2-3 хвилинки. Додати картоплю, знову перемішати і тримати все разом одну хвилину.
  3. Влити бульйон, довести до кипіння, потім зменшити вогонь і тушкувати овочі в бульйоні 10 хвилин.
  4. Натерти улюблений твердий сир — сир має добре плавитися. Наприклад, чудово підійде чедер, гауда чи едам.
  5. Перебити овочі з бульйоном до стану пюре прямо у каструлі. Додати вершки, тертий сир і добре перемішати все, поки сир не розплавиться. Скуштувати на смак, за необхідності додати солі й перцю (нагадуємо, що сир і так солоний, тому солити напочатку не варто). При подачі посипати дрібно січеною петрушкою.

Цибулевий суп

Знадобиться:

  • ріпчаста цибуля — 1 кг
  • стебло селери — 150 г
  • морква — 150 г
  • сало — 150 г
  • часник — 6 зубчиків
  • розмарин — 2 гілочки
  • лавровий лист — 2 шт.
  • оливкова олія — 100 мл
  • вино — 250 мл
  • вода — 1 л
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Стебло селери нарізати невеликими шматочками, моркву натерти на грубій тертці. Крупно нарізати часник і сало.
  2. У сотейник налити оливкову олію, додати сало та розмарин. Обсмажити до золотистого кольору, потім додати часник. За кілька хвилин — моркву і селеру. Смажити все разом, помішуючи, 2-3 хвилини.
  3. Цибулю тонко нашаткувати, додати в сотейник. Поперчити. Додати вино і перемішати. Тримати на вогні, поки алкоголь не випарується.
  4. Додати воду і лаврове листя. Томити на повільному вогні 2,5 години.

Мінестроне

Знадобиться:

  • ріпа — 150 г
  • редька — 150 г
  • цвітна капуста — 200 г
  • броколі — 400 г
  • капуста білокачанна — 350 г
  • зелений горошок — 200 г
  • фенхель — 200 г
  • стебло селери — 300 г
  • корінь селери — 300 г
  • петрушка — 50 г
  • брюссельська капуста — 150 г
  • сочевиця (різних видів) — 2 види по 50 г
  • квасоля (різних видів) — 3 види по 100 г
  • гарбуз — 350 г
  • картопля — 250 г
  • топінамбур — 70 г
  • морква — 300 г
  • цибуля — 100 г
  • скоринка з пармезану — 70 г
  • шкура з хамону — 130 г
  • сіль, перець — на смак
  • сода — 50 г на 3 л води
  • оливкова олія

Як готувати

  1. У мисці з холодною водою і содою ретельно помити всі овочі.
  2. Цибулю, картоплю, топінамбур, корінь селери, фенхель, капусту броколі, гарбуз, ріпу — все розрізати навпіл. Петрушку посікти ножем.
  3. У велику каструлю з водою скласти всі овочі, додати брюссельську капусту, моркву, зелений горошок, сочевицю, квасолю, петрушку, скоринку сиру. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити кілька годин.
  4. Викласти варені овочі, подрібнити ножем. Бульйон залишити.
  5. У маленькій каструлі змішати подрібнені овочі з бульйоном, додати сіль, перець, варити все разом ще 5 хвилин.
  6. Викласти на тарілку, додати оливкову олію.

Картопляний суп пармантьє

Знадобиться:

  • цибуля-порей — 1 шт.
  • картопля — 500 г
  • бульйон (овочевий або м'ясний) — 500 мл
  • вершки — 200 мл
  • вершкове масло — 60 г
  • оливкова олія — 5 г
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Порей помити, порізати великими шматками. Картоплю почистити й нарізати невеликими кубиками.
  2. У каструлі розтопити вершкове масло, додати порей, смажити, помішуючи. Коли порей стане м'яким, додати картоплю і бульйон — його треба стільки, що він на два пальці вкривай усі овочі.
  3. Посолити, поперчити, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і залишити варитися на 10-15 хвилин, картопля має стати м'якою.
  4. Збити суп занурювальним блендером. Потім додати вершки і знову збити. Подавати гарячим, прикрасивши краплями оливкової олії та грубо мелений чорним перцем.

Смажений суп

Знадобиться:

  • цибуля — 50 г
  • часник — 30 г
  • імбир — 30 г
  • свіжий чилі — 20 г
  • м'ята — 2 г
  • кінза — 2 г
  • зелена цибуля — 10 г
  • м'ясо — 250 г
  • олія — 5 г
  • яйце — 1 шт.
  • овочевий бульйон — 200 мл

Для соусу:

  • рисовий оцет — 10 г
  • соєвий соус — 20 г
  • цукор — 2 г
  • крохмаль — 2 г

Як готувати

  1. Цибулю нарізати півкільцями, відкласти. Розчавити кілька зубчиків часнику, нарізати корінь імбиру та чилі. Часник та імбир мають бути в рівних пропорціях.
  2. Дрібно порізати кінзу та м'яту. Великими шматками порізати зелену цибулю.
  3. Для соусу змішати рисовий оцет, соєвий соус, цукор, крохмаль.
  4. М'ясо нарізати невеликими тонкими слайсами.
  5. У сковороду налити олію, розбити яйце і підсмажити його. Жовток можна змішати з білком на сковорідці. Коли яйце підсмажиться, його треба прибрати зі сковороди.
  6. Підсмажити на сковороді м'ясо до напівготовності, потім додати цибулю, суміш імбиру, часнику та чилі, перемішати.
  7. Через кілька хвилин повернути на сковороду яйце, перемішати та продовжувати смажити. Додати зелену цибулю, соус та зелень, перемішати.
  8. У сковороду налити овочевий бульйон та перемішати. Страва готова, можна подавати.
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Опубліковано: 24 жовтня 2024
рецепт Рецепти супів Їжа марко черветті
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