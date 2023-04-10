На Оболоні вночі вирубали 60 дерев: фото

На вулиці Прирічній, що на Оболоні, невідомі вночі вирізали 60 дерев. Про це повідомляють активісти організації “Парк Прирічна”.

Активісти, які виступають за створення парку на вулиці Прирічній, припускають, що вирубка проводиться або для облаштування проїзду для будівництва паркінгу, або під якісь інші будівлі чи споруди.

За інформацією активістів, про цю вирубку нічого не відомо КП УЗН Оболонського району, якому підвідомча ця територія.

“На вирубку немає обов'язкового документу, який для зносу зелених насаджень видає КО «Київзеленбуд», а саме «Акту зносу зелених насаджень». Якщо б вирубка відбувалась за законом, то експерти б оцінили кожне дерево, а той, хто замовив вирубку, оплатив відшкодування в бюджет міста”, – кажуть вони.

Активісти вже готують відповідні звернення.

“КО «Київзеленбуд», яке не проконтролювало та не захистило дерева, закликаємо на безкоштовній основі надати саджанці, які наступної суботи громада парку Прирічна висадить на місці загиблих дерев”, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на вулиці Прирічній хочуть побудувати трирівневий паркінг на 720 автівок у рамках облаштування великої рекреаційної зони. Рішення Київради про виділення ділянки для будівництва паркінгу ще немає. Про це виданню “Твоє Місто” повідомили у КП «Житлоінвестбуд-УКБ», яка має будувати паркінг. У КП заявили, що чекатимуть прийняття рішення Київради про виділення їм земельної ділянки і лише тоді зможуть почати розробку проєктно-кошторисної документації.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на Оболоні до кінця року завершать зведення пішохідного мосту та облаштування острову Оболонський. Саме для комфорту гостей цієї рекреаціної зони, за його словами, в іншому кінці набережної збудують паркінг на Прирічній . На його будівництво з бюджету Києва виділять 120 мільйонів гривень .