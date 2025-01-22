Шеф-кухар Ілля Сьомін відкриє другу пекарню “Спельта” у Києві.

Про це стало відомо з виступу Іллі Сьоміна на івенті “Рестохалепа” від Poster.

“Відкриття нової “Спельти” у Києві плануємо до кінця лютого. Локація буде на Великій Житомирській (точну адресу поки не скажу). У цьому проєкті я повністю передам кухню шефині та ніяк не буду впливати на неї”, — сказав Ілля Сьомін.

Щодо відкриття “Спельти” у Львові Ілля Сьомін зазначив, що запуск закладу зараз на паузі через деякі проблеми.

“Але думаю протягом 3 місяців повернемось до її будівництва й відкриємо цей проєкт з часом”, — додав Сьомін.

Нагадаємо, що перший заклад “Спельта” запрацював 19 грудня 2022 року на вулиці Ярославській, 21. За концепцією, це незалежна пекарня, де виробляють хлібні та листкові вироби тривалої ферментації “з простих, але високоякісних” локальних продуктів.

Відкрив заклад Ілля Сьомін — співвласник та шеф-кухар Food Spot, ремісничої пекарні-піцерії Pie Spot, Thai Spot, автентичної мексиканської такерії Chika Poblana і пекарні “Спельта”.

Фото: Марія Банько