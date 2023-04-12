Київрада підтримала впровадження квитка, дійсного протягом 90 хвилин

Комісія Київради схвалила петицію з проханням запровадити пересадковий квиток на проїзд у громадському транспорті, що залишатиметься дійсним протягом 90 хвилин.

Про це повідомляє ініціатива «Пасажири Києва».

Завдяки такому квитку жителям та гостям міста не доведеться платити знову під час кожної пересадки на громадському транспорті.

Водночас наразі невідомо, чи зміниться в такому випадку ціна квитка й на скільки.

Раніше ми писали, що Київрада відхилила ще дві петиції про скасування зупинки транспорту під час тривог. Тепер це питання вирішуватиме Рада оборони Києва.

Фото: Київпастранс