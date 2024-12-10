Риба у "скаженій" воді — італійський рецепт від Марко Черветті

Шукаєте простий і смачний рецепт риби з доступних інгредієнтів? Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті має такий. ХРиба за його рецептом готується швидко, не потребує якихось спеціальних навичок і стане чудовою вечерю або прикрасить святковий стіл.

Італійською назва цієї страви звучить як pesce all'acqua pazza, що в дослівному перекладі означає “риба в скаженій воді”.

"Насправді нічого скаженого в цій страві немає, — каже Марко. — Італійці так говорять через те, що коли наливаєш воду на гарячу пательню, вона починає булькати, як скажена".

Риба, тушкована в морській воді, — класичний рецепт італійської кухні. В нашому варіанті це буде сибас, але таким методом можна готувати будь-яку рибу. Треба лише протушкувати її у воді з помідорами й часником — майже так, як його готували неаполітанські моряки.

Знадобиться:

сибас — 1 шт.

вода — 350 мл

морська сіль — 1 ст. л.

часник - 3 зубчики

перець чилі — 1 шт.

помідори чері — 10 шт.

петрушка — 5-7 гілочок

олія — 1 ст. л

Як готувати