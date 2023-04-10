У Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну

205
Ірина Маймур
share share

У Полтаві знесуть пам’ятники Миколі Ватутіну, Олександру Пушкіну та Олексію Зигіну.

Відповідне рішення ухвалили 7 квітня під час сесії міськради, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що за демонтаж проголосували 26 депутатів із 28 присутніх.

Водночас міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що експертна рада при Мінкульті з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала знести пам’ятники цим російським діячам.

«Чекаємо рішення і по пам’ятникам, присвяченим Петру І», — зазначив Ткаченко.

Раніше ми писали, що погруддя російському письменнику Максиму Горькому приберуть із однойменного парку в Одесі.

Фото: Tkachenko.UA, Batsv / Wikipedia

Опубліковано: 10 квітня 2023
демонтаж пам'ятник Ватутіну
share share
«ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві «ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція На Оболоні вночі вирубали 60 дерев: фото На Оболоні вночі вирубали 60 дерев: фото Радіопрограма про воєнний Київ здобула нагороду в США Радіопрограма про воєнний Київ здобула нагороду в США Дивіться список найкращих фільмів 21 століття за версією The Hollywood Reporter Дивіться список найкращих фільмів 21 століття за версією The Hollywood Reporter У Києві приберуть незаконну рекламу на декількох вулицях: де саме У Києві приберуть незаконну рекламу на декількох вулицях: де саме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.