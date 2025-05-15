Що готувати зі спаржі: 6 свіжих ідей
Що приготувати зі спаржі? Загорнути її в слайси бекону та обсмажити на грилі або запекти в духовці? Так, це смачно, але банально. Бо шпараги — це нескінченне поле для експериментів, і обмежуватися однією лише цією стравою є гастрономічним злочином.
Пропонуємо вам 6 свіженьких поглядів на аспарагус. Ми зібрали смачні поєднання спаржі з буратою, полуницею, ньокі, лососем, куркою та халумі.
Раніше ми розповідали, як приготувати повноцінне меню на день на основі спаржі. А тут можна почитати про маленькі фермерські господарства, які займаються вирощуванням аспарагуса в умовах повномасштабної війни.
Спаржа + бурата
Знадобиться:
- бурата — 1 шт.
- спаржа — 5-7 шт.
- лимон — половинка
- олія — 2 ст. л.
- петрушка — 5 гілочок
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Бурату дістати з холодильника за годину-дві до приготування. Вона має бути кімнатної температури.
- Спаржу помити, витерти насухо паперовим рушником. Відламати жорсткі кінці. Опустити в киплячу підсолену воду на дві хвилини, потім перекласти в крижану воду — так спаржа збереже свій яскраво-зелений колір.
- З петрушки обірвати листочки й дрібно нашаткувати.
- З лимона натерти цедру й вичавити сік. Змішати з петрушкою, додати олію, сіль і перець.
- Викласти на тарілку бурату й спаржу, полити отриманим соусом.
Спаржа + полуниця
Знадобиться:
- аспарагус — 1 пучок
- полуниця — 300 г
- улюблений сир — 150 г
- мікс салату — 2 жмені
- горішки — на смак
- сіль, перець — на смак
- олія — для заправки
- оцет або лимонний сік — для заправки
Як готувати
- Спаржу помити, витерти насухо паперовим рушником. Відламати жорсткі кінці. Викласти на добре розпечену та змащену олією пательню, обсмажити на великому вогні до коричневих підпалин.
- Сир порізати кубиками. Полуницю помити й порізати на дві або чотири частини. Скласти все в глибоку миску, додати салатне листя, спаржу й горішки.
- Посолити, поперчити на смак, заправити салат олією та лимонним соком або оцтом. Перемішати й одразу подавати.
Спаржа + ньокі
Знадобиться:
- кедрові горіхи (підсмажені) — 1/4 склянки
- часник — 2 зубчики
- сік 1/2 лимона
- базилік свіжий — 1 великий пучок
- тертий пармезан — 1/2 склянки
- оливкова олія екстра вірджин — 1/3 склянки + 2 ст. л.
- ньокі (сухі) — 450 г
- спаржа — 1 пучок
Як готувати
- Закип’ятити велику каструлю підсоленої води. Тримати на кипінні до моменту варіння ньокі.
- Приготувати соус песто. Покласти кедрові горіхи, часник і лимонний сік у чашу кухонного комбайна та подрібнити, зробивши приблизно 10 пульсацій. Додати листя базиліку і пармезан, ще раз подрібнити (приблизно 10 пульсацій). Потім влити 1/3 склянки оливкової олії, посолити і поперчити та перебити на повільній швидкості.
- Спаржу очистити від жорстких кінців, нарізати на шматочки по 2,5 см. Нагріти 2 ст. л. оливкової олії у великій сковорідці на середньому вогні та обсмажити спаржу 2-3 хвилини, поки аспарагус не стане хрустким і ніжним.
- Поки готується спаржа, зварити ньокі (на 2 хвилини менше, ніж указано на упаковці). Злити ньокі, попередньо зберігши 1/2 склянки води з-під варіння.
- Перекласти ньокі до спаржі на сковорідку. Додати песто і 1/4 склянки відкладеної води. Перемішати й прогріти 1 хвилину, поки соус трохи не загусне й рівномірно не покриє ньокі. Якщо соус надто густий — додати ще трошки води, в якій варилися ньокі.
