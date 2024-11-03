Що готувати в листопаді: 7 рецептів із сезонних продуктів
Кінець осені не тішить таким розмаїттям овочів, фруктів і ягід, як, приміром, червень або липень, однак це не означає, що сезонних продуктів на ринках зараз немає. З яблук, грушок і коренеплодів, які доступні цією пори року, можна приготувати безліч смачних страв.
Крім того, в листопаді все також несеться сезон гарбузів. Обов'язково використовуйте цей овоч по максимуму, готуйте італійську пасту з гарбузом і ніжне кремове ризото, смачні десерти до чаю і кави, гарбузове лате, а також смачні супи, салати і закуски.
Яблука
З фруктів у листопаді доступні яблука — різних кольорів і сортів, кисленькі й солодкі на смак. Їх можна їсти просто так, додавати їх у салати запікати з ними птицю та пекти з ними пироги. Можна приготувати смачний яблучний чай зі спеціями, а можна зробити карамелізовані яблука. Це універсальна страва, яку можна їсти як самостійний десерт, а можна подавати до вівсянки чи солодких тостів на сніданок, готувати з ними пироги, а також подавати їх до солоних страв — наприклад, до смаженої печінки або запеченої свинини.
Карамелізовані яблука
Знадобиться:
- великі яблука — 2 шт.
- цукор — 3 ст. л.
- вершкове масло — 3 ст. л.
- кориця — на бажання
- лимон — половинка
Як готувати:
- Яблука помити, розрізати навпіл, видалити серцевину. Розрізати кожну половинку на 2 скибки, кожну з яких потім — ще на дві.
- У великі пательні розтопити вершкове масло, коли воно розтане, викласти шматочки яблук і посипати цукром. На цьому етапі можна додати паличку кориці або посипати яблука меленою корицею.
- Тримайте яблука на повільному вогні протягом 5-10 хвилин, регулярно перегортаючи яблука. Вони мають стати засмаглими, а соус на сковороді — світло-коричневим.
- Готові яблука дістати зі сковороди, сковорідку деглазувати лимонним соком: вичавити сік із половинки лимона на карамель, що залишилася на сковорідці, перемішати і полити отриманим соусом яблука. Подавати карамелізовані яблука можна як гарячими, так теплими або холодними.
Груші
Груші — теж дуже осінні фрукти. Їхній сезон стартує у серпні-вересні і триває до грудня, тому листопад — остання можливість поласувати ними. Приготуйте смачний коктейль грушевий фізз за нашим простим покроковим рецептом, а до нього — смачну закуску із груші, прошуто і м'якого сиру. Італійське прошуто можна замінити іспанським хамоном або закарпатським шовдарем. А от сир підійде майже будь-який, беріть бринзу, фету, моцарелу, брі, блакитний або козячий, буде смачно в будь-якому випадку.
Груша з прошуто
Знадобиться:
- груша — 1 шт.
- прошуто або хамон — 100 г
- сир бурата — 1 шт.
- зелений базилік — 2 гілочки
- лимонна цедра — 0.5 ч. л.
- сіль, перець, олія — на смак
Як готувати:
- Грушу помити, витерти насухо. нарізати тоненькими скибочками.
- Викласти на пласку таріль, зверху розкласти шматочки хамону та листочки базиліка.
- Бурату розрізати навпіл, а потім — на невеликі шматочки. Можна не різати, а розірвати сир руками. Викласти сир на грушу з хамоном.
- Посипати лимонною цедрою, посолити, поперчити і скропити олією.
Морква
Морква — справжній суперфуд холодної пори року. Попри те, що вона містить безліч вітамінів, вона ще й абсолютна універсальна, адже з нею можна готувати як солодкі, так і солоні страви, додавати її в салати, супи й запіканки, а також пекти з нею кекси, пироги і млинці. Ми пропонуємо приготувати салат з морквою, який свого часу добряче завірусився в соцмережах завдяки своїй простоті та пікантності.
Азійський салат з морквою
Знадобиться:
- велика морква — 2 шт.
- кінза — 3 гілочки
- соєвий соус — 1 ч. л.
- рисовий оцет — 1 ч. л.
- кунжутна олія — 2 ст. л.
- насіння кунжуту — для подачі
Як готувати:
- Моркву помити, почистити і нарізати овочечисткою тонкими пластинками.
- Кінзу дрібно нашаткувати. Скласти моркву з кінзою в миску.
- У склянці змішати олію, оцет і соєвий соус. Отриманою заправкою полити моркву і добре перемішати.
- Посипати насінням кунжуту і подавати.
