Риба у "скаженій" воді — італійський рецепт від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Шукаєте простий і смачний рецепт риби з доступних інгредієнтів? Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті має такий. ХРиба за його рецептом готується швидко, не потребує якихось спеціальних навичок і стане чудовою вечерю або прикрасить святковий стіл.

Італійською назва цієї страви звучить як pesce all'acqua pazza, що в дослівному перекладі означає “риба в скаженій воді”.

"Насправді нічого скаженого в цій страві немає, — каже Марко. — Італійці так говорять через те, що коли наливаєш воду на гарячу пательню, вона починає булькати, як скажена".

Риба, тушкована в морській воді, — класичний рецепт італійської кухні. В нашому варіанті це буде сибас, але таким методом можна готувати будь-яку рибу. Треба лише протушкувати її у воді з помідорами й часником — майже так, як його готували неаполітанські моряки.

Знадобиться:

  • сибас — 1 шт.
  • вода — 350 мл
  • морська сіль — 1 ст. л.
  • часник - 3 зубчики
  • перець чилі — 1 шт.
  • помідори чері — 10 шт.
  • петрушка — 5-7 гілочок
  • олія — 1 ст. л

Як готувати

  1. У глечик або глибоку миску налити воду та насипати сіль. Розмішати, щоб сіль розчинилася.
  2. Часник, петрушку та чилі дрібно нашаткувати. Помідори розрізати навпіл.
  3. Рибу почистити й випатрати й добре промити. Якщо у вас вже чищена рибка, тоді просто помити та обовʼязково витерти насухо паперовими рушниками.
  4. На сковорідці розігріти олію та викласти цілу рибу. Швидко обсмажити з обох боків, щоб на рибі утворилася скоринка.
  5. Додати на пательню помідори, часник і половину петрушки. Влити воду з сіллю, довести до кипіння і зменшити вогонь, тушкувати 10 хвилин, потім перевернути рибу на інший бік і протушкувати ще 10 хвилин.
  6. Готову рибу перекласти на тарілку, прикрасити тушкованими помідорами. Подавати, посипавши дрібно січеною свіжою петрушкою.
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Опубліковано: 10 грудня 2024
рецепт риба Їжа марко черветті
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