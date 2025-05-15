Що готувати зі спаржі: 6 свіжих ідей

Що приготувати зі спаржі? Загорнути її в слайси бекону та обсмажити на грилі або запекти в духовці? Так, це смачно, але банально. Бо шпараги — це нескінченне поле для експериментів, і обмежуватися однією лише цією стравою є гастрономічним злочином.

Пропонуємо вам 6 свіженьких поглядів на аспарагус. Ми зібрали смачні поєднання спаржі з буратою, полуницею, ньокі, лососем, куркою та халумі.

Раніше ми розповідали, як приготувати повноцінне меню на день на основі спаржі. А тут можна почитати про маленькі фермерські господарства, які займаються вирощуванням аспарагуса в умовах повномасштабної війни.

Спаржа + бурата

Фото: forkknifeswoon.com

Знадобиться:

бурата — 1 шт.

спаржа — 5-7 шт.

лимон — половинка

олія — 2 ст. л.

петрушка — 5 гілочок

сіль, перець — на смак

Як готувати

Бурату дістати з холодильника за годину-дві до приготування. Вона має бути кімнатної температури. Спаржу помити, витерти насухо паперовим рушником. Відламати жорсткі кінці. Опустити в киплячу підсолену воду на дві хвилини, потім перекласти в крижану воду — так спаржа збереже свій яскраво-зелений колір. З петрушки обірвати листочки й дрібно нашаткувати. З лимона натерти цедру й вичавити сік. Змішати з петрушкою, додати олію, сіль і перець. Викласти на тарілку бурату й спаржу, полити отриманим соусом.

Спаржа + полуниця

Фото: biancazapatka.com

Знадобиться:

аспарагус — 1 пучок

полуниця — 300 г

улюблений сир — 150 г

мікс салату — 2 жмені

горішки — на смак

сіль, перець — на смак

олія — для заправки

оцет або лимонний сік — для заправки

Як готувати

Спаржу помити, витерти насухо паперовим рушником. Відламати жорсткі кінці. Викласти на добре розпечену та змащену олією пательню, обсмажити на великому вогні до коричневих підпалин. Сир порізати кубиками. Полуницю помити й порізати на дві або чотири частини. Скласти все в глибоку миску, додати салатне листя, спаржу й горішки. Посолити, поперчити на смак, заправити салат олією та лимонним соком або оцтом. Перемішати й одразу подавати.

Спаржа + ньокі

Фото: nutmegnanny.com

Знадобиться:

кедрові горіхи (підсмажені) — 1/4 склянки

часник — 2 зубчики

сік 1/2 лимона

базилік свіжий — 1 великий пучок

тертий пармезан — 1/2 склянки

оливкова олія екстра вірджин — 1/3 склянки + 2 ст. л.

ньокі (сухі) — 450 г

спаржа — 1 пучок

Як готувати

Закип’ятити велику каструлю підсоленої води. Тримати на кипінні до моменту варіння ньокі. Приготувати соус песто. Покласти кедрові горіхи, часник і лимонний сік у чашу кухонного комбайна та подрібнити, зробивши приблизно 10 пульсацій. Додати листя базиліку і пармезан, ще раз подрібнити (приблизно 10 пульсацій). Потім влити 1/3 склянки оливкової олії, посолити і поперчити та перебити на повільній швидкості. Спаржу очистити від жорстких кінців, нарізати на шматочки по 2,5 см. Нагріти 2 ст. л. оливкової олії у великій сковорідці на середньому вогні та обсмажити спаржу 2-3 хвилини, поки аспарагус не стане хрустким і ніжним. Поки готується спаржа, зварити ньокі (на 2 хвилини менше, ніж указано на упаковці). Злити ньокі, попередньо зберігши 1/2 склянки води з-під варіння. Перекласти ньокі до спаржі на сковорідку. Додати песто і 1/4 склянки відкладеної води. Перемішати й прогріти 1 хвилину, поки соус трохи не загусне й рівномірно не покриє ньокі. Якщо соус надто густий — додати ще трошки води, в якій варилися ньокі. Посолити, поперчити і подати теплим, кімнатної температури або охолодженим.

Спаржа + лосось

Фото: wildgreensandsardines.com

Знадобиться:

спаржа — 1 пучок

яйця — 6 шт.

молоко — 2 ст. л.

копчений лосось — 100-150 г

кріп — 3 гілочки

зелена цибуля — 5 шт.

м’який сир — 4 ст. л.

сіль, перець — на смак

масло вершкове або олія — для смаження

Як готувати

Яйця збити з молоком у мисці. Додати шматочки лосося, дрібно січений кріп і зелену цибулю. Посолити і поперчити, добре перемішати. Розігріти сковорідку на середньому вогні. Додати 1 ст. л. масла або олії. Спаржу помити, відламати жорсткі кінці та нарізати на 3-4 частини. Викласти на пательню, посолити, поперчити. Обсмажити пару хвилин, аспарагус має залишатися хрумким. Влити яєчну суміш у сковорідку. Покласти зверху м'який сир — фета, бринза домашня, козячий типу шевр тощо. Готувати близько 5 хвилин на середньому вогні, поки краї не схопляться. Потім накрити кришкою й готувати ще 5-7 хвилин на повільному вогні, поки яйця не приготуються повністю. Обережно пройтися лопаткою по краях і викласти омлет на тарілку. Нарізати скибками та подати, посипавши свіжим кропом і зеленою цибулею.

Спаржа + курка

Фото: myfoodstory.com

Знадобиться:

олія — 1 ст. л.

імбир (дрібно нарізаний) — 1 ст. л.

часник — 3 зубчики (дрібно нарізані)

куряче філе — 3 шт.

спаржа — 1 пучок

сіль, перець — на смак

Для соусу:

соєвий соус — 2 ст. л.

солодкий чилі соус — 1 ст. л.

пластівці чилі — 1 ч. л.

цедра лимона

сік лимона — 1 ст. л.

мед — 1 ст. л.

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.

вода або бульйон з низьким вмістом солі — 1/2 склянки

кунжутна олія (підсмажена) — 1 ч. л.

Як готувати

Змішати всі інгредієнти для соусу в мисці та відставити. Розігріти олію в глибокій сковороді. Додати імбир і часник. Обсмажити 1–2 хвилини до появи аромату. Курку порізати невеличкими шматочками та викласти на пательню. Смажити на середньому вогні, помішуючи, близько 5 хвилин, поки не підрум’яниться з обох боків і не приготується всередині. Спаржу помити, витерти насухо, обрізати кінці. Розрізати на 3 частини та викласти на сковорідку. Смажити все разом ще 2-3 хвилини. Ще раз розмішати соус, аби крохмаль не осів, і влити його в сковорідку. Постійно помішувати, поки соус не закипить і не загусне. Протушкувати кілька хвилин, поки соус рівномірно не вкриє курку та спаржу з усіх боків. Додати кунжутну олію, перемішати. Перевірити смак та за необхідності додати сіль і перець. Зняти з вогню й одразу подавати.

Спаржа + халумі

Фото: mary-miso.ch

Знадобиться:

спаржа — 1 пучок

сир халумі — 250 г

Для соусу:

олія — 5 ст. л.

сушена журавлина — 3 ст. л.

м’ята — 3 гілочки

цедра 1/2 лимона

перець — на смак

Як готувати