Що готувати з гарбузом: 8 простих рецептів на щодень

Сезон гарбузів у розпалі, час готувати з цим яскравим овочем різні смачні страви на радість собі та близьким.

Ми вже ділилися з вами ідеями солодких страв з гарбузом від італійського шефа Марко Черветті , а також розповідали, як приготувати смачну пасту з гарбузом. Сьогодні хочемо розповісти про інші солоні страви з гарбузом. Впевнені, щось із цього точно вам буде до душі!

Гарбузове пюре

Універсальна страва, яка може стати як гарніром замість картоплі або рису, так і яскравим додатком до пасти, рису або випічки. Радимо приготувати гарбузове пюре заздалегідь, заморозити його в порційних пакетах і розморожувати за необхідності — така собі універсальна заготівля. Таке пюре краще за все готувати без спецій, їх можна буде додати безпосередньо у страву, яку ви будете робити з гарбузовим пюре.

Фото: Instagram/tastesbetterfromscratch

Знадобиться:

гарбуз

вода

Як готувати:

Гарбуз почистити, нарізати невеликими шматочками. Скласти в сотейник і залити водою так, що вона покривала гарбуз на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати, поки гарбуз не стане м'якеньким і не вбере майже всю воду. Готовий гарбуз перебити блендером до стану гладкого пюре та остудити. Зберігати в холодильнику в контейнері з щільною кришкою 3-5 днів або заморозити та розморожувати за необхідності.

Мінестроне з гарбузом

Крем-суп — мабуть, єдине, що спадає на думку, коли мова заходить про перші страви з гарбузом. Але не тільки цей суп, який можна приготувати з цим овочем. Ми пропонуємо мінестроне з гарбузом — цей суп італійці готують виключно з сезонними овочами, які доступні на ринках просто зараз, тому гарбуз є неодмінним компонентом овочевих супів восени та взимку.

Фото: Іnstagram/frei_style

Знадобиться:

ріпчаста цибуля — 1 шт.

часник — 1 зубчик

олія — 2 ст. л.

овочевий бульйон — 1-1.5 л

гарбуз — 400 г

консервований нут — 200 г

консервована квасоля — 100 г

дрібні макарони або вермішель — 100 г

зелень — для подачі

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Цибулю і часник дрібно нашаткувати, викласти в каструлю та обсмажити в олії до м'якості. Гарбуз почистити, нарізати кубиками, додати в каструлю до цибулі та обсмажити пару хвилин. Додати бульйон в каструлю — кількість бульйону залежить від того, настільки густий суп ви хочете. Якщо любите більше юшки, додайте більше бульйону. Накрити кришкою і варити на середньому вогні 10-15 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким. З квасолі та нуту злити рідину, додати бобові в каструлю. Також додати макарони. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до середнього і дати супу трошки покипіти 7-10 хвилин, поки не зваряться макарони. Приправити сіллю й перцем на смак, прикрасити улюбленою зеленню та подавати.

Теплий салат з гарбузом

Взагалі-то салат може не бути не лише теплим, а й холодним, але гарячий, щойно запечений гарбуз у поєднанні з улюбленим сиром — це окремий вид задоволення. Тому радимо куштувати такий салат саме в теплому виді. Сир підійде будь-який — фета, бринза, адигейський, брі камамбер або веганський тофу. А кускус на бажання можна замінити на кіноа.

Фото: Instagram/heartsmartaustralia

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

кускус — 3 ст. л.

сир — 200 г

салатна зелень — на смак

сіль, перець — на смак

олія, бальзамічний оцет — для заправки

Як готувати

Гарбуз почистити, нарізати великими кубиками. Викласти на застелене пергаментом деко, посолити, поперчити, збризнути олією. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку, запікати 30-40 хвилин — гарбуз має стати мʼяким в трошки румʼяним. Кускус склати у велику глибоку миску, залити окропом так, щоб вода на два пальці покривала крупу. Накрити кришкою та залишити на 15 хвилин. Кускус має набрякнути та ввібрати всю воду. Готовий кускус заправити олією та розпушити виделкою. Долати в миску с кускусом нарізаний кубиками сир, жменьку салатної зелені та запечений гарбуз. Посолити поперчити до смаку, збризнути олією та бальзамічним оцтом.

Гарбузові котлетки

На відміну від гарбузових оладок, які готуються з солодкими (з цукром або медом) та інколи з додаванням кориці, котлетки з гарбуза ми пропонуємо приготувати солоні, а для пікантності додати в них карі та імбир, це надасть страві пряної, східної нотки. Подавати такі котлетки можна з будь-яким улюбленим соусом .

Фото: Іnstagram/barbiemagicacuoca

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

яйце — 1 шт.

свіжий імбир — шматочок

карі — 1/3 ч. л.

борошно — 2 ст. л.

сіль — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Гарбуз почистити, натерти на дрібній тертці. Імбир також натерти на дрібній тертушці. Скласти все в миску, додати яйце, карі, борошно та сіль, добре вимішати ложкою. Викладати на добре розігріту та змазану олією пательню та смажити до красивого золотавого кольору з обох боків.

Гарбузовий діп

Діп — це категорія соусів густої консистенції. Головна відмінність від звичайних соусів полягає в тому, що цим соусом не поливають їжу, а цю їжу — чипси, шматочки овочів, фруктів, м'яса, морепродуктів — занурюють у соус. А ще діп може стати чудовою намазкою на грінки або шматочок свіжого хліба. Ми пропонуємо приготувати діп з гарбузом і м'яким сиром — сир можна брати на власний розсуд, підійде фета, бринза, кисломолочний або крем-сир.

