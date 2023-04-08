Дивіться, як виглядатиме Макарівська медична амбулаторія після реконструкції

У Макарові вже майже завершена реконструкція медичної амбулаторії, яка були знищена окупантами у березні 2022 року та обслуговувала 16 тисяч пацієнтів.

Про це пише Українське архітектурно-дизайнерське агентство Bogdanova Bureau.

В агентстві повідомили, що не лише відновили функціональність будівлі, а й проявили у ній колективну пам’ять. Концепція амбулаторії поєднує архітектуру зі своєрідним меморіалом пам’яті.

“На емоційному рівні ми проявили в ньому три ключові ідеї. Сила, як основа. Біль, як спогад. Життя, як паростки”, - пояснили у Bogdanova Bureau.

Нова будівля з екзоскелетом з обвуглених балок зафіксує пам’ять про те, що сталося у селищі на початку російського вторгнення. Ці балки мають фактуру обпаленого дерева, що символізує каркас зруйнованої будівлі Макарівської амбулаторії. Це візуально просте та емоційно глибоке рішення трансформує простір довкола амбулаторії.

Молоді дерева будуть висаджені між новою будівлею та символічним зовнішнім каркасом. Таким чином буде створено зелену зону, яка формує емоційний простір нового життя навколо будівлі.

Окрім екстер’єру Макарівської амбулаторії, агентство розробило інтер’єр вестибюлю.

Фото: Bogdanova Bureau