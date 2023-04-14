Київ у воді: Дивіться, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь

Найближчими днями у Києві прогнозують збільшений рівень водопілля через опади. Тому є ризик підтоплення окремих територій. У КМДА оприлюднили список потенційно небезпечних районів.

Вже зараз збільшення рівня води у Дніпрі спричинило затоплення берегів у столиці.

Зокрема, біля житлового кварталу “Русанівська гавань” вода залила пішохідну зону, повідомив місцевий мешканець Іван Артеменко. Також фото підтопленої набережної на Микільській Слобідці опублікував києвознавець Кирило Степанець та журналіст Лев Шевченко .

А у спільноті Оболонь опублікували фото підтоплених берегів Дніпра в районі вулиці Прирічної, де київська влада планує побудувати великий паркінг за 120 мільйонів гривень.

Також у соцмережах публікують фото затопленої набережної на Поштовій площі.