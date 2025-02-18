10 веганських страв української кухні

Українська кухня — це не лише сало, шкварки й запечена буженина. Серед страв національної кухні є чимало пісних, тобто абсолютно веганських страв.

Пісні або ж веганські страви не містять інгредієнтів тваринного походження. Отже, люди, які дотримуються посту або веганської дієти, не вживають яйця, сметану, вершкове масло, молоко або йогурт.

Пропонуємо вам десять традиційних українських страв, які можна приготувати без продуктів тваринного походження.

Млинці

Фото: sweetlycakes.com

Знадобиться:

борошно — 200 г

цукор — 1 ст. л.

сіль — 0.5 ч. л.

олія — 2 ст. л.

вода — 500 мл

Як готувати

У 200 г борошна всипте 1 ст.л. цукру, ½ ч.л. солі, влийте 2 ст.л олії та 250 мл води кімнатної температури. Ретельно перемішайте інгредієнти, щоб не було грудочок. Влийте в тісту решту 250 мл води та знову гарно розмішайте тісто, воно має бути досить рідким. Лишіть його відпочити на 15 хвилин. Розігрійте пательню та починайте смажити млинці, виливаючи тісто черпаком і гарно розподіляючи по всій поверхні. Смажте млинці по 2 хвилини з кожного боку до румʼяності на вогні вище середнього.

Яблучні оладки

Фото: vikalinka.com

Знадобиться:

тепла вода — 400 мл

сухі дріжджі — 1 упаковка

цукор — 6 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

ванілін — 1 упаковка

олія — 70 мл

борошно — 2,5 склянки

яблуко — 1 шт.

мед, варення — для подачі

Як готувати

У глибоку миску налити теплу воду та висипати дріжджі. Перемішати. Потім додати цукор, сіль, ванілін. Все добре вимішати. Дати постояти буквально хвилину. Додати 2 столові ложки соняшникової олії і так само добре перемішати. Решта олії піде на смаження. Потім почати поступово вводити просіяне борошно. Вимішувати тісто до стану дуже густої сметани. Воно вийде тягучим і в'язким. Відставити вбік. Помити яблуко. Почистити й видалити серединку. Нарізати кубиками або натерти на тертку. Додати яблука до тіста і перемішати. Накрити посудину рушником і дати настоятися 15-20 хвилин. Коли тісто збільшиться в об’ємі, тісто не можна перемішувати! Набирати мокрою ложкою та викладати на розігріту й змащену олією сковорідку. Смажити до рум'яної скоринки з кожного боку. Подавати з медом або улюбленим варенням.

Голубці з грибами

Фото: laurenslatest.com

Знадобиться:

капуста велика — 1 шт.

печериці — 500 г

рис — 150 г

морква — 2 шт.

олія — 4 ст. л.

білі гриби сушені — 5-6 шт.

томати у власному соку — 500 мл,

січений кріп — 3 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Цибулю і моркву почистити, дрібно нарізати. Гриби теж подрібнити. На сковороді нагріти олію, покласти в неї частину нарізаної цибулі, гриби і моркву. Смажити 7-8 хвилин, помішуючи. Овочі перекласти в миску, а соус, що виділився під час смаження овочів, залишити на сковороді. На сковороді, де смажилися гриби, розігріти олію, викласти залишок цибулі та обсмажити трохи, до прозорості. Додати в цибулю невеликі шматочки помідорів, консервовані у власному соку, без шкірки, але з рідиною. Довести до кипіння, додати сіль і перець до смаку. Якщо томати надто кислі, можна збалансувати смак цукром. У велику миску покласти рис і сухі гриби, залити окропом так, щоб вона добре вкривала все. Накрити миску зверху тарілкою, дати настоятися. Рис має увібрати воду і стати наполовину готовим. Наколоти на вилку капусту, опустити її в киплячу злегка підсолену воду та поступово відділяти пропарене листя від качана. Розібрати весь качан на окремі листи, вирізавши основу качана. До обсмажених грибів додати запарений рис і сушені гриби. Додати кріп, сіль, перець і все добре перемішати. Начинку викласти на капустяне листя, акуратно згорнути їх рулетиками. Голубці скласти в форму для запікання. Залити голубці томатною підливкою. Форму закрити фольгою та запікати в духовці протягом години за температури до 190 градусів.

Пісний борщ

Фото: foreignfork.com

Знадобиться:

вода — 1,5 л.

суха квасоля — 100 г

буряк — 1 шт.

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

капуста — 200 г

картопля — 3-4 шт.

помідор — 2-3 шт.

болгарський перець — 1 шт.

оцет або лимонний сік — 1 ст. л.

лавровий лист — 2 шт.

духмяний перець горошком — 3-4 шт.

олія — для смаження

сіль, перець, цукор — на смак

часник, зелень — для подачі

Як готувати

Квасолю попередньо замочити на ніч. Зранку злити воду, перекласти в каструлю, додати 1,5 л води і поставити варитися. Підготувати всі овочі. Почистити моркву, буряк і цибулю. З перця видалити хвост і кісточки. Буряк і моркву нарізати соломкою або натерти на великій тертці. Цибулю порізати дрібними кубиками. Капусту помити й нашинкувати тонкими смужками. Помідори подрібнити: дрібно порізати, перебити блендером чи м’ясорубкою або натерти на тертушці. Перець нарізати соломкою. Розігріти сковорідку. Влити олію, додати цибулю, обсмажити до прозорості. Потім додати моркву і смажити, помішуючи, 3-4 хвилини. Додати солодкий перець і смажити ще пару хвилин. Додати буряк, перемішати і смажити пару хвилин. Потім додати подрібнені томати, сіль, цукор і оцет чи лимонний сік — це необхідно, щоб буряк зберіг свій яскравий колір у борщі. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати до готовності. Коли квасоля буде готова, додати в каструлю ще води, а також всипати капусту та чищену й порізану кубиками картоплю. Варити 15 хвилин або до готовності картоплі. Потім додати в каструлю засмажку і довести до кипіння. Варити 5 хвилин. Потім скуштувати на смак і відрегулювати кількість усіх спецій. Вимкнути вогонь і дати борщу настоятися мінімум 30 хвилин. Подаємо гарячим з часником і зеленню.

Пампушки

Фото: ifoodreal.com

Для тіста:

вода — 250 мл

сухі дріжджі — 8 г (або 24 г живих)

сіль — 1 ч.л.

цукор — 1 ст. л

соняшникова олія — 50 г

борошно — 450 г

Для часникової поливки:

духмяна соняшникова олія — 5 ст. л.

часник — 5 великих зубчиків

свіжий кріп — 1/2 пучки

сіль — на смак

Як готувати

Воду змішати з дріжджами, додати сіль, цукор та олію. Перемішати все вінчиком. Додати борошно та замісити тісто. Довго вимішувати не треба, достатньо пари хвилин, аби всі інгредієнти добре зʼєдналися й тісто стало однорідним. Тісто покласти у велику миску або каструлю. Накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити за кімнатної температури на 2 години. Після того, як тісто підніметься, можна формувати пампушки. Тісто обім'яти руками та викласти на присипаний борошном стіл. Розділити його на 12 рівних частин. Бажано робити це за допомоги кухонних вагів, так пампушки вийдуть однаковими за вагою і розміром, а отже й однаково пропечуться. З кожної частини тіста сформувати кульку. Викласти пампушки в застелену пергаментом форму. Накрити рушником та залишити за кімнатної температури на 30-40 хвилин. Потім поставити в нагріту до 180 градусів духовку та випікати 20-30 хвилин. Точний час залежить від особливостей вашої духовки. Готовність пампушок перевірити за допомоги зубочистки: встромити її у тісто та дістати, якщо вона суха, булочки готові. Поки пампушки випікаються, приготувати часникову поливку. Часник почистити і пропустити через часникочавку. Скласти в миску, додати дрібно січений кріп, сіль та олію. Перемішати. Отриманою поливкою одразу полити пампушки, щойно ви дістанете їх з духовки.

Грибна юшка

Фото: polishfeast.com

Знадобиться:

гриби — 400 г

ріпчаста цибуля — 2 шт.

велика морква — 1 шт.

картопля — 2-3 шт.

вода — 3 л

олія — для смаження

часник — 3 зубчики

сіль, перець — на смак

зелень — для подачі

Як готувати

Моркву й цибулю почистити, подрібнити: цибулю дрібним кубиком, моркву натерти на тертці або порізати кубиками чи кружальцями. Обсмажити в олії до м'якості. Гриби почистити й порізати. Якщо гриби маленького розміру, можна розрізати навпіл, якщо великі, то порізати соломкою або кубиками. Викласти на другу сковорідку, посолити, поперчити та обсмажити до золотавого кольору. Картоплю почистити й порізати великими кубиками. Скласти в каструлю, залити водою. Додати засмажку та гриби. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму та варити 15-20 хвилин до готовності картоплі. Скуштувати на смак, відрегулювати кількістю солі й перцю. Перемішати, проварити все разом хвилину-дві. Подавати з дрібно січеною свіжою зеленню.

