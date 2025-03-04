Що готувати в березні: 5 рецептів з сезонними продуктами

Зустрічаємо весну смачно: зі смаженими артишоками, куркою з пекінською капустою, крем-супо із синьої капусти, ароматною грибною підливою та турецькими коржиками гьозлеме — якщо ви бодай раз були в Туреччині, ви мали бачити, як їх готують жіночки, які вмостилися по-турецьки й розкочують тісто на маленьких столиках, а потім загортають у тоненькі коржики начинку з картоплі, сиру, шпинату або м'яса та смажать на великій пласкі пательні.

Черемша

У березні стартує сезон черемші, яку називають весняним суперфудом. Ця пікантна зелень з яскравим часниковим запахом і смаком багата рослинним білком, корисними амінокислотами, різними вітамінами, важливими для організму. Зокрема, в 100 грамах рослини міститься близько 100 мг вітаміну С.

Але хочемо зазначити, черемшу занесено до Червоної книги України, тому збирати її в лісах категорично заборонено.

Черемша, яку продають милі бабуськи на стихійних ринках, зазвичай зібрана нелегально. Хоча хтозна — можливо, вони вирощують ароматну зелень у себе на підвіконні чи на городі біля дому. Радимо уточнювати цей момент перед купівлею, інакше стане співучасником злочину. Або ж радимо вирощувати дикий часник власноруч — насіння черемші продається у вільному доступі.

Пропонуємо приготувати турецькі коржики гьозлеме з начинкою із черемші й сиру.

Фото: thescranline.com

Гьозлеме з черемшею і сиром

Для тіста:

борошно – 3 склянки

тепла вода – 1 склянка

сіль – 1 ч. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

Для начинки:

фета чи бринза – 200 г

черемша – 100 г

шпинат – 100 г

зелена цибуля – 3-4 стебла

сіль, перець – на смак

вершкове масло або олія – для змащування

Як готувати

Замісити тісто. В глибоку миску всипати борошно та сіль. Додати оливкову олію та поступово влити теплу воду, вимішуючи тісто. Вимішувати до однорідної еластичної маси приблизно 5-7 хвилин. Накрити рушником та залишити на 30 хвилин. Тим часом приготувати начинку. Шпинат і черемшу порізати, обсмажити на сухій сковороді пару хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Потім додати дрібно нашатковану зелену цибулю. Сир розкришити та змішати із зеленню. Додати сіль і перець на смак, добре перемішати. Тісто обім'яти, поділити на 4-6 частин. Розкачати кожну частину в дуже тонкий корж (приблизно 1-2 мм). Викласти начинку на одну половину тіста, накрити другою половиною, сформувавши півмісяць, і защипати краї. Розігріти сковороду без олії. Викласти гьозлеме та обсмажити на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Готові коржі змастити вершковим масло або олією. Подавати одразу, поки гарячі.

Пекінська капуста

У березні також можна ще знайти пекінську капусту, яка вже завершує свій сезон. Якщо побачите десь, сміливо беріть, адже її можна використовувати в різноманітних стравах: салатах, супах, рагу або як начинку для булочок чи пирогів. Найочевидніший рецепт з пекінською капустою — це, звісна річ, корейське кімчі (покроковий рецепт приготування кімчі дивіться тут ), проте ми сьогодні пропонуємо потішити себе й рідних іншою стравою — смаженою пекінською капустою з куркою.

Фото: iheartumami.com

Смажена пекінська капуста з куркою

Знадобиться:

куряче філе – 2 шт.

соєвий соус – 1 ст. л.

крохмаль (кукурудзяний або картопляний) – 1 ч. л.

сода – 1/2 ч. л.

сіль – 1/4 ч. л.

олія – 2 ст. л.

часник – 3 зубчики (дрібно нарізати)

імбир – 1 ч. л. (натерти або нарізати соломкою)

зелена цибуля – 4 стебла (білі частини для смаження, зелені – для подачі)

гриби (печериці або шиїтаке) – 150 г (нарізати)

пекінська капуста – пів качана (нарізати, стебла окремо від листя)

соєвий соус – 2 ст. л.

кунжутна олія – 1 ч. л.

вода або курячий бульйон – 2 ст. л.

Приготування:

Нарізати курку тонкими скибочками, змішати з соєвим соусом, крохмалем, содою та сіллю. Залишити на 10-15 хвилин. Розігріти глибоку сковороду, додати 1 ст. л. олії. Обсмажити курку на великому вогні до золотистого кольору (3-4 хвилини). Перекласти на тарілку. В ту ж саму сковорідку додати ще 1 ст. л. олії. Швидко обсмажити часник, імбир і білі частини цибулі (приблизно 30 секунд). Додати капусту, посолити, смажити 2 хвилини. Потім додати гриби, листя капусти та трохи бульйону. Тушкувати 2-3 хвилини. Повернути курку в сковороду, додати соєвий соус, перемішати та прогріти ще хвилину. Зняти з вогню, збризнути кунжутною олією, посипати зеленою цибулею.

