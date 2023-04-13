У Голосіївському районі створять зоологічну пам’ятку природи «Гай хижих птахів»

Об’єкт «Гай хижих птахів» у Голосіївському районі столиці планують оголосити зоологічною пам’яткою природи.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Ініціативу погодили з ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» і Управлінням екології та природних ресурсів КМДА. Також рішення підтримали екологи Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

Орієнтовна площа зоологічної пам’ятки — 105,1 га.

Як зазначила депутатка Київради Ксенія Семенова, через відсутність рубок у Голосіївському районі зберігся старий гай, де живе багато хижих птахів, що перебувають під охороною Бернської конвенції.

«Зустрічаються пернаті, які занесені до Червоної книги України — шуліка чорний, канюк звичайний, яструб великий, підсоколик великий та багато видів кажанів і сов. Крім цього на території мешкають білки, кабани, зайці, лиси, козулі та їжаки», — додала депутатка.

Нагадаємо, що технічну документацію «Гаю хижих птахів» розробили спеціалісти Київського еколого-культурного центру і столичний захисник дикої природи Михайло Погребиський.

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