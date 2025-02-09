5 азійських супів, які можна приготувати вдома

Останній місяць зими — ідеальний час для азійських супів. Насичені, пікантні, з великою кількістю спецій, вони чудово зігрівають у холодну днину, даруючи відчуття насиченості й затишку.

Всупереч поширеній думці, готувати азійські супи вдома — не так вже й складно. Єдина умова: треба використовувати відповідні інгредієнти. Якщо в складниках вказано, що страва має містити місо-пасту та яєчну локшину рамен, то це має бути саме місо-паста і рамен-локшина. Не радимо міняти рамен на звичайні спагеті, а місо-пасту виключити з рецепта, бо ви її не купили. Адже в такому випадку у вас навряд чи вийде автентичний азійський смак.

Нижче розповідаємо, як приготувати найпопулярніші азійські супи: японський рамен і місо, в'єтнамський фо бо, індійський даал і тайський том ям.

Рамен

Фото: dishingouthealth.com

Не знаємо, чи відкриємо ми вам Америку, але рамен — це не суп. Саме слово “рамен” походить від двох китайських ієрогліфів “ламінь”, які в японській мові читаються як “ра” та “мен”. “Ра” в перекладі з японської означає “витягувати”, а “мін” – “локшина”. Тобто, по суті, рамен – це звичайна довга локшина. Інше питання, що локшину в Азії подають не з котлетами чи сосисками, як це роблять у нас, а з бульйоном, овочами та маринованими яйцями.

Знадобиться на 3 порції:

курячий фарш — 250 г

олія — 4 ст. л.

гриби шиїтаке — 150 г

цибуля-шалот — 3 шт.

часник — 4 зубчики

свіжий тертий імбир — 1 ст. л.

світла паста місо — 3 ст. л.

соєвий соус — 2 ст. л.

рисовий оцет — 2 ст. л.

чилі-олія — 1 ст. л.

бульйон — 2 л

консервована кукурудза — 1 банка

яйця — 3 шт.

суха локшина рамен — для подачі

зелена цибуля — для подачі

кунжут — для подачі

Як готувати

Яйця відварити на м'яко. У каструлі розігріти 2 ст. л. олії на середньому вогні. Коли нагріється, додати фарш і готувати, поки фарш не стане повністю блідим. Під час готування помішувати фарш лопаткою, розбиваючи грудочки. Готове м'ясо перекласти в миску. На сковорідці, де смажилося м'ясо, розігріти 2 ст. л. олії, викласти порізані гриби шиїтаке. Готувати 5 хвилин до золотистого кольору і м’якості. Додати дрібно різану цибулю-шалот, часник та імбир. Смажити, помішуючи, ще пару хвилин. Після цього додати місо-пасту, соєвий соус, рисовий оцет і олію чилі. Перемішати, влити бульйон і довести до кипіння. Зменшити вогонь варити на середньому вогні 20 хвилин. Знову довести бульйон до кипіння і додати локшину. Варіть, поки локшина не стане аль-денте, приблизно 3 хвилини або відповідно до інструкцій на упаковці. Розкласти рамен у миски, викласти в кожну порцію смаженого фаршу та консервованої кукурудзи. Додати варене м'яко яйце, розрізане навпіл. Посипати дрібно січеною зеленою цибулею та підсмаженим насінням кунжуту. Подавати гарячим.

Фо бо

Фото: thewoksoflife.com

Фо — це загальна назва всіх в'єтнамських супів. Секрет справжнього фо — в насиченому яловичому бульйоні. В оригінальному рецепті бульйон для фо вариться мінімум 8 годин (спокійно, ми не претендуємо на автентичність, тому розповімо вам "полегшену" версію). А вже потім у сам бульйон додають локшину та інші додатки.

Якщо додасте яловичину, у вас буде фо бо. Якщо курку — фо га. Можна додати смажену рибу чи рибні кульки, суп тоді матиму назву фо ка.

Знадобиться:

яловичі голяшки — 1 кг

яловича вирізка — 300 г

рисова локшина — 300 г

ріпчаста цибуля — 2 шт.

корінь імбиру — 100 г

зірочки бодяну — 5 шт.

паличка кориці — 1 шт.

сіль — 1 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

рибний соус — 4 ст. л.

кінза — 1 пучок

м'ята — 1 пучок

базилік — 1 пучок

соєві паростки — для подачі

свіжий червоний чилі — на смак

лайм чи лимон — 1 шт.

зелена цибуля — невеликий пучок

Як готувати

Варимо бульйон. Для цього голяшки та вирізку складаємо в каструлю, заливаємо водою та ставимо на вогонь. Коли бульйон закипить, знімаємо піну. Додаємо в каструлю крупно нарізані цибулю та імбир, а також зірочки анісу, паличку кориці, сіль, цукор та рибний соус. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму і забуваємо про бульйон на 1,5 години. За півтори години виймаємо з каструлі вирізку. Кістки залишаємо варитися ще на півтори години. Через півтори години вимикаємо бульйон, проціджуємо. В ідеалі бульйон має бути пересоленим та насиченим спеціями. Не бійтеся, адже коли заллєте їм прісну локшину, смак буде збалансований. Відварюємо локшину згідно з інструкцією на пакованні. Вирізку, яку ми витягли з бульйону, нарізаємо тонкими слайсами. Готову локшину та порізане м'ясо викладаємо у глибокі піали. Заливаємо все гарячим бульйоном. Додаємо листочки м'яти, кінзи та базиліку, порізаний кружальцями чилі, дрібно нашатковану зелену цибулю, паростки чилі і скибочку лимона чи лайма.

