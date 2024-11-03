Що готувати в листопаді: 7 рецептів із сезонних продуктів

Кінець осені не тішить таким розмаїттям овочів, фруктів і ягід, як, приміром, червень або липень, однак це не означає, що сезонних продуктів на ринках зараз немає. З яблук, грушок і коренеплодів, які доступні цією пори року, можна приготувати безліч смачних страв.

Крім того, в листопаді все також несеться сезон гарбузів. Обов'язково використовуйте цей овоч по максимуму, готуйте італійську пасту з гарбузом і ніжне кремове ризото , смачні десерти до чаю і кави, гарбузове лате , а також смачні супи, салати і закуски.

Яблука

З фруктів у листопаді доступні яблука — різних кольорів і сортів, кисленькі й солодкі на смак. Їх можна їсти просто так, додавати їх у салати запікати з ними птицю та пекти з ними пироги. Можна приготувати смачний яблучний чай зі спеціями, а можна зробити карамелізовані яблука. Це універсальна страва, яку можна їсти як самостійний десерт, а можна подавати до вівсянки чи солодких тостів на сніданок, готувати з ними пироги, а також подавати їх до солоних страв — наприклад, до смаженої печінки або запеченої свинини.

Карамелізовані яблука

Фото: bakinglikeachef.com

Знадобиться:

великі яблука — 2 шт.

цукор — 3 ст. л.

вершкове масло — 3 ст. л.

кориця — на бажання

лимон — половинка

Як готувати:

Яблука помити, розрізати навпіл, видалити серцевину. Розрізати кожну половинку на 2 скибки, кожну з яких потім — ще на дві. У великі пательні розтопити вершкове масло, коли воно розтане, викласти шматочки яблук і посипати цукром. На цьому етапі можна додати паличку кориці або посипати яблука меленою корицею. Тримайте яблука на повільному вогні протягом 5-10 хвилин, регулярно перегортаючи яблука. Вони мають стати засмаглими, а соус на сковороді — світло-коричневим. Готові яблука дістати зі сковороди, сковорідку деглазувати лимонним соком: вичавити сік із половинки лимона на карамель, що залишилася на сковорідці, перемішати і полити отриманим соусом яблука. Подавати карамелізовані яблука можна як гарячими, так теплими або холодними.

Груші

Груші — теж дуже осінні фрукти. Їхній сезон стартує у серпні-вересні і триває до грудня, тому листопад — остання можливість поласувати ними. Приготуйте смачний коктейль грушевий фізз за нашим простим покроковим рецептом , а до нього — смачну закуску із груші, прошуто і м'якого сиру. Італійське прошуто можна замінити іспанським хамоном або закарпатським шовдарем. А от сир підійде майже будь-який, беріть бринзу, фету, моцарелу, брі, блакитний або козячий, буде смачно в будь-якому випадку.

Груша з прошуто

Фото: Instagram/thehungryhobbit

Знадобиться:

груша — 1 шт.

прошуто або хамон — 100 г

сир бурата — 1 шт.

зелений базилік — 2 гілочки

лимонна цедра — 0.5 ч. л.

сіль, перець, олія — на смак

Як готувати:

Грушу помити, витерти насухо. нарізати тоненькими скибочками. Викласти на пласку таріль, зверху розкласти шматочки хамону та листочки базиліка. Бурату розрізати навпіл, а потім — на невеликі шматочки. Можна не різати, а розірвати сир руками. Викласти сир на грушу з хамоном. Посипати лимонною цедрою, посолити, поперчити і скропити олією.

Морква

Морква — справжній суперфуд холодної пори року. Попри те, що вона містить безліч вітамінів, вона ще й абсолютна універсальна, адже з нею можна готувати як солодкі, так і солоні страви, додавати її в салати, супи й запіканки, а також пекти з нею кекси, пироги і млинці. Ми пропонуємо приготувати салат з морквою, який свого часу добряче завірусився в соцмережах завдяки своїй простоті та пікантності.

Азійський салат з морквою

Фото: Instagram/plantbasedonabudget

Знадобиться:

велика морква — 2 шт.

кінза — 3 гілочки

соєвий соус — 1 ч. л.

рисовий оцет — 1 ч. л.

кунжутна олія — 2 ст. л.

