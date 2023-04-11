У Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами: фото

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Анна Григораш
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У Макарові на Київщині відбудували медичну амбулаторію, зруйновану росіянами.

Будівництво амбулаторії завершили менш ніж за рік. Новозбудована амбулаторія обслуговуватиме понад 16 тисяч пацієнтів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Найближчим часом медзаклад буде доукомплектовано обладнанням та відкриє свої двері для пацієнтів.

Проєкт реалізували спільно Міністерство охорони здоров'я, БФ Київської Школи Економіки KSE Foundation, Київської обласної військової адміністрації та українських і міжнародних благодійників.

Раніше ми писали, що в Україні за кошти ЄС збудують енергоефективне житло для переселенців і відновлять інфраструктуру на Київщині.

Фото: КОВА

Опубліковано: 11 квітня 2023
Макарів відбудова
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