Том ям

Фото: aspicyperspective.com

Назва супу складається із двох тайських слів “том” і “ям”. Том у перекладі означає варити або кип’ятити, а ям — тайський гострий салат. Суп з креветками з Таїланду правильно називати том ям кунг. Його називають еталонним том ямом.

Існує кілька обов’язкових спецій, без яких неможливо приготувати справжній том ям, щоб отримати смак, наближений до автентичного: чилі, лемонграс, листя кафрського лайма, кінза, рибний соус, калган або галанга, який ще називають тайський імбир. Чилі, листя кафрського лайма, тайський імбир і лемонграс можна замінити пастою том-ям, яка містить усі потрібні спеції. Її знадобиться з розрахунку 50 г на одну порцію.

Для бульйону:

вода — 750 мл

курячий бульйон — 125 мл

лемонграс — 2 шт.

калган (тайський імбир) — 15 г

кафрський лайм — 5 листочків

свіжий червоний чилі — 2 шт.

часник — 3 зубчики

великі креветки — 300 г

Додатково:

гливи — 120 г

помідор — 1 шт.

ріпчаста цибуля — половинка

цукор — 1 ч. л.

рибний соус — 3 ст. л.

сік лайма — 3 ст. л.

кінза — на смак

свіжий червоний чилі — 1 шт.

лайм — 1/4 шт.

Як готувати

Почистьте креветки. Помістіть голови та шкаралупу в каструлю, м’ясо відкладіть. Подрібніть часник, перець чилі, лемонграс і листя кафрського лайма. Додайте все в каструлю. Додайте шматочок кореня калгану, бульйон і воду. Доведіть до кипіння на сильному вогні, накрийте кришкою, потім зменште до середнього і варіть 10 хвилин. Процідіть бульйон, викиньте панцирі й голови креветок, поверніть проціджений бульйон у ту саму каструлю і поставте на повільний вогонь. Цибулю і гриби нашаткуйте, додайте в каструлю, варіть усе разом 3 хвилини. Додайте порізаний помідор, варіть ще 1 хвилину. Додайте м’ясо креветок, варіть 2 хвилини або до готовності креветок. Додайте цукор і рибний соус, перемішайте, проваріть 1 хвилину. Додайте сік лайма, за необхідності відрегулюйте смак цукром, рибним соусом, соком лайма. Орієнтуйтеся на власні смакові відчуття. Розлийте по мисках і подавайте зі свіжою кінзою, лаймом та шматочками свіжого червоного чилі. Традиційно том-ям подають разом з тарілкою вареного рису, який можна додавати в тарілку із супом або їсти окремо, запиваючи бульйоном.

Місо

Фото: myeclecticbites.com

А цей суп готується на основі місо — однієї з найпопулярніших приправ японської кухні. Місо має вигляд пасти, що виготовляється шляхом бродіння пропарених і потовчених соєвих бобів, з додаванням солі, а також рису, злаків або соєвих бобів, що зброджені пліснявим грибом, японським аспергілом.

Знадобиться

вода — 500 мл

тофу — 100 г

світла місо-паста — 40 г

зелена цибуля — 1 невеликий пучок

сухі водорості вакаме — 5 г

соєвий соус — на смак

кунжут — на бажання

Як готувати

Воду наливаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму і додаємо водорості вакаме. Варимо водорості 1,5 хвилини, після чого додаємо в каструлю місо-пасту і ретельно розмішуємо її до повного розчинення. Бульйон має бути однорідним, без грудочок. Додаємо трошки соєвого соусу, перемішуємо і куштуємо на смак — за необхідності додаємо ще. Варимо пару хвилин. Зелену цибулю дрібно нашаткувати, тофу порізати кубиками. Викласти тофу й цибулю на дно великих піал. Додати гарячий бульйон. На бажання можна прикрасити кунжутом.

Даал

Фото: thewhiskaddict.com

Дал, дхал або даал — популярна перша страва в Індії, що нагадує суп-пюре. У перекладі зі санскриту слово “дал” перекладається як “розщеплювати”, що, в принципі і пояснює суть страви: висушені, розщеплені бобові (сочевиця, нут, горох, квасоля тощо) розварюються до стану пюре. Пюре може бути як крутим, так і рідким, залежить від кількості рідини у страві. Подають даал зазвичай з тонкими хлібними коржиками та вареним рисом.

Знадобиться:

червона сочевиця — 190 г

вода — 3 скл.

куркума — 1 ч. л.

чилі — на бажання

олія — 1 ст. л.

сушений кмин — 1 ч. л.

насіння фенхелю — 1 ч. л.

перець чилі сушений — 2 шт.

часник — 3 зубчики

червона цибуля — 1 шт.

свіжий тертий імбир — 1 ч. л.

томати — 1 шт.

порошок чилі — 1/2 ч. л.

насіння скоріандру — 1/2 ч. л.

сіль — на смак

кінза — для подачі

Як готувати