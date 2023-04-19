КМДА розірвала договори із 6 приватними перевізниками: що зміниться

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Валерія Гуржий
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Департамент транспортної інфраструктури розірвав договори з “недобросовісними” приватними перевізниками і вніс зміни до автобусного маршруту № 97К та маршруту тролейбуса №36.

Про це повідомляє КМДА.

Всього було розірвано 6 договорів в односторонньому порядку. Рішення про розірвання цих договорів було ухвалено за результатами перевірок.

У Департаменті зауважили, що перевагу в реорганізації маршрутної мережі в подальшому буде надано автобусам і тролейбусам великої та особливо великої місткості КП «Київпастранс», а також приватним перевізникам, які якісно виконуватимуть умови договору.

Відтак, із 20 квітня буде подовжено тролейбусний маршрут № 36 “Вул. Північна – станція метро “Святошин” до вулиці Чорнобильської.

Також внесено зміни в шлях слідування автобусного маршруту № 97К “Масив Новобіличі – вул. Академіка Єфремова” – із заїздом на вулиці Миколи Ушакова, Прилужну та Чорнобильську.

Відповідно на цих маршрутах збільшено кількість рухомого складу.

Раніше ми писали, що у Києві відновили автобусний маршрут № 117, який курсуватиме зі станції метро «Лівобережна» до Русанівських садів.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Опубліковано: 19 квітня 2023
громадський транспорт Київ КМДА
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