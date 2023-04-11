Дивіться проєкт реконструкції гуртожитку для переселенців у Дніпрі від архітектурного бюро Archobraz

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Ірина Маймур
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Фахівці з архітектурного бюро Archobraz презентували проєкт реконструкції закинутої будівлі інституту геологорозвідки в Дніпрі під житло для переселенців.

Зараз там у «дуже аскетичних умовах» проживають біля 300 людей, пише засновник Archobraz Олексій Образцов.

Будівля інституту геологорозвідки в Дніпрі у стилі конструктивізму є історичною пам’яткою. Її звели в середині 20-х років минулого століття за проєктом архітектора Дмитра Скоробогатова. Під час Другої світової війни в будівлі розташували артилерійське училище, а потім реконструювали споруду у стилі неокласицизму. Зараз же волонтери облаштували тут тимчасове житло для близько 300 вимушених переселенців.

Архітектори Archobraz пропонують провести реновацію наявної будівлі, звести поруч нові апартаменти та облаштувати прилеглу територію.

В обох будівлях планують відкрити кафе, офіси, магазини, дитячий клуб та інші заклади. Це дасть змогу працевлаштувати переселенців та підвищити якість їхнього життя.

Раніше ми писали, що в Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу.

Фото, візуалізації: Oleksii Obraztsov, ArchObraz

Опубліковано: 11 квітня 2023
Дніпро
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