Риба у "скаженій" воді — італійський рецепт від Марко Черветті
Шукаєте простий і смачний рецепт риби з доступних інгредієнтів? Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті має такий. ХРиба за його рецептом готується швидко, не потребує якихось спеціальних навичок і стане чудовою вечерю або прикрасить святковий стіл.
Італійською назва цієї страви звучить як pesce all'acqua pazza, що в дослівному перекладі означає “риба в скаженій воді”.
"Насправді нічого скаженого в цій страві немає, — каже Марко. — Італійці так говорять через те, що коли наливаєш воду на гарячу пательню, вона починає булькати, як скажена".
Риба, тушкована в морській воді, — класичний рецепт італійської кухні. В нашому варіанті це буде сибас, але таким методом можна готувати будь-яку рибу. Треба лише протушкувати її у воді з помідорами й часником — майже так, як його готували неаполітанські моряки.
Знадобиться:
- сибас — 1 шт.
- вода — 350 мл
- морська сіль — 1 ст. л.
- часник - 3 зубчики
- перець чилі — 1 шт.
- помідори чері — 10 шт.
- петрушка — 5-7 гілочок
- олія — 1 ст. л
Як готувати
- У глечик або глибоку миску налити воду та насипати сіль. Розмішати, щоб сіль розчинилася.
- Часник, петрушку та чилі дрібно нашаткувати. Помідори розрізати навпіл.
- Рибу почистити й випатрати й добре промити. Якщо у вас вже чищена рибка, тоді просто помити та обовʼязково витерти насухо паперовими рушниками.
- На сковорідці розігріти олію та викласти цілу рибу. Швидко обсмажити з обох боків, щоб на рибі утворилася скоринка.
- Додати на пательню помідори, часник і половину петрушки. Влити воду з сіллю, довести до кипіння і зменшити вогонь, тушкувати 10 хвилин, потім перевернути рибу на інший бік і протушкувати ще 10 хвилин.
- Готову рибу перекласти на тарілку, прикрасити тушкованими помідорами. Подавати, посипавши дрібно січеною свіжою петрушкою.