насіння кунжуту — для подачі

Як готувати:

Моркву помити, почистити і нарізати овочечисткою тонкими пластинками. Кінзу дрібно нашаткувати. Скласти моркву з кінзою в миску. У склянці змішати олію, оцет і соєвий соус. Отриманою заправкою полити моркву і добре перемішати. Посипати насінням кунжуту і подавати.

Цвітна капуста

Цвітна капуста — ще один важливий осінній овоч. Завдяки своєму нейтральному смаку і досить щільній структурі вона дозволяє робити з нею будь-які експерименти: варити її, запікати ( як цілу голівку , так і шматочками), смажити, маринувати, додавати в салати й гарніри, готувати з нею супи, котлетки і запіканки. Вона може бути як основною стравою, так і гарніром. Ми пропонуємо вам приготувати “рис” із цвітної капусти — гарнір, який чудово доповнить смажену курку, запечену рибу або тушковану яловичину.

Рис із цвітної капусти

Фото: Іnstagram/potionsmy

Знадобиться:

олія — 1 ст. л.

цвітна капуста — 1 шт. (середня)

мелена куркума — 0.5 ч. л.

мелений імбир — 1/4 ч. л.

сушений часник — 0.5 ч. л.

сушена цибуля — 0.5 ч. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Цвітну капусту помити й обсушити. Порізати однаковими шматочками, скласти суцвіття в кухонний комбайн чи блендер і подрібнити, доки цвітна капуста не стане маленькими шматочками розміром з рис. Також можна натерти цвітну капусту на тертушку. У пательні розігріти олію, додати рис із цвітної капусти, куркуму, імбир, сушену цибульку і часник. Посолити й поперчити, перемішати. Готувати 3-5 хвилин, помішуючи. Цвітна капуста має стати трошки м’якою, але при цьому не кашоподібною.

Хрін

Корінь хрону — настільки гострий, що їсти його як самостійну страву просто неможливо. Тому його використовують як приправу до соусів і маринадів. Його додають у консервацію, а також готують із нього пікантний соус, який добре смакує з м’ясом, рибою, холодцем. Також з хріном готують настоянку, добре відому під назвою хріновуха. Як приготувати хріновуху, ми вам вже розповідали, детальний рецепт можна почитати тут .

Кремовий соус з хроном

Фото: grandbaby-cakes.com

Знадобиться:

жирна сметана — 1 склянка

тертий хрін — 3 ст. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

сіль — на смак

зелена цибуля — 3 стебла

Як готувати:

Корінь хрону помити й почистити, натерти на дрібній тертці стільки, щоб вийшло три столових ложки. Скласти в миску. Зелену цибулю дрібненько посікти ножем. Додати в миску з хріном. Додати сметану, лимонний сік і дрібку солі. Добре перемішати й скуштувати на смак. За необхідності додати ще солі. Перекласти в банку з щільною кришкою та поставити в холодильник мінімум на 2 години перед подачею.

Селера

Селера — ще один осінній суперфуд. Головна її принада полягає в тому, що вживати можна геть усі її частини. Корінь селери можна готувати так само як і картоплю — смажити, запікати, варити, додавати в супи, рагу і запіканки. Стебла селери часто використовують у салатах, вони відмінно поєднуються з різними овочами й фруктами, відтіняють смак м'яса та дуже добре “грають” у бульйонах. Листя селери також вживають в їжу, вони можуть бути інгредієнтом для супів, салатів, соусів або використовуватися для декоративних цілей.

З селерою ми пропонуємо сьогодні дві страви — дуже зелений салат з яблуком і стеблами селери, а також крем-суп із кореня селери.

Салат з яблуком і селерою

Фото: Іnstagram/deliciouseveryday

Знадобиться:

стебла селери з листям — 3 шт.

зелене яблуко — 1 шт.

волоські горіхи — 3 ст. л.

рідкий мед — 1 ст. л.

олія — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

З селери обірвати листочки. Селеру і яблука помити, витерти насухо і нарізати соломкою. Скласти все в миску Волоські горіхи порізати ножем або розкачати качалкою. Додати в миску з яблуками і селерою. У склянці змішати мед, олію, дрібку солі й перцю. Отриманою заправкою полити салат.

Крем-суп із селери

Фото: Іnstagram/errer.backdrops

Знадобиться:

корінь селери — 500 г

картопля — 500 г

ріпчаста цибуля — 1 шт.

бульйон — 1 л

вершки — 1 склянка

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати: