Тако й гуакамоле — дві найпопулярніші мексиканські страви від Марко Черветті

7
Марія Сердюк
share share

Мексиканська кухня — ідеальна в зимову пору року. Гостренька й пряна, вона чудово зігріває в холодну днину і дарує відчуття затишку й насолоди.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує приготувати дві канонічні й найвпізнаваніші страви мексиканської кухні: соус із авокадо гуакамоле і тако — сендвіч із тортильї, наповненої начинкою і згорнутої у невеличкий конвертик.

Тортилья — тонкий коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна. Тортилья і страви на її основі — візитна картка Мексики. З тортильї готують тако, бурито, кесадилью, фахіту.

Фото: yourultimatemenu.com

А якщо на додачу до гуакамоле й тако ви хочете приготувати мексиканське бурито, Марко раніше вже ділився рецептом цієї страви. Детальну інструкцію та відео приготування можна подивитися за цим посиланням.

Готуємо гуакамоле

Знадобиться:

  • стигле авокадо — 2 шт.
  • томати — 3 шт.
  • синя цибуля — 1 шт.
  • олія — 1 ст. л.
  • крупна морська сіль — 1 ч. л.
  • свіжа кінза — 5-7 гілочок

Як готувати

  1. Сіль розтовкти товкачиком у ступці. Туди ж влити олію та перемішати.
  2. Почистити цибулю, нарізати дрібнесенькими кубиками і додати до олії з сіллю.
  3. Помідори помити й так само нарізати дрібними кубиками. Додати до цибулі й трошки потовкти в ступці все разом.
  4. Кінзу подрібнити, додати в соус. Авокадо почистити від шкірки, видалити кісточку. Нарізати невеликими шматочками, скласти в миску до інших інгредієнтів і розім'яти виделкою. Перемішати. Гуакамоле готове!

Готуємо тако

Знадобиться:

  • гуакамоле — 50 г
  • м'ясо — 500 г
  • кільця ананаса — 300 г
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.
  • синя цибуля — 1 шт.
  • сік лайма — 1 ст. л.
  • пластівці чилі — на смак
  • ананасовий сік — 200 мл
  • зіра — 1 ч. л.
  • сіль — 1/2 ч. л.
  • чорний мелений перець — 1/4 ч. л.
  • сушене 1 ч. л.
  • сальса роха (червоний мексиканський соус) — 50 г
  • редиска — 4 шт.
  • тортилья — 2 шт.
  • свіжий чилі — 1 шт.
  • салат латук — 2 листочки
  • кінза — для прикраси

Як готувати

  1. Синю цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями, скласти в миску. Посипати сіллю та збризнути соком лайма. Перемішати та залишити щонайменше на годину.
  2. Почистити ананас, нарізати його кільцями. Якщо у вас консервований, обсушити кільця паперовим рушником. Обсмажити ананас на розпеченій сухій пательні до появи коричневої скоринки з обох боків.
  3. Змішати ананасовий сік, пластівці чилі й трохи солі. М’ясо нарізати полосками та скласти в маринад. Додати зіру, сушене орегано та чорний мелений перець. Перемішати, додати зверху сальсу роха. Маринувати 2-3 години.
  4. Ріпчасту цибулю почистити, нарізати кільцями та обсмажити в олії до золотаво-коричневого кольору. Додати на сковорідку м’ясо разом із сальсою і тушкувати, помішуючи, 5 хвилин.
  5. Редиску нарізати тонкими кружальцями, смажений ананас — тоненькими шматочками. Тоненькими кільцями нарізати перець чилі. Дрібно посікти кінзу.
  6. На тортильї викласти гуакамоле, смажене м’ясо із сальсою, редиску, ананас, мариновану червону цибулю, перець чилі та листок салату. Згорнути тортильї конвертиком і викласти на тарілку.
Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 січня 2025
рецепт Мексика Їжа марко черветті
share share
"Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко "Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко Українська гра увійшла до ТОП-20 за продажами в Європі у 2024 році Українська гра увійшла до ТОП-20 за продажами в Європі у 2024 році "Сільпо" видасть книжку на основі передбачень із чеків: як долучитись до її створення "Сільпо" видасть книжку на основі передбачень із чеків: як долучитись до її створення Зі сучасною соцінфраструктурою та транспортною мережею: у Бучі з'явиться новий мікрорайон Зі сучасною соцінфраструктурою та транспортною мережею: у Бучі з'явиться новий мікрорайон
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.