Артишоки

Артишоки в березні розпочинають свій сезон, тож якщо десь побачите, сміливо беріть ці квітки. Їх можна готувати різними способами: запікати, варити, смажити, маринувати, готувати на парі. Їх можна використовувати в салатах, пастах, супах або як гарнір чи самостійну закуску під келих улюбленого вина. Ділимося рецептом саме такої закуски.

Фото: kitchen-by-the-sea.com

Смажені артишоки

Знадобиться:

артишоки – 3 шт.

лимон – 1 шт.

оливкова олія – 5-6 ст. л. + для смаження

часник – 1 великий зубчик

петрушка – 3 гілочки

сіль – на смак

Як готувати

У великій каструлі закип’ятити підсолену воду. Артишоки помити, трошки зрізати ніжку, покласти в окріп і варити 20-30 хвилин. Поки артишоки варяться, приготувати соус для них. З лимона натерти цедру, скласти в невелику миску. Додати оливкову олію та пару столових ложок лимонного соку. Також додати пропущений через прес часник і подрібнену петрушку. Добре все перемішати. Перевірити артишоки на готовність. Дістати одну квітку з окропу, підчепити листочок виделкою всередині. Якщо листя виходить легко та м’яко, артишок готовий. Дістати артишоки з води, підсушити паперовими рушниками. Трошки остудити та розрізати навпіл. Викласти на розігріту сковорідку, добре змащену олією, та смажити на великому вогні до яскравих підпалин з обох боків. Гарячі артишоки викласти на тарілку й одразу подавати. Їсти, вмочуючи в соус.

Синя капуста

Сезон синьої (або, як її ще називають, червоної) капусти добігає кінця, радимо встигнути приготувати з неї щось смачненьке. Наприклад, можна зробити смачний салат, змішавши тонко нарізану капусту з яблуками, морквою, горіхами та заправити оливковою олією з лимонним соком. Також синя капуста чудово підходить для приготування запечених овочів з часником і спеціями, а також для додавання в різноманітні овочеві супи та рагу. Ми ж пропонуємо вам рецепт крем-супу із синьої капусти — дуже смачну, яскраву та інстаграмно-прекрасну страву.

Фото: loveandoliveoil.com

Крем-суп із синьої капусти

Знадобиться:

синя капуста – 400 г

картопля – 1 шт. (середня)

цибуля – 1 шт.

часник – 2 зубчики

олія – 1 ст. л.

овочевий або курячий бульйон – 700 мл

вершки 10-20% – 100 мл

сіль, перець – на смак

мускатний горіх – дрібка

лавровий лист – 1 шт.

зелень (петрушка чи кріп) – для подачі

Як готувати

Синю капусту нарізати тонкими смужками. Картоплю, цибулю й часник очистити і нарізати дрібними шматочками. У великій каструлі розігріти олію. Додати цибулю, смажити 4-5 хвилин до м’якості. Додати часник і смажити ще 1 хвилину. Додати капусту і картоплю, залити бульйоном. Додати лавровий лист і варити на середньому вогні 20-25 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Зняти суп з вогню, витягти лавровий лист. Подрібнити все блендером до однорідної консистенції. Додати вершки, мускатний горіх, сіль і перець. Перемішати, поставити на маленький вогонь і прогріти суп ще пару хвилини.

Гливи

Взагалі-то гливи з'являються наприкінці серпня та зникають лише ближче до зими. Проте як і печериці, їх навчилися вирощувати цілий рік, тож знайти їх у березні в супермаркетах не є проблемою. Пропонуємо приготувати гливи у вершковому соусі — соус-підливу, яка чудово підійде до картопляного пюре, пасти або рису (як звичайного, так і рису з цвітної капусти ). Також цю підливу можна подати просто зі свіжим духмяним хлібом, яким вимочувати соус зі сковорідки.

Фото: giverecipe.com

Вершково-грибна підлива з гливами

Знадобиться:

гливи – 300 г

вершкове масло – 1 ст. л.

оливкова олія – 1 ст. л.

цибуля – 1 шт. (дрібно порізати)

часник – 2 зубчики (дрібно порізати)

вершки – 200 мл

біле сухе вино – 50 мл

сіль, перець – на смак

мускатний горіх – дрібка

петрушка – для подачі

Як готувати