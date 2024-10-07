Що готувати з гарбузом: 8 простих рецептів на щодень
Сезон гарбузів у розпалі, час готувати з цим яскравим овочем різні смачні страви на радість собі та близьким.
Ми вже ділилися з вами ідеями солодких страв з гарбузом від італійського шефа Марко Черветті, а також розповідали, як приготувати смачну пасту з гарбузом. Сьогодні хочемо розповісти про інші солоні страви з гарбузом. Впевнені, щось із цього точно вам буде до душі!
Гарбузове пюре
Універсальна страва, яка може стати як гарніром замість картоплі або рису, так і яскравим додатком до пасти, рису або випічки. Радимо приготувати гарбузове пюре заздалегідь, заморозити його в порційних пакетах і розморожувати за необхідності — така собі універсальна заготівля. Таке пюре краще за все готувати без спецій, їх можна буде додати безпосередньо у страву, яку ви будете робити з гарбузовим пюре.
Знадобиться:
- гарбуз
- вода
Як готувати:
- Гарбуз почистити, нарізати невеликими шматочками.
- Скласти в сотейник і залити водою так, що вона покривала гарбуз на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати, поки гарбуз не стане м'якеньким і не вбере майже всю воду.
- Готовий гарбуз перебити блендером до стану гладкого пюре та остудити. Зберігати в холодильнику в контейнері з щільною кришкою 3-5 днів або заморозити та розморожувати за необхідності.
Мінестроне з гарбузом
Крем-суп — мабуть, єдине, що спадає на думку, коли мова заходить про перші страви з гарбузом. Але не тільки цей суп, який можна приготувати з цим овочем. Ми пропонуємо мінестроне з гарбузом — цей суп італійці готують виключно з сезонними овочами, які доступні на ринках просто зараз, тому гарбуз є неодмінним компонентом овочевих супів восени та взимку.
Знадобиться:
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- часник — 1 зубчик
- олія — 2 ст. л.
- овочевий бульйон — 1-1.5 л
- гарбуз — 400 г
- консервований нут — 200 г
- консервована квасоля — 100 г
- дрібні макарони або вермішель — 100 г
- зелень — для подачі
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Цибулю і часник дрібно нашаткувати, викласти в каструлю та обсмажити в олії до м'якості.
- Гарбуз почистити, нарізати кубиками, додати в каструлю до цибулі та обсмажити пару хвилин.
- Додати бульйон в каструлю — кількість бульйону залежить від того, настільки густий суп ви хочете. Якщо любите більше юшки, додайте більше бульйону. Накрити кришкою і варити на середньому вогні 10-15 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким.
- З квасолі та нуту злити рідину, додати бобові в каструлю. Також додати макарони. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до середнього і дати супу трошки покипіти 7-10 хвилин, поки не зваряться макарони.
- Приправити сіллю й перцем на смак, прикрасити улюбленою зеленню та подавати.
Теплий салат з гарбузом
Взагалі-то салат може не бути не лише теплим, а й холодним, але гарячий, щойно запечений гарбуз у поєднанні з улюбленим сиром — це окремий вид задоволення. Тому радимо куштувати такий салат саме в теплому виді. Сир підійде будь-який — фета, бринза, адигейський, брі камамбер або веганський тофу. А кускус на бажання можна замінити на кіноа.
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- кускус — 3 ст. л.
- сир — 200 г
- салатна зелень — на смак
- сіль, перець — на смак
- олія, бальзамічний оцет — для заправки
Як готувати
- Гарбуз почистити, нарізати великими кубиками. Викласти на застелене пергаментом деко, посолити, поперчити, збризнути олією. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку, запікати 30-40 хвилин — гарбуз має стати мʼяким в трошки румʼяним.
- Кускус склати у велику глибоку миску, залити окропом так, щоб вода на два пальці покривала крупу. Накрити кришкою та залишити на 15 хвилин. Кускус має набрякнути та ввібрати всю воду.
- Готовий кускус заправити олією та розпушити виделкою. Долати в миску с кускусом нарізаний кубиками сир, жменьку салатної зелені та запечений гарбуз. Посолити поперчити до смаку, збризнути олією та бальзамічним оцтом.
Гарбузові котлетки
На відміну від гарбузових оладок, які готуються з солодкими (з цукром або медом) та інколи з додаванням кориці, котлетки з гарбуза ми пропонуємо приготувати солоні, а для пікантності додати в них карі та імбир, це надасть страві пряної, східної нотки. Подавати такі котлетки можна з будь-яким улюбленим соусом.
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- яйце — 1 шт.
- свіжий імбир — шматочок
- карі — 1/3 ч. л.
- борошно — 2 ст. л.
- сіль — на смак
- олія — для смаження
Як готувати:
- Гарбуз почистити, натерти на дрібній тертці. Імбир також натерти на дрібній тертушці.
- Скласти все в миску, додати яйце, карі, борошно та сіль, добре вимішати ложкою.
- Викладати на добре розігріту та змазану олією пательню та смажити до красивого золотавого кольору з обох боків.
Гарбузовий діп
Діп — це категорія соусів густої консистенції. Головна відмінність від звичайних соусів полягає в тому, що цим соусом не поливають їжу, а цю їжу — чипси, шматочки овочів, фруктів, м'яса, морепродуктів — занурюють у соус. А ще діп може стати чудовою намазкою на грінки або шматочок свіжого хліба. Ми пропонуємо приготувати діп з гарбузом і м'яким сиром — сир можна брати на власний розсуд, підійде фета, бринза, кисломолочний або крем-сир.
Знадобиться:
- гарбузове пюре — 200 г
- м'який сир — 100 г
- аджика — 1 ст. л.
