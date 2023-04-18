Коли у Києві з’явиться військове меморіальне кладовище і яким воно буде

У Києві планують відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища наприкінці осені 2023 року. Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, пише “Вечірній Київ”.

Кладовище побудують замість Лисої гори на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва.

Там планується також меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.

Вже створена державна установа, яка відповідатиме за процес будівництва. Наразі тривають переговори щодо передачі землі.

Нагадаємо, що проти пропозиції Кабінету Міністрів облаштувати меморіальне кладовище на Лисій горі виступила громадськість та екологи.

Замість цього кладовище вирішили побудувати у Биківні , неподалік від Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Читайте також: У Львові відкривають реабілітаційний центр Superhumans: Як він виглядатиме

