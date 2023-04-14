З Лівобережної до Русанівських садів: у Києві відновить рух автобус № 117

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Ірина Маймур
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У Києві з 15 квітня відновлять автобусний маршрут № 117, який курсуватиме зі станції метро «Лівобережна» до Русанівських садів.

Про це повідомляють у КМДА.

Автобуси № 117 курсуватимуть за таким маршрутом: ст. м. «Лівобережна» — вул. Євгена Сверстюка — вул. Митрополита Андрея Шептицького — вул. Пантелеймона Куліша — вул. Каховська — вул. Комбінатна — вул. Євгена Маланюка — вул. Центральна Садова — Русанівські сади.

Раніше ми писали, що із 6 квітня відновив рух автобусний маршрут — № 31, який курсуватиме зі станції метро «Політехнічний інститут» до вулиці Татарської.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 14 квітня 2023
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