- олія — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Приготувати гарбузове пюре. Як це зробити, ми розповідали в першому рецепті.
- Скласти в блендер, додати всі інші інгредієнти, добре збити до гладенької консистенції.
- Перекласти в миску, прикрасити насінням і зеленню та подавати зі свіжим або підсмаженим хлібом.
Галета з гарбузом
Гарбузи почувають себе чудово в будь-якій випічці, як солоній, так і солодкій. Якщо говорити саме про солону, то гарбузову начинку для різноманітних пирогів можна доповнювати м'ясом, сиром, духмяними спеціями і травами, а також іншими додатками на ваш смак. Ми пропонуємо приготувати галету з гарбузом — так називають французький відкритий пиріг на тонкому тісті. Солодкість гарбуза в цьому пирозі чудово балансує із солонуватим смаком сиру фета.
Для тіста:
- цілозернове борошно — 75 г
- пшеничне борошно — 75 г
- оливкова олія — 40 г
- окріп — 60 мл
- сіль — дрібка
Для начинки:
- гарбуз — 300 г
- фета — 150 г
- блакитний сир — 100 г
- сіль
- пластівці чилі
- сушений розмарин
- сушений чебрець
- сушений часник
- оливкова олія
Як готувати:
- Гарбуз нарізати тоненькими скибками, замаринувати в оливковій олії з усіма сушеними спеціями.
- Поки маринується гарбуз, приготувати тісто.Змішати борошно з оливковою олією та сіллю, поступово доливати окріп і вимішувати, щоб вийшло щільне еластичне тісто.
- Круглу форму трошки змастити олією, застелити тістом. По дну розмазати сир фета, присипати розмарином, викласти гарбуз, посипати шматочком сиру з блакитною пліснявою і пластівцями чилі.
- Поставити в нагріту до 180°C духовку та випікати 45 хвилин.
Лазанья з гарбузом
Лазанья — ще одна чудова страва, яку можна приготувати з гарбузом. Цей рецепт є вегетаріанським, бо замість томатно-м'ясного соусу болоньєзе ми використовуємо шпинат і гарбузове пюре (рецептом якого, нагадуємо, ми ділилися вище). На бажання можна додати до гарбузового пюре обсмажений фарш або шматочки обсмаженої курки. Проте запевняємо: навіть без мяса страва виходить дуже ситною.
Знадобиться:
- паста для лазаньї — 10-15 листів
- гарбузове пюре — 400 г
- шпинат — 150 г
- молоко — 300 мл
- вершки — 100 мл
- вершкове масло — 40 г
- борошно — 40 г
- сіль, перець, мускатний горіх — на смак
- моцарела — 300 г
- тертий пармезан — 100 г
Як готувати:
- Гарбузове пюре розігріти в сотейнику та додати спеції на смак — сіль, перець, сушені трави, часник.
- Приготувати соус бешамель. У сотейнику розігріти вершкове масло зі спеціями. Всипати все борошно та прогріти, постійно помішуючи. Змішати молоко і вершки, поступово додати їх й масляно-борошняну суміш, постійно помішуючи вінчиком. Готовий соус має бути консистенції густого кефіру та не мати грудочок.
- Приготувати шпинат: додати пів столової ложки олії в сковороду і поставити на середній вогонь. Додати шпинат, трохи посолити й поперчити, готувати, поки шпинат не зів’яне. Потім перекласти в середню миску і трошки остудити.
- У великі каструлі довести воду до кипіння. Опустити туди листи для лазаньї на 5 хвилин, потім злити воду. Листи пасти викласти на змащене олією деко або обробну дошку — так тісто не прилипне до поверхні.
- Форму для запікання трошки змастити олією, на дно викласти гарбузове пюре. Зверху розкласти листи лазаньї, на неї — соус бешамель і трошки шпинату. Присипати тертою моцарелою.
- На моцарелу викласти гарбузове пюре, зверху — пасту і так далі. Повторити всі дії поки не закінчаться інгредієнти або форма не буде заповнена до верху. Верхній шар має бути бешамеллю, який щедро посипати тертим пармезаном.
- Накрити форму фольгою і поставити в нагріту до 200°C духовку. Запікати 25 хвилин. Потім зменшити нагрів духовки до 180°C, зняти фольгу і запікати ще 15-20 хвилин, поки сир трохи не підрум’яниться. Перед подачею трошки остудіть — хвилин 15-20, а потім нарізайте на порційні шматочки і подавайте.
Гарбузове насіння зі спеціями
Гарбузове насіння може заграти новими фантастичними барвами, якщо приготувати його з улюбленими спеціями. Можна обмежитися лише сіллю, а можна додати улюблені сушені трави й прянощі або мікси приправ як от карі чи приправа до курки. Таке насіння стане чудовим снеком-перекускою, закускою до пива чи додатком до сирної тарілки і келиха вина.
Знадобиться:
- гарбузове насіння (сире) — 300 г
- сіль — 1 ч. л.
- улюблені приправи — 1 ч. л.
Як готувати:
- Насіння швидко промити під проточною водою, щоб не надто намокло. Покласти насіння в один шар на паперовий рушник і, обережно натискаючи, промокнути серветкою, щоб прибрати зайву вологу.
- Підсушене насіння викласти на суху дуже добре розігріту пательню і смажити на сильному вогні 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Потім зменшити вогонь і сушити насіння до повної готовності ще хвилини 2‒3, не припиняючи помішування.
- Коли насіння достатньо просмажиться (для цього потрібно скуштувати насіння на смак), додати сіль і приправи та добре перемішати, щоб спеції рівномірно огорнули все насіння.
- Готове насіння викласти на паперові рушники й дати йому повністю охолонути.