Фото: Instagram/rebelrecipes

Знадобиться:

гарбузове пюре — 200 г

м'який сир — 100 г

аджика — 1 ст. л.

олія — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Приготувати гарбузове пюре. Як це зробити, ми розповідали в першому рецепті. Скласти в блендер, додати всі інші інгредієнти, добре збити до гладенької консистенції. Перекласти в миску, прикрасити насінням і зеленню та подавати зі свіжим або підсмаженим хлібом.

Галета з гарбузом

Гарбузи почувають себе чудово в будь-якій випічці, як солоній, так і солодкій. Якщо говорити саме про солону, то гарбузову начинку для різноманітних пирогів можна доповнювати м'ясом, сиром, духмяними спеціями і травами, а також іншими додатками на ваш смак. Ми пропонуємо приготувати галету з гарбузом — так називають французький відкритий пиріг на тонкому тісті. Солодкість гарбуза в цьому пирозі чудово балансує із солонуватим смаком сиру фета.

Фото: Іnstagram/nicolagallowayfood

Для тіста:

цілозернове борошно — 75 г

пшеничне борошно — 75 г

оливкова олія — 40 г

окріп — 60 мл

сіль — дрібка

Для начинки:

гарбуз — 300 г

фета — 150 г

блакитний сир — 100 г

сіль

пластівці чилі

сушений розмарин

сушений чебрець

сушений часник

оливкова олія

Як готувати:

Гарбуз нарізати тоненькими скибками, замаринувати в оливковій олії з усіма сушеними спеціями. Поки маринується гарбуз, приготувати тісто.Змішати борошно з оливковою олією та сіллю, поступово доливати окріп і вимішувати, щоб вийшло щільне еластичне тісто. Круглу форму трошки змастити олією, застелити тістом. По дну розмазати сир фета, присипати розмарином, викласти гарбуз, посипати шматочком сиру з блакитною пліснявою і пластівцями чилі. Поставити в нагріту до 180°C духовку та випікати 45 хвилин.

Лазанья з гарбузом

Лазанья — ще одна чудова страва, яку можна приготувати з гарбузом. Цей рецепт є вегетаріанським, бо замість томатно-м'ясного соусу болоньєзе ми використовуємо шпинат і гарбузове пюре (рецептом якого, нагадуємо, ми ділилися вище). На бажання можна додати до гарбузового пюре обсмажений фарш або шматочки обсмаженої курки. Проте запевняємо: навіть без мяса страва виходить дуже ситною.

Фото: Іnstagram/ambitiouskitchen

Знадобиться:

паста для лазаньї — 10-15 листів

гарбузове пюре — 400 г

шпинат — 150 г

молоко — 300 мл

вершки — 100 мл

вершкове масло — 40 г

борошно — 40 г

сіль, перець, мускатний горіх — на смак

моцарела — 300 г

тертий пармезан — 100 г

Як готувати:

Гарбузове пюре розігріти в сотейнику та додати спеції на смак — сіль, перець, сушені трави, часник. Приготувати соус бешамель. У сотейнику розігріти вершкове масло зі спеціями. Всипати все борошно та прогріти, постійно помішуючи. Змішати молоко і вершки, поступово додати їх й масляно-борошняну суміш, постійно помішуючи вінчиком. Готовий соус має бути консистенції густого кефіру та не мати грудочок. Приготувати шпинат: додати пів столової ложки олії в сковороду і поставити на середній вогонь. Додати шпинат, трохи посолити й поперчити, готувати, поки шпинат не зів’яне. Потім перекласти в середню миску і трошки остудити. У великі каструлі довести воду до кипіння. Опустити туди листи для лазаньї на 5 хвилин, потім злити воду. Листи пасти викласти на змащене олією деко або обробну дошку — так тісто не прилипне до поверхні. Форму для запікання трошки змастити олією, на дно викласти гарбузове пюре. Зверху розкласти листи лазаньї, на неї — соус бешамель і трошки шпинату. Присипати тертою моцарелою. На моцарелу викласти гарбузове пюре, зверху — пасту і так далі. Повторити всі дії поки не закінчаться інгредієнти або форма не буде заповнена до верху. Верхній шар має бути бешамеллю, який щедро посипати тертим пармезаном. Накрити форму фольгою і поставити в нагріту до 200°C духовку. Запікати 25 хвилин. Потім зменшити нагрів духовки до 180°C, зняти фольгу і запікати ще 15-20 хвилин, поки сир трохи не підрум’яниться. Перед подачею трошки остудіть — хвилин 15-20, а потім нарізайте на порційні шматочки і подавайте.

Гарбузове насіння зі спеціями

Гарбузове насіння може заграти новими фантастичними барвами, якщо приготувати його з улюбленими спеціями. Можна обмежитися лише сіллю, а можна додати улюблені сушені трави й прянощі або мікси приправ як от карі чи приправа до курки. Таке насіння стане чудовим снеком-перекускою, закускою до пива чи додатком до сирної тарілки і келиха вина.

Фото: Instagram/justjillbauer

Знадобиться:

гарбузове насіння (сире) — 300 г

сіль — 1 ч. л.

улюблені приправи — 1 ч. л.

Як готувати: