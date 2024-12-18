Ігор Сухомлин відкрив українське бістро Ruta у Мюнхені

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Наталія Габрух
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Український ресторатор Ігор Сухомлин разом з партнерами відкрили бістро Ruta в Мюнхені.

Про це повідомляє гастромедіа “Майонез”.

Шеф-кухаркою стала Антоніна Валюх. Уся команда закладу — українці, коктейлі від української бартендерки Елі Михайленко, інтерʼєр розробляли в київському Numo Buro, а на стінах закладу розмістили роботи київського художника Артема Прута та інших.

“Ruta це бістро на районі, з комфорт фуд для місцевих жителів, але with ukrainian touch. В меню є хумус з печінкою, котлетки surf&turf, стейк з капусти або фланк-стейк з запеченою картоплею — їжа, зрозуміла всім. А є борщ, вареники, вишнева настоянка. Ми включили найважливіші страви, за якими всі скучили”, — зазначає Ігор Сухомлин.

За його словами, на вихідних у Ruta проводять бранчі з коктейлями та спешіалті кавою. Також подають натуральне та конвенційне вино, в карті є українські вина від Beikush та Villa Tinta.

Шлях від ідеї до відкриття закладу зайняв 2 роки. Багато часу витратили на пошук приміщення та оформлення документів. Мюнхен обрали, бо там перебував партнер Сухомлина.

Адреса: Мюнхен, Tulbeckstraße 9

Режим роботи: вівторок-п’ятниця з 17:00 до 23:00, субота-понеділок з 09:00 до 23:00

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Фото: гастромедіа “Майонез”

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Опубліковано: 18 грудня 2024
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