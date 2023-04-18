Коли у Києві з’явиться військове меморіальне кладовище і яким воно буде

178
Марія Іващук
share share

У Києві планують відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища наприкінці осені 2023 року. Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, пише “Вечірній Київ”.

Кладовище побудують замість Лисої гори на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва.

Там планується також меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.

Вже створена державна установа, яка відповідатиме за процес будівництва. Наразі тривають переговори щодо передачі землі.

Нагадаємо, що проти пропозиції Кабінету Міністрів облаштувати меморіальне кладовище на Лисій горі виступила громадськість та екологи.

Замість цього кладовище вирішили побудувати у Биківні, неподалік від Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Читайте також: У Львові відкривають реабілітаційний центр Superhumans: Як він виглядатиме

Фото: Аимаина хикари

Опубліковано: 18 квітня 2023
share share
«Епіцентр» відкрив мережу хімчисток «Мультисервіс»: які послуги надаватимуть «Епіцентр» відкрив мережу хімчисток «Мультисервіс»: які послуги надаватимуть На Троєщині може з’явитися офіційне кладовище для домашніх тварин На Троєщині може з’явитися офіційне кладовище для домашніх тварин 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії Чому Pinot Noir набагато кращє за Merlot — пояснюємо за допомогою стрічки «На узбіччі» Чому Pinot Noir набагато кращє за Merlot — пояснюємо за допомогою стрічки «На узбіччі» У Києві облаштовують нові кільцеві розв’язки на перехрестях: де саме У Києві облаштовують нові кільцеві розв’язки на перехрестях: де саме Масштабного затоплення Києва не буде — Укргідрометцентр Масштабного затоплення Києва не буде — Укргідрометцентр Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Площа Українських Героїв» Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Площа Українських Героїв» Три українські проєкти номінували на премію Webby Awards Три українські проєкти номінували на премію Webby Awards
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.