Цвітна капуста
Цвітна капуста — ще один важливий осінній овоч. Завдяки своєму нейтральному смаку і досить щільній структурі вона дозволяє робити з нею будь-які експерименти: варити її, запікати (як цілу голівку, так і шматочками), смажити, маринувати, додавати в салати й гарніри, готувати з нею супи, котлетки і запіканки. Вона може бути як основною стравою, так і гарніром. Ми пропонуємо вам приготувати “рис” із цвітної капусти — гарнір, який чудово доповнить смажену курку, запечену рибу або тушковану яловичину.
Рис із цвітної капусти
Знадобиться:
- олія — 1 ст. л.
- цвітна капуста — 1 шт. (середня)
- мелена куркума — 0.5 ч. л.
- мелений імбир — 1/4 ч. л.
- сушений часник — 0.5 ч. л.
- сушена цибуля — 0.5 ч. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Цвітну капусту помити й обсушити. Порізати однаковими шматочками, скласти суцвіття в кухонний комбайн чи блендер і подрібнити, доки цвітна капуста не стане маленькими шматочками розміром з рис. Також можна натерти цвітну капусту на тертушку.
- У пательні розігріти олію, додати рис із цвітної капусти, куркуму, імбир, сушену цибульку і часник. Посолити й поперчити, перемішати.
- Готувати 3-5 хвилин, помішуючи. Цвітна капуста має стати трошки м’якою, але при цьому не кашоподібною.
Хрін
Корінь хрону — настільки гострий, що їсти його як самостійну страву просто неможливо. Тому його використовують як приправу до соусів і маринадів. Його додають у консервацію, а також готують із нього пікантний соус, який добре смакує з м’ясом, рибою, холодцем. Також з хріном готують настоянку, добре відому під назвою хріновуха. Як приготувати хріновуху, ми вам вже розповідали, детальний рецепт можна почитати тут.
Кремовий соус з хроном
Знадобиться:
- жирна сметана — 1 склянка
- тертий хрін — 3 ст. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- сіль — на смак
- зелена цибуля — 3 стебла
Як готувати:
- Корінь хрону помити й почистити, натерти на дрібній тертці стільки, щоб вийшло три столових ложки. Скласти в миску.
- Зелену цибулю дрібненько посікти ножем. Додати в миску з хріном.
- Додати сметану, лимонний сік і дрібку солі. Добре перемішати й скуштувати на смак. За необхідності додати ще солі.
- Перекласти в банку з щільною кришкою та поставити в холодильник мінімум на 2 години перед подачею.
Селера
Селера — ще один осінній суперфуд. Головна її принада полягає в тому, що вживати можна геть усі її частини. Корінь селери можна готувати так само як і картоплю — смажити, запікати, варити, додавати в супи, рагу і запіканки. Стебла селери часто використовують у салатах, вони відмінно поєднуються з різними овочами й фруктами, відтіняють смак м'яса та дуже добре “грають” у бульйонах. Листя селери також вживають в їжу, вони можуть бути інгредієнтом для супів, салатів, соусів або використовуватися для декоративних цілей.
З селерою ми пропонуємо сьогодні дві страви — дуже зелений салат з яблуком і стеблами селери, а також крем-суп із кореня селери.
Салат з яблуком і селерою
Знадобиться:
- стебла селери з листям — 3 шт.
- зелене яблуко — 1 шт.
- волоські горіхи — 3 ст. л.
- рідкий мед — 1 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- З селери обірвати листочки. Селеру і яблука помити, витерти насухо і нарізати соломкою. Скласти все в миску
- Волоські горіхи порізати ножем або розкачати качалкою. Додати в миску з яблуками і селерою.
- У склянці змішати мед, олію, дрібку солі й перцю. Отриманою заправкою полити салат.
Крем-суп із селери
Знадобиться:
- корінь селери — 500 г
- картопля — 500 г
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- бульйон — 1 л
- вершки — 1 склянка
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати:
- Цибулю почистити й дрібно нашаткувати. Викласти в каструлю з товстим дном і обсмажити в олії до м'якості.
- Поки цибуля смажиться, почистити картоплю й селеру. Порізати все однаковими кубиками і додати в каструлю, коли цибуля стане м'якою та прозорою. Посолити, поперчити, перемішати все і смажити, помішуючи, 2–3 хвилини на середньому вогні.
- Залити овочі бульйоном, рідина має покривати все на два пальці. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.
- Готовий суп перебити блендером до гладенької консистенції. Потім влити вершки і знову збити — вершків додати стільки, наскільки густий або рідкий суп ви хочете.
- Скуштувати на смак і за необхідності додати ще солі й перцю. Подавати гарячим.