Гомбовці

Фото: bezbez.pl

Знадобиться:

борошно — 1 склянка

картопля — 1 кг

полуниці — для начинки

цукор — 1 ст. л. + для подачі

сода — на кінчику ножа

мигдалеві пластівці — для подачі

кокосова стружка — для подачі

улюблені горішки — для подачі

Як готувати

Картоплю відварити в кожушках, дати вистигнути й почистити від шкірки. Потерти на дрібній тертушці. Додати в картоплю борошно, цукор і соду. Добре вимішати. Відірвати шматочок тіста, викласти на присипану борошном поверхню та розкачати у невеликий коржик. Усередину коржика викласти цілу або половинку полуниці. Скачати кульку. Повторити, поки тісто не скінчиться. Відварити гомбовці в киплячій воді — каструля має бути великою, аби для гомбовців було багато місця. Після того як гомбовці спливуть на поверхню, вони готові. Під час подачі присипаємо цукром, кокосовою стружкою та мигдальними пластівцями та улюбленими подрібненими горішками.

Картопляники

Фото: smakinatalerzu.pl

Знадобиться:

картопля — 700 г

квашена капуста — 300 г

крохмаль — 2 ст. л.

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

панірувальні сухарі

Як готувати

Картоплю відварити в кожушках, дати вистигнути й почистити від шкірки. Попустити через м'ясорубку або потерти на дрібній тертушці. Квашену капусту добре відтиснути від рідини (капуста має бути максимально сухою). Додати в миску з картоплею. Добре вимішати. Додати крохмаль, сіль і перець, знову добре вимішати. Сформувати котлетки круглої або овальної форми, обкачати їх у панірувальних сухарях. Викладати на добре розпечене та змащену олією пательню. Смажити на великому вогні до золотавої скоринки з обох боків — це буквально по хвилині, бо котлетки по факту вже готові, треба лише, щоб вони схопилися скоринкою.

Тушкована капуста

Фото: allweeat.com

Знадобиться:

велика біла капуста — 1 шт.

ріпчаста цибуля — 2 шт.

морква — 2 шт.

сіль, перець — на смак

лавровий лист — 2-3 шт.

олія — для смаження

томатний сік — 1 склянка

Як готувати

Моркву та цибулю почистити. Цибулю порізати дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці. Викласти у велику глибоку пательню та обсмажити в олії до м'якості. Капусту тонко нашаткувати, додати на пательню до цибулі з морквою. Посолити, поперчити, додати лаврові листочки. Залити томатним соком (або можна 2 ст. л. томатної пасти розвести у склянці води), довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати 30-40 хвилин, періодично помішуючи.

Вареники

Фото: Unsplash/Victoria Shes

Знадобиться:

борошно — 500 г

вода — 250 мл

олія — 2 ст. л. + для смаження

сіль, перець — на смак

картопля — 300 г (для начинки)

ріпчаста цибуля — 3 шт. (для подачі)

Як готувати:

Борошно просіяти, додати в нього олію та щіпку солі, перемішати. Поступово додавати воду, замішуючи круте тісто. Коли тісто стане гладким і однорідним, накрити його плівкою та залишити за кімнатної температури десь на годину. Картоплю помити й почистити, порізати кубиками та відварити до м’якості. Коли буде готова, розім’яти її товкачкою з додаванням з солі та перцю. Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, обсмажити в олії до прозорості. Готове тісто розкачати на присипаній борошном робочій поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки або спеціальної круглої форми. На кожне кружальце викласти чайну ложку картопляного пюре. Сформувати вареники, защипати краї. Викладати в киплячу, трошки підсолену воду й варити, доки вареники не спливуть на поверхню. Подавати зі смаженою цибулею. На бажання вареники можна додатково полити духмяною олією.

Рецепт цього пісного тіста на вареники — універсальний, в нього можна покласти будь-яку начинку: тушковану капусту, смажені гриби, мікс картоплі з грибами або свіжі ягоди.