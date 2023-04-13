У районі Феофанії хочуть створити ботанічну пам’ятку «Заплава орхідей»

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Ірина Маймур
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Природний об’єкт «Заплава орхідей» в районі Феофанії планують оголосити ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначає депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, територія об’єкта включає природну заплаву струмка Віта біля двох кілометрів завдовжки. Орієнтовна площа — 24,9 га.

Розташований на території майбутньої пам’ятки ліс — це важливий елемент підтримання гідрологічного режиму навколишніх природних комплексів. У ньому є багато рідкісних видів рослин і тварин. Зокрема, екологи знайшли тут найбільшу популяцію рідкісної орхідеї-пальчатокорінника м’ясочервоного. Раніше популяція поширювалася до села Хотів Київської області, однак була знищена через забудову.

Найбільш численна група тварин на території пам’ятки — птахи.

«На локації мешкають 25 видів пернатих, значна кількість яких є зникаючими та охороняються Бернською конвенцією. Тому в час коли кількість водно-болотних угідь, придатних для відпочинку мігруючих водоплавних птахів різко скорочується, суттєве значення має збереження існуючих територій, до числа яких даний об’єкт і належить», — зазначила Ксенія Семенова.

Депутатка додала, що проєкт рішення розробили фахівці Благодійної організації «Благодійний фонд Дніпровського району міста Києва «Київський еколого-культурний центр».

Раніше ми писали, що в Голосіївському районі створять зоологічну пам’ятку природи «Гай хижих птахів».

Фото: Нижньосульський національний природний парк

Опубліковано: 13 квітня 2023
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