Тако й гуакамоле — дві найпопулярніші мексиканські страви від Марко Черветті
Мексиканська кухня — ідеальна в зимову пору року. Гостренька й пряна, вона чудово зігріває в холодну днину і дарує відчуття затишку й насолоди.
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує приготувати дві канонічні й найвпізнаваніші страви мексиканської кухні: соус із авокадо гуакамоле і тако — сендвіч із тортильї, наповненої начинкою і згорнутої у невеличкий конвертик.
Тортилья — тонкий коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна. Тортилья і страви на її основі — візитна картка Мексики. З тортильї готують тако, бурито, кесадилью, фахіту.
А якщо на додачу до гуакамоле й тако ви хочете приготувати мексиканське бурито, Марко раніше вже ділився рецептом цієї страви. Детальну інструкцію та відео приготування можна подивитися за цим посиланням.
Готуємо гуакамоле
Знадобиться:
- стигле авокадо — 2 шт.
- томати — 3 шт.
- синя цибуля — 1 шт.
- олія — 1 ст. л.
- крупна морська сіль — 1 ч. л.
- свіжа кінза — 5-7 гілочок
Як готувати
- Сіль розтовкти товкачиком у ступці. Туди ж влити олію та перемішати.
- Почистити цибулю, нарізати дрібнесенькими кубиками і додати до олії з сіллю.
- Помідори помити й так само нарізати дрібними кубиками. Додати до цибулі й трошки потовкти в ступці все разом.
- Кінзу подрібнити, додати в соус. Авокадо почистити від шкірки, видалити кісточку. Нарізати невеликими шматочками, скласти в миску до інших інгредієнтів і розім'яти виделкою. Перемішати. Гуакамоле готове!
Готуємо тако
Знадобиться:
- гуакамоле — 50 г
- м'ясо — 500 г
- кільця ананаса — 300 г
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- синя цибуля — 1 шт.
- сік лайма — 1 ст. л.
- пластівці чилі — на смак
- ананасовий сік — 200 мл
- зіра — 1 ч. л.
- сіль — 1/2 ч. л.
- чорний мелений перець — 1/4 ч. л.
- сушене 1 ч. л.
- сальса роха (червоний мексиканський соус) — 50 г
- редиска — 4 шт.
- тортилья — 2 шт.
- свіжий чилі — 1 шт.
- салат латук — 2 листочки
- кінза — для прикраси
Як готувати
- Синю цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями, скласти в миску. Посипати сіллю та збризнути соком лайма. Перемішати та залишити щонайменше на годину.
- Почистити ананас, нарізати його кільцями. Якщо у вас консервований, обсушити кільця паперовим рушником. Обсмажити ананас на розпеченій сухій пательні до появи коричневої скоринки з обох боків.
- Змішати ананасовий сік, пластівці чилі й трохи солі. М’ясо нарізати полосками та скласти в маринад. Додати зіру, сушене орегано та чорний мелений перець. Перемішати, додати зверху сальсу роха. Маринувати 2-3 години.
- Ріпчасту цибулю почистити, нарізати кільцями та обсмажити в олії до золотаво-коричневого кольору. Додати на сковорідку м’ясо разом із сальсою і тушкувати, помішуючи, 5 хвилин.
- Редиску нарізати тонкими кружальцями, смажений ананас — тоненькими шматочками. Тоненькими кільцями нарізати перець чилі. Дрібно посікти кінзу.
- На тортильї викласти гуакамоле, смажене м’ясо із сальсою, редиску, ананас, мариновану червону цибулю, перець чилі та листок салату. Згорнути тортильї конвертиком і викласти на тарілку.