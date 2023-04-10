У Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну

У Полтаві знесуть пам’ятники Миколі Ватутіну, Олександру Пушкіну та Олексію Зигіну.

Відповідне рішення ухвалили 7 квітня під час сесії міськради, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що за демонтаж проголосували 26 депутатів із 28 присутніх.

Водночас міністр культури Олександр Ткаченко зауважив , що експертна рада при Мінкульті з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала знести пам’ятники цим російським діячам.

«Чекаємо рішення і по пам’ятникам, присвяченим Петру І», — зазначив Ткаченко.

Раніше ми писали, що погруддя російському письменнику Максиму Горькому приберуть із однойменного парку в Одесі.