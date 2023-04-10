На Оболоні вночі вирубали 60 дерев: фото

3016
Марія Іващук
share share

На вулиці Прирічній, що на Оболоні, невідомі вночі вирізали 60 дерев. Про це повідомляють активісти організації “Парк Прирічна”.

Активісти, які виступають за створення парку на вулиці Прирічній, припускають, що вирубка проводиться або для облаштування проїзду для будівництва паркінгу, або під якісь інші будівлі чи споруди.

За інформацією активістів, про цю вирубку нічого не відомо КП УЗН Оболонського району, якому підвідомча ця територія.

“На вирубку немає обов'язкового документу, який для зносу зелених насаджень видає КО «Київзеленбуд», а саме «Акту зносу зелених насаджень». Якщо б вирубка відбувалась за законом, то експерти б оцінили кожне дерево, а той, хто замовив вирубку, оплатив відшкодування в бюджет міста”, – кажуть вони.

Активісти вже готують відповідні звернення.

“КО «Київзеленбуд», яке не проконтролювало та не захистило дерева, закликаємо на безкоштовній основі надати саджанці, які наступної суботи громада парку Прирічна висадить на місці загиблих дерев”, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на вулиці Прирічній хочуть побудувати трирівневий паркінг на 720 автівок у рамках облаштування великої рекреаційної зони. Рішення Київради про виділення ділянки для будівництва паркінгу ще немає. Про це виданню “Твоє Місто” повідомили у КП «Житлоінвестбуд-УКБ», яка має будувати паркінг. У КП заявили, що чекатимуть прийняття рішення Київради про виділення їм земельної ділянки і лише тоді зможуть почати розробку проєктно-кошторисної документації.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на Оболоні до кінця року завершать зведення пішохідного мосту та облаштування острову Оболонський. Саме для комфорту гостей цієї рекреаціної зони, за його словами, в іншому кінці набережної збудують паркінг на Прирічній. На його будівництво з бюджету Києва виділять 120 мільйонів гривень.

Фото: Парк Прирічна

Опубліковано: 10 квітня 2023
Оболонь
share share
«ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві «ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу У Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну У Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція Радіопрограма про воєнний Київ здобула нагороду в США Радіопрограма про воєнний Київ здобула нагороду в США Дивіться список найкращих фільмів 21 століття за версією The Hollywood Reporter Дивіться список найкращих фільмів 21 століття за версією The Hollywood Reporter У Києві приберуть незаконну рекламу на декількох вулицях: де саме У Києві приберуть незаконну рекламу на декількох вулицях: де саме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.