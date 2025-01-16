Тако й гуакамоле — дві найпопулярніші мексиканські страви від Марко Черветті

Мексиканська кухня — ідеальна в зимову пору року. Гостренька й пряна, вона чудово зігріває в холодну днину і дарує відчуття затишку й насолоди.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує приготувати дві канонічні й найвпізнаваніші страви мексиканської кухні: соус із авокадо гуакамоле і тако — сендвіч із тортильї, наповненої начинкою і згорнутої у невеличкий конвертик.

Тортилья — тонкий коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна. Тортилья і страви на її основі — візитна картка Мексики. З тортильї готують тако, бурито, кесадилью, фахіту.

Фото: yourultimatemenu.com

А якщо на додачу до гуакамоле й тако ви хочете приготувати мексиканське бурито, Марко раніше вже ділився рецептом цієї страви. Детальну інструкцію та відео приготування можна подивитися за цим посиланням.

Готуємо гуакамоле

Знадобиться:

стигле авокадо — 2 шт.

томати — 3 шт.

синя цибуля — 1 шт.

олія — 1 ст. л.

крупна морська сіль — 1 ч. л.

свіжа кінза — 5-7 гілочок

Як готувати

Сіль розтовкти товкачиком у ступці. Туди ж влити олію та перемішати. Почистити цибулю, нарізати дрібнесенькими кубиками і додати до олії з сіллю. Помідори помити й так само нарізати дрібними кубиками. Додати до цибулі й трошки потовкти в ступці все разом. Кінзу подрібнити, додати в соус. Авокадо почистити від шкірки, видалити кісточку. Нарізати невеликими шматочками, скласти в миску до інших інгредієнтів і розім'яти виделкою. Перемішати. Гуакамоле готове!

Готуємо тако

Знадобиться:

гуакамоле — 50 г

м'ясо — 500 г

кільця ананаса — 300 г

ріпчаста цибуля — 1 шт.

синя цибуля — 1 шт.

сік лайма — 1 ст. л.

пластівці чилі — на смак

ананасовий сік — 200 мл

зіра — 1 ч. л.

сіль — 1/2 ч. л.

чорний мелений перець — 1/4 ч. л.

сушене 1 ч. л.

сальса роха (червоний мексиканський соус) — 50 г

редиска — 4 шт.

тортилья — 2 шт.

свіжий чилі — 1 шт.

салат латук — 2 листочки

кінза — для прикраси

Як готувати