- Посолити, поперчити і подати теплим, кімнатної температури або охолодженим.
Спаржа + лосось
Знадобиться:
- спаржа — 1 пучок
- яйця — 6 шт.
- молоко — 2 ст. л.
- копчений лосось — 100-150 г
- кріп — 3 гілочки
- зелена цибуля — 5 шт.
- м’який сир — 4 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- масло вершкове або олія — для смаження
Як готувати
- Яйця збити з молоком у мисці. Додати шматочки лосося, дрібно січений кріп і зелену цибулю. Посолити і поперчити, добре перемішати.
- Розігріти сковорідку на середньому вогні. Додати 1 ст. л. масла або олії.
- Спаржу помити, відламати жорсткі кінці та нарізати на 3-4 частини. Викласти на пательню, посолити, поперчити. Обсмажити пару хвилин, аспарагус має залишатися хрумким.
- Влити яєчну суміш у сковорідку. Покласти зверху м'який сир — фета, бринза домашня, козячий типу шевр тощо. Готувати близько 5 хвилин на середньому вогні, поки краї не схопляться. Потім накрити кришкою й готувати ще 5-7 хвилин на повільному вогні, поки яйця не приготуються повністю.
- Обережно пройтися лопаткою по краях і викласти омлет на тарілку. Нарізати скибками та подати, посипавши свіжим кропом і зеленою цибулею.
Спаржа + курка
Знадобиться:
- олія — 1 ст. л.
- імбир (дрібно нарізаний) — 1 ст. л.
- часник — 3 зубчики (дрібно нарізані)
- куряче філе — 3 шт.
- спаржа — 1 пучок
- сіль, перець — на смак
Для соусу:
- соєвий соус — 2 ст. л.
- солодкий чилі соус — 1 ст. л.
- пластівці чилі — 1 ч. л.
- цедра лимона
- сік лимона — 1 ст. л.
- мед — 1 ст. л.
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
- вода або бульйон з низьким вмістом солі — 1/2 склянки
- кунжутна олія (підсмажена) — 1 ч. л.
Як готувати
- Змішати всі інгредієнти для соусу в мисці та відставити.
- Розігріти олію в глибокій сковороді. Додати імбир і часник. Обсмажити 1–2 хвилини до появи аромату.
- Курку порізати невеличкими шматочками та викласти на пательню. Смажити на середньому вогні, помішуючи, близько 5 хвилин, поки не підрум’яниться з обох боків і не приготується всередині.
- Спаржу помити, витерти насухо, обрізати кінці. Розрізати на 3 частини та викласти на сковорідку. Смажити все разом ще 2-3 хвилини.
- Ще раз розмішати соус, аби крохмаль не осів, і влити його в сковорідку. Постійно помішувати, поки соус не закипить і не загусне.
- Протушкувати кілька хвилин, поки соус рівномірно не вкриє курку та спаржу з усіх боків.
- Додати кунжутну олію, перемішати. Перевірити смак та за необхідності додати сіль і перець. Зняти з вогню й одразу подавати.
Спаржа + халумі
Знадобиться:
- спаржа — 1 пучок
- сир халумі — 250 г
Для соусу:
- олія — 5 ст. л.
- сушена журавлина — 3 ст. л.
- м’ята — 3 гілочки
- цедра 1/2 лимона
- перець — на смак
Як готувати
- Відварити спаржу в підсоленій воді протягом 3 хвилин до стану аль денте. Після цього обдати холодною водою, відцідити й розрізати навпіл.
- Нарізати халумі шматочками завтовшки з палець. Нанизати спаржу й халумі по черзі на дерев’яні шпажки.
- З м'яти обірвати листочки, нарізати їх смужками. Журавлину дрібно посікти ножем. З лимона зняти цедру.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, додати перець на смак.
- Обсмажити шпажки на грилі або на сковорідці до рум’яної скоринки. Подати гарячими разом із соусом.