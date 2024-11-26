Як приготувати стейк із сиру — простий рецепт від Марко Черветті

Стейк — це завжди вдала ідея. Особливо в холодну пору року, коли душа вимагає “важкої” їжі. Але що робити, якщо хочеться стейку, але не з м’яса? Вихід є: готувати альтернативні стейки!

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує приготувати стейк із сиру. Класичний рецепт смаженого сиру передбачає використання декількох шарів панірування і глазурі з яєць. Це необхідно для того, щоб наш сир на сковорідці не розтанув. Проте Марко пропонує не заморочуватися з кляром, а замість цього взяти сир, стійкий до високих температур.

Для приготування стейків із сиру дуже добре підійде адигейський сир, грецький халумі або тофу із соєвого молока. Ці сири добре тримають форму і не плавляться при смаженні.

А для любителів класичних стейків із м’яса Марко має покроковий рецепт приготування стейка рибай.

Знадобиться:

адигейський сир — 300 г

вершкове масло — 2 ст. л.

ароматні трави — 4-5 гілочок

борошно — для панірування

мед — 2 ч. л.

хліб — для подачі

Як готувати:

Сир нарізати товстенькими шматочками. Кожен шматочок обваляти в борошні з усіх боків. У сковороду покласти духмяні трави (розмарин, тим'ян) та вершкове масло, прогріти все пару хвилин, поки масло не розстане. Викласти на пательню сир, запанірований у борошні та смажити його на сильному вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Коли сир у паніруванні просмажиться, змастити його медом прямо на сковороді. Подавати стейки із сиру можна з хлібом — як свіжим, так і підсмажени на сковороді або тостері.

Подавати та їсти сирний стейк треба одразу, поки він гарячий, ніжний і соковитий. Адже після охолодження скоринка буде вже не така хрустка, а сам в середині затвердіє.