Десерти до Дня закоханих — 5 простих і дуже швидких рецептів

Хочете здивувати коханих чимось смачненьким і шукаєте рецепт десерту до Дня закоханих? Маємо для вас цілу добірку!

Пропонуємо приготувати полуницю в шоколаді, печиво та слойки у формі сердечок, капкейки Червоний оксамит, а також мінічизкейки у формі чого б ви подумали? Правильно, сердечок!

А якщо ви хочете поекспериментувати й приготувати дубайський шоколад до Дня закоханих, покроковий рецепт дивіться за цим посиланням .

Полуниця в шоколаді

Фото: succulentrecipes.com

Найпростіший десерт з усіх можливих. Головне — знайти свіжу полуницю доброї якості. Тобто тугеньку й не дуже соковиту, аби вона добре тримала форму. Шоколад підійде будь-який — чорний, молочний, білий, рожевий. Разом із шоколадом також використати кокосову стружку, кольорову посипку, подрібнені горішки. Загалом, повний політ фантазії.

Знадобиться:

свіжа полуниця — 10-15 шт.

улюблений шоколад — 300 г

додатки на бажання

Як готувати

Полуниці помити, обсушити паперовими рушниками. Хвостики можна на видаляти. А можна видалити і зверху зробити надрізи, щоб полуниці мали форму сердечок. Шоколад розтопити на водяній бані. Для цього треба поламати його шматочками, викласти в металеву миску. Поставити цю миску на каструлю з киплячою водою так, що вода не торкалася дна. Топити шоколад, постійно помішуючи лопаткою. Дивіться, щоб у шоколад не потрапила вода! Занурювати кожну полуницю в рідкий шоколад і викладати на деко, застелене пергаментом. Після цього шоколад на бажання можна посипати кокосовою стружку або подрібненими горішками. Поставити деко з полуницею в холодильник, аби шоколад застиг.

Печиво-сердечка

Фото: freepik.com

Ще один надпростий рецепт, цього разу — печива. Головна принада цього рецепту в його універсальності. В тісто можна додавати абсолютно різні додатки: шоколадні дропси, кокосову стружку, мелений імбир, корицю, лимонну або апельсинову цедру, родзинки тощо. Випікати можна будь-якої форми. На честь Дня Святого Валентина ми пропонуємо вирізати тісто у формі сердечок.

Знадобиться:

вершкове масло — 200 г

борошно — 3 склянки

цукор — 1 склянка

яйця — 5 шт.

сода — 0.5 ч. л.

сіль — щіпка

Як готувати

Масло розтопити. Найкраще буде, якщо просто дістати його з холодильника та залишити в мисці на ніч у теплому приміщенні. Яйця збити з цукром до утворення піни. Потім додати туди розтоплене масло. Перемішати, додати сіль, гашену лимонним соком або оцтом соду. На бажання на цьому етапі можна додати різні додатки. Перемішати й поступово додавати борошно. Борошно додавати, поки тісто не стане щільним і не буде легко відходити від руки. Коли тісто буде еластичним, розкачати його на посипаній борошном поверхні та вирізати сердечка. Викласти печиво на застелене пергаментом деко. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 15-20 хвилин.

Швидкі слойки

Фото: homemademenus.com

Ще один простий і дуже швидкий рецепт. Якщо ви купите вже готове листкове тісто, то на приготування цього десерту ви витратите максимум 20 хвилин. Начинка може бути з будь-якими свіжими ягодами або фруктами. Замість полуниці підійдуть яблука, груші, сливи, свіжа малина або лохина тощо.

Знадобиться:

листкове тісто — 300 г

крем-сир — 150 г

свіжі ягоди або фрукти

яйце — 1 шт.

Як готувати

Тісто розморозити, трошки розкачати (але не тонко). Вирізати серця формою або ножем. На кожному серці зробити надріз по контуру, відступаючи пару сантиметрів від краю. На серединку викласти крем-сир, не заступаючи за надрізаний край. Краще за все це робити за допомогою кондитерського мішка. На крем-сир викласти ягоди або шматочки фруктів. Краї слойок змазати збитим яйцем. Викласти слойки на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Випікати слойки приблизно 10 хвилин, або поки краї слойок не піднімуться і не стануть золотавого кольору.

Капкейки Червоний оксамит

Фото: jessicainthekitchen.com

Не у формі сердечок, проте дуже святкового червоного кольору — ці капкейки чудово смакують як під келих улюбленого вина, так і під чашку чаю або какао після романтичної вечері .

Для тіста:

борошно — 200 г

какао-порошок — 10 г

цукор — 150 г

розпушувач — 5 г

олія — 90 г

яйця — 70 г

кефір 1% — 150 г

червоний харчовий барвник

Для крему:

цукрова пудра — 150 г

вершкове масло 82% — 180 г

вершковий сир — 450 г

екстракт ванілі — 10 г

Як готувати

В мисці змішати всі сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор і розпушувач. В окремій мисці змішати рідкі інгредієнти: олію, яйця та кефір. Туди ж додати харчовий барвник — додавайте потроху стільки, аби колір вас задовольнив. Збити рідкі інгредієнти блендером або міксером, щоб все добре поєдналося. Додати сухі інгредієнти до рідкої суміші: всипаємо одразу все і добре перемішуємо лопаткою до однорідності. У форму для кексів вставити паперові формочки, розкласти в них тісто так, щоб воно займало 2/3 паперової формочки. Випікати в духовці, розігрітій до 175 градусів, режим верх-низ. Головне не пересушити капкейки, тому після 10-12 хвилин почніть перевіряти їх щохвилини. Просто натискайте на них зверху пальцем, якщо вони трохи пружні, значить тісто запеклося і готове. Для крему холодне вершкове масло порізати великими кубиками, додати цукрову пудру та екстракт ванілі. Збийте все міксером до стану гладкої пасти. Це станеться не одразу, але продовжуйте збивати, поки маса не стане однорідною. Після цього додати крем-сир і знову збити до однорідності. Готовий крем перекласти в кондитерський мішок і відсадити шапочки на капкейки.

Мінічизкейки

Фото: getcakerecipes.online

І ще один мімімішний десерт до Дня закоханих. Хоча, на наш погляд, він доречний не лише 14 лютого. Для приготування таких мінічизкейків знадобляться формочки у вигляді сердець — це можуть або металеві форми, або силіконові молди для випічки кексів.

Для тіста:

пісочне печиво — 150 г

вершкове масло — 75 г

Сирний мус:

крем-сир — 250 г

жирна сметана — 550 г

цукор — 150 г

ванільний цукор — 10 г

желатин — 10 г

холодна вода — 50 г

Полуничне конфі:

заморожена полуниця — 250 г

цукор — 30 г

крохмаль — 1 ч. л.

желатин — 7 г

вода — 40